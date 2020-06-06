Министр образования Мадагаскара Ридзасоа Андриаманану заявил, что планирует закупить для детей леденцы на более чем два миллиона долларов. Конфеты должны были бы перебить вкус неподтвержденной настойки, которую они принимают от коронавируса. Президент Анри Радзуэлин узнал об этом и уволил чиновника.

Леденцы для перебивания вкуса неподтвержденной настойки

Ридзасоа Андриаманану объявил, что намерен закупить для школьников леденцы на более чем два миллиона долларов, пишет BBC.

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Министр образования надеялся, что они будут перебивать вкус неподтвержденной травяной настойки, которую дают детям для якобы лечения коронавируса.

Президента оскорбила позиция министра

О планах по закупке конфет узнал мадагаскарский президент Анри Радзуэлина. Он защищает эффективность настойки. Хотя ее действенность так и не подтвердили клинически, даже местная Национальная медицинская академия.

Президент заявил, что критика травяной настойки свидетельствует о пренебрежительном отношении стран Запада к Африке.

Если бы европейская страна изобрела это лекарство, разве тогда сомневались бы в них? Не думаю,

– объяснил Радзуэлина.

К слову, травяную настойку из Мадагаскара, которая якобы лечит коронавирус, покупают африканские страны. В то же время ВОЗ не рекомендует ее использование.

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