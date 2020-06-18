Коронавирус у Елены Зеленской: в каком состоянии первая леди
Супруга президента Украины Елена Зеленская 18 июня продолжает лечение в стационаре киевской больнице. На прошлой неделе у первой леди обнаружили коронавирус и установили диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
В каком состоянии Елена Зеленская
В настоящее время течение болезни Елены Зеленская соответствует пневмонии средней степени тяжести, сообщили в Офисе Президента.
Читайте также COVID-19 у жены – работе не помеха: Зеленский продолжает ездить в ОПУ
Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное.
Первая леди проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей.
Сам президент Владимир Зеленский и дети здоровы, сдавать очередные ПЦР-тесты будут 19 июня.
Как заболела Зеленская
Заметим, что о коронавирусе у Елены Зеленской стало известно 12 июня. Тогда у нее не было никаких симптомов. Однако 16 июня первую леди пришлось госпитализировать в больницу Киева.
Сама Елена Зеленская уверяла, что не знает, где она могла подхватить болезнь. Мол, постоянно пользовалась средствами индивидуальной защиты и минимизировала любые контакты.
Узнайте больше О первой леди Елене Зеленской
Что изменилось для президента Зеленского
Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины не были предусмотрены. Поэтому приняли специальный протокол режима работы Зеленского, который соответствует как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям.