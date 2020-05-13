Новини про коронавірус 13 травня: карантин продовжать і прогноз голоду від ООН

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував продовження карантину після 22 травня. ООН прогнозує масштабне зубожіння у багатьох країнах світу: від голоду потерпатимуть 1,5 мільярда людей. Наймолодший хворий пацієнт в Україні – одномісячне немовля з Буковини.

Новини про коронавірус в Україні 13 травня Статистика поширення коронавірусу в Україні В Україні підтвердили 16 425 випадків COVID-19, з них 402 за останню добу. 439 людей померли від коронавірусу. 3 716 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ. Важливо про Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн Головне про поширення коронавірусу У Збройних силах України коронавірусом хворіють 43 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 58 вже одужали. За останню добу у ЗСУ зафіксували лише 1 новий випадок COVID-19.

коронавірусом хворіють 43 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 58 вже одужали. За останню добу у ЗСУ зафіксували лише 1 новий випадок COVID-19. Провозахисники повідомляють про 369 випадків COVID-19 в Криму. Втім, українські офіційні установи не мають даних з тимчасово окупованих Росією територій.

Втім, українські офіційні установи не мають даних з тимчасово окупованих Росією територій. У світі лікуються від коронавірусу 148 українців у 12 країнах. 64 особам вдалося одужати, а 8 людей уже померли. Поширення коронавірусу в Україні за областями: Вінницька область – 628 випадків;

Волинська область – 510 випадків;

Дніпропетровська область – 773 випадки;

Донецька область – 102 випадки;

Житомирська область – 530 випадків;

Закарпатська область – 764 випадки;

Запорізька область – 331 випадок;

Івано-Франківська область – 1144 випадки;

Кіровоградська область – 428 випадків;

Місто Київ – 1960 випадків;

Київська область – 1049 випадків;

Львівська область – 870 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 225 випадків;

Одеська область – 680 випадків;

Полтавська область – 257 випадків;

Рівненська область – 1045 випадків;

Сумська область – 157 випадків;

Тернопільська область – 1028 випадків;

Харківська область – 672 випадки;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 196 випадків;

Чернівецька область – 2444 випадки;

Черкаська область – 346 випадків;

Чернігівська область – 79 випадків. Кількість підтверджених випадків COVID-19 Головні новини про коронавірус в Україні Найменший хворий пацієнт із коронавірусом в Україні – одномісячне немовля з Буковини. Нагадаємо, у Чернівецькій області наразі найбільша кількість хворих серед регіонів – 2444 осіб. Впровадження медичної реформи в Україні скориговане коронавірусом. Проте, його ніхто не спиняє, а зміни продовжуються: принаймні, так заявив прем'єр Шмигаль. Командувач Національної гвардії України Микола Балан зміг подолати одужати від коронавірусу. Його контрольні тести на коронавірус показали негативні результати. Про карантин в Україні Карантин в Україні продовжать і після 22 травня. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у залі Верховної Ради. Однак, вже з літа карантин послаблять: це дозволить механізм адаптивного карантину. Рівень карантинних обмежень відтоді "опустять" на місця: місцева влада сама визначатиме, які обмеження і на скільки вводити. Платників ЄСВ на час карантину звільнили від цього податку. Верховна Рада у другому читанні та в цілому проголосувала за відповідний законопроєкт. Про відновлення метро Віталій Кличко просить уряд відновити роботу метро з 25 травня. Усе задля того, аби не допустити колапсу через те, що усе більше людей повертаються. Новини про коронавірус у світі за 12 травня Головне про коронавірус у світі У світі підтверджено 4 278 180 випадків COVID-19. 292 316 людей померли від коронавірусу, 1 502 620 хворих одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США – 1 370 016;

Росія – 242 271;

Іспанія – 228 030;

Велика Британія – 227 741;

Італія – 221 216. Останні новини про коронавірус у світі ООН прогнозує масштабний голод через пандемію. За розрахунками організації, постраждати можуть приблизно чверть мільярда людей у всьому світі. США повернула Росії десятки апаратів ШВЛ, які та надала як гуманітарну допомогу. П рессекретар Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях США повідомив, що штати повернули апарати через "велику обережність". Стосується це того, що обладнання спричинило у російських лікарнях. У самій Росії ситуація погіршується. За останню добу підтвердили 10 028 нових випадків COVID-19: це вже 10 день поспіль кількість нових випадків перевищує 10 тисяч. Польща продовжила контроль на кордонах ще на місяць. Перетин рубежу Польщі з сусідами-членами Євросоюзу можливий лише у визначених пунктах. У Південній Кореї після пом'якшення карантину знову спалахнув коронавірус. Причиною тому є "бурхливе нічне життя". У понад сотні людей, що пов'язані з діяльністю клубів, виявили коронавірус. У США літня пара померла в один день від коронавірусу. Подружжя Білл та Пат Олвіг померли від ускладнення вірусу COVID-19, залишивши після себе семеро дітей та 20 онуків. За кілька днів до цього пара відсвяткувала свою 61-у річницю весілля. Про причини поширення коронавірусу Коронавірус так швидко поширювався та призвів до високої смертності через виключення Тайваню з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це стало програшем в інформаційній війні, що сприяло "критичній затримці" в отриманні даних щодо поширення коронавірусу в Китаї. Про спорт Світовий футбол відновлюється. Чемпіонати Чехії, Австрії та Португалії назвали дати поновлення сезону після майже двох місяців карантину. Почнуться вони вже з червня. Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу Українські фармакомпанії приєдналися до розробки ліків проти коронавірусу. 5 компаній з України тестують власні препарати проти COVID-19. Як швидко коронавірус поширюється у закладах громадського харчування? Японські дослідники разом з журналістами провели експеримент, аби це визначити. Цікаве відео дивіться за посиланням.