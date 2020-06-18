Супруга президента Украины Елена Зеленская 18 июня продолжает лечение в стационаре киевской больнице. На прошлой неделе у первой леди обнаружили коронавирус и установили диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

В каком состоянии Елена Зеленская

В настоящее время течение болезни Елены Зеленская соответствует пневмонии средней степени тяжести, сообщили в Офисе Президента.

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Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное.

Первая леди проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Сам президент Владимир Зеленский и дети здоровы, сдавать очередные ПЦР-тесты будут 19 июня.

Как заболела Зеленская

Заметим, что о коронавирусе у Елены Зеленской стало известно 12 июня. Тогда у нее не было никаких симптомов. Однако 16 июня первую леди пришлось госпитализировать в больницу Киева.

Сама Елена Зеленская уверяла, что не знает, где она могла подхватить болезнь. Мол, постоянно пользовалась средствами индивидуальной защиты и минимизировала любые контакты.

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Что изменилось для президента Зеленского

Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины не были предусмотрены. Поэтому приняли специальный протокол режима работы Зеленского, который соответствует как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям.