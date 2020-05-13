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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Новости о коронавирусе 13 мая: карантин продолжат и прогноз голода от ООН

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Коронавирус 13 мая 2020 – новости Украины и в мире, статистика за сутки
Новости про коронавирус 13 мая / unsplash.com

Последние новости про коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал продление карантина после 22 мая. ООН прогнозирует масштабное обнищание во многих странах мира: от голода пострадают 1,5 миллиарда человек. Самый маленькиий больной пациент в Украине – месячный младенец с Буковины.

Новости про коронавирус в Украине 13 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 16 425 случаев COVID-19, из них 402 за последние сутки. 439 человек умерли от коронавируса. 3 716 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава.

Важно о Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

Главное о распространении коронавируса

  • В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 43 человека. Двое военных, к сожалению, умерли. 58 уже выздоровели. За последние сутки в ВСУ зафиксировали лишь 1 новый случай COVID-19.
  • Провозащитники сообщают о 369 случаях COVID-19 в Крыму. Впрочем, украинские официальные учреждения не имеют данных с временно оккупированных Россией территорий.
  • В мире лечатся от коронавируса 148 украинцев в 12 странах. 64 лицам удалось выздороветь, а 8 человек уже умерли.

Распространения коронавируса в Украине по областям:

  • Винницкая область – 628 случаев;
  • Волынская область – 510 случаев;
  • Днепропетровская область – 773 случая;
  • Донецкая область – 102 случая;
  • Житомирская область – 530 случаев;
  • Закарпатская область – 764 случая;
  • Запорожская область – 331 случай;
  • Ивано-Франковская область – 1144 случая;
  • Кировоградская область – 428 случаев;
  • город Киев – 1960 случаев;
  • Киевская область – 1049 случаев;
  • Львовская область – 870 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 225 случаев;
  • Одесская область – 680 случаев;
  • Полтавская область – 257 случаев;
  • Ровненская область – 1045 случаев;
  • Сумская область – 157 случаев;
  • Тернопольская область – 1028 случаев;
  • Харьковская область – 672 случая;
  • Херсонская область – 165 случаев;
  • Хмельницкая область – 196 случаев;
  • Черновицкая область – 2444 случая;
  • Черкасская область – 346 случаев;
  • Черниговская область – 79 случаев.

Количество подтвержденных случаев COVID-19

 

Главные новости о коронавирусе в Украине

  • Самый младший больной пациент с коронавирусом в Украине – месячный младенец с Буковины. Напомним, в Черновицкой области сейчас наибольшее количество больных среди регионов – 2444 человек.
  • Внедрение медицинской реформы в Украине скорректировано коронавирусом. Однако, его никто не останавливает, а изменения продолжаются: по крайней мере, так заявил премьер Шмыгаль.
  • Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан смог выздороветь от коронавируса. Его контрольные тесты на коронавирус показали негативные результаты.

О карантине в Украине

  • Карантин в Украине продолжат и после 22 мая. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в зале Верховной Рады. Однако, уже с лета карантин ослабят: это позволит механизм адаптивного карантина. Уровень карантинных ограничений с тех пор "опустят" на места: местная власть сама будет определять, какие ограничения и на сколько вводить.
  • Плательщиков ЕСВ на время карантина освободили от этого налога. Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за соответствующий законопроект.

О восстановлении метро

  • Виталий Кличко просит правительство возобновить работу метро с 25 мая. Все ради того, чтобы не допустить коллапса из-за того, что все больше людей возвращаются.

Новости про коронавирус в мире за 12 мая

Главное про коронавирус в мире

В мире подтверждено 4 278 180 случаев COVID-19. 292 316 человек умерли от коронавируса, 1 502 620 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

  • США – 1 370 016;
  • Россия – 242 271;
  • Испания – 228 030;
  • Великобритания – 227 741;
  • Италия – 221 216.

Последние новости о коронавирусе в мире

  • ООН прогнозирует масштабный голод из-за пандемии. По расчетам организации, пострадать могут примерно четверть миллиарда людей во всем мире.
  • США вернула России десятки аппаратов ИВЛ, которые та предоставила как гуманитарную помощь. Пресс-секретарь Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США сообщил, что штаты вернули аппараты из-за "большой осторожности". Касается это того, к чему оборудование привело в российских больницах.
  • В самой России ситуация ухудшается. За последние сутки подтвердили 10 028 новых случаев COVID-19: это уже 10 день подряд количество новых случаев превышает 10 тысяч.
  • Польша продлила контроль на границах еще на месяц. Пересечение рубежа Польши с соседями-членами Евросоюза возможно только в определенных пунктах.
  • В Южной Корее после смягчения карантина снова вспыхнул коронавирус. Причиной тому является "бурная ночная жизнь". У более сотни людей, связанных с деятельностью клубов, обнаружили коронавирус.
  • В США пожилая пара умерла в один день от коронавируса. Супруги Билл и Пат Олвиг умерли от осложнения вируса COVID-19, оставив после себя семеро детей и 20 внуков. За несколько дней до этого пара отпраздновала свою 61-ю годовщину свадьбы.

О причинах распространения коронавируса

  • Коронавирус так быстро распространялся и привел к высокой смертности из-за исключения Тайваня из Всемирной организации здравоохранения. Это стало проигрышем в информационной войне, что способствовало "критической задержке" в получении данных относительно распространения коронавируса в Китае.

Про спорт

  • Мировой футбол восстанавливается. Чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии назвали даты возобновления сезона после почти двух месяцев карантина. Начнутся они уже с июня.

Лекарства, вакцины, исследования коронавируса

  • Украинские фармкомпании присоединились к разработке лекарств против коронавируса. 5 компаний из Украины тестируют свои препараты против COVID-19.
  • Как быстро коронавирус распространяется в заведениях общественного питания? Японские исследователи вместе с журналистами провели эксперимент, чтобы это определить. Интересное видео смотрите по ссылке.
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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