Міністр освіти Мадагаскару Рідзасоа Андріаманану заявив, що планує закупити для дітей льодяники на понад два мільйони доларів. Цукерки мали б перебити смак непідтвердженої настоянки, яку вони приймають від коронавірусу. Президент Анрі Радзуелін дізнався про це і звільнив чиновника.

Льодяники для перебивання смаку непідтвердженої настоянки

Рідзасоа Андріаманану оголосив, що має намір закупити для школярів льодяники на понад два мільйони доларів, пише BBC.

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Міністр освіти сподівався, що вони перебиватимуть смак непідтвердженої трав’яної настоянки, яку дають дітям для начебто лікування коронавірус.

Президента образила позиція міністра

Про плани щодо закупівлі цукерок дізнався мадагаскарський президент Анрі Радзуеліна. Він захищає ефективність настоянки. Хоча її дієвість так і не підтвердили клінічно, навіть місцева Національна медична академія.

Президент заявив, що критика трав’яної настоянки свідчить про зневажливе ставлення країн Заходу до Африки.

Якби європейська країна винайшла ці ліки, хіба б тоді сумнівалися щодо них? Не думаю,

– пояснив Радзуеліна.

До слова, трав’яну настоянку з Мадагаскару, що нібито лікує коронавірус, купують африканські країни. Водночас ВООЗ не рекомендує її використання.

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