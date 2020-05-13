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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Новини про коронавірус 13 травня: карантин продовжать і прогноз голоду від ООН

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Коронавірус 13 травня 2020 – новини України та у світі, статистика за добу
Новини про коронавірус 13 травня / unsplash.com

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував продовження карантину після 22 травня. ООН прогнозує масштабне зубожіння у багатьох країнах світу: від голоду потерпатимуть 1,5 мільярда людей. Наймолодший хворий пацієнт в Україні – одномісячне немовля з Буковини.

Новини про коронавірус в Україні 13 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 16 425 випадків COVID-19, з них 402 за останню добу. 439 людей померли від коронавірусу. 3 716 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.

Важливо про Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

Головне про поширення коронавірусу

  • У Збройних силах України коронавірусом хворіють 43 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 58 вже одужали. За останню добу у ЗСУ зафіксували лише 1 новий випадок COVID-19.
  • Провозахисники повідомляють про 369 випадків COVID-19 в Криму. Втім, українські офіційні установи не мають даних з тимчасово окупованих Росією територій.
  • У світі лікуються від коронавірусу 148 українців у 12 країнах. 64 особам вдалося одужати, а 8 людей уже померли.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

  • Вінницька область – 628 випадків;
  • Волинська область – 510 випадків;
  • Дніпропетровська область – 773 випадки;
  • Донецька область – 102 випадки;
  • Житомирська область – 530 випадків;
  • Закарпатська область – 764 випадки;
  • Запорізька область – 331 випадок;
  • Івано-Франківська область – 1144 випадки;
  • Кіровоградська область – 428 випадків;
  • Місто Київ – 1960 випадків;
  • Київська область – 1049 випадків;
  • Львівська область – 870 випадків;
  • Луганська область – 42 випадки;
  • Миколаївська область – 225 випадків;
  • Одеська область – 680 випадків;
  • Полтавська область – 257 випадків;
  • Рівненська область – 1045 випадків;
  • Сумська область – 157 випадків;
  • Тернопільська область – 1028 випадків;
  • Харківська область – 672 випадки;
  • Херсонська область – 165 випадків;
  • Хмельницька область – 196 випадків;
  • Чернівецька область – 2444 випадки;
  • Черкаська область – 346 випадків;
  • Чернігівська область – 79 випадків.

Кількість підтверджених випадків COVID-19

 

Головні новини про коронавірус в Україні

  • Найменший хворий пацієнт із коронавірусом в Україні – одномісячне немовля з Буковини. Нагадаємо, у Чернівецькій області наразі найбільша кількість хворих серед регіонів – 2444 осіб.
  • Впровадження медичної реформи в Україні скориговане коронавірусом. Проте, його ніхто не спиняє, а зміни продовжуються: принаймні, так заявив прем'єр Шмигаль.
  • Командувач Національної гвардії України Микола Балан зміг подолати одужати від коронавірусу. Його контрольні тести на коронавірус показали негативні результати.

Про карантин в Україні

  • Карантин в Україні продовжать і після 22 травня. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у залі Верховної Ради. Однак, вже з літа карантин послаблять: це дозволить механізм адаптивного карантину. Рівень карантинних обмежень відтоді "опустять" на місця: місцева влада сама визначатиме, які обмеження і на скільки вводити.
  • Платників ЄСВ на час карантину звільнили від цього податку. Верховна Рада у другому читанні та в цілому проголосувала за відповідний законопроєкт.

Про відновлення метро

  • Віталій Кличко просить уряд відновити роботу метро з 25 травня. Усе задля того, аби не допустити колапсу через те, що усе більше людей повертаються.

Новини про коронавірус у світі за 12 травня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 4 278 180 випадків COVID-19. 292 316 людей померли від коронавірусу, 1 502 620 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

  • США – 1 370 016;
  • Росія – 242 271;
  • Іспанія – 228 030;
  • Велика Британія – 227 741;
  • Італія – 221 216.

Останні новини про коронавірус у світі

  • ООН прогнозує масштабний голод через пандемію. За розрахунками організації, постраждати можуть приблизно чверть мільярда людей у всьому світі.
  • США повернула Росії десятки апаратів ШВЛ, які та надала як гуманітарну допомогу. Прессекретар Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях США повідомив, що штати повернули апарати через "велику обережність". Стосується це того, що обладнання спричинило у російських лікарнях.
  • У самій Росії ситуація погіршується. За останню добу підтвердили 10  028 нових випадків COVID-19: це вже 10 день поспіль кількість нових випадків перевищує 10 тисяч.
  • Польща продовжила контроль на кордонах ще на місяць. Перетин рубежу Польщі з сусідами-членами Євросоюзу можливий лише у визначених пунктах.
  • У Південній Кореї після пом'якшення карантину знову спалахнув коронавірус. Причиною тому є "бурхливе нічне життя". У понад сотні людей, що пов'язані з діяльністю клубів, виявили коронавірус.
  • У США літня пара померла в один день від коронавірусу. Подружжя Білл та Пат Олвіг померли від ускладнення вірусу COVID-19, залишивши після себе семеро дітей та 20 онуків. За кілька днів до цього пара відсвяткувала свою 61-у річницю весілля.

Про причини поширення коронавірусу

  • Коронавірус так швидко поширювався та призвів до високої смертності через виключення Тайваню з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це стало програшем в інформаційній війні, що сприяло "критичній затримці" в отриманні даних щодо поширення коронавірусу в Китаї. 

Про спорт

  • Світовий футбол відновлюється. Чемпіонати Чехії, Австрії та Португалії назвали дати поновлення сезону після майже двох місяців карантину. Почнуться вони вже з червня.

Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

  • Українські фармакомпанії приєдналися до розробки ліків проти коронавірусу. 5 компаній з України тестують власні препарати проти COVID-19.
  • Як швидко коронавірус поширюється у закладах громадського харчування? Японські дослідники разом з журналістами провели експеримент, аби це визначити. Цікаве відео дивіться за посиланням.
Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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