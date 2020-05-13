Новости о коронавирусе 13 мая: карантин продолжат и прогноз голода от ООН

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Запорожская область – 331 случай;

Ивано-Франковская область – 1144 случая;

Кировоградская область – 428 случаев;

город Киев – 1960 случаев;

Киевская область – 1049 случаев;

Львовская область – 870 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 225 случаев;

Одесская область – 680 случаев;

Полтавская область – 257 случаев;

Ровненская область – 1045 случаев;

Сумская область – 157 случаев;

Тернопольская область – 1028 случаев;

Харьковская область – 672 случая;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 196 случаев;

Черновицкая область – 2444 случая;

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