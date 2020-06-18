Дружина Президента України Олена Зеленська 18 червня продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні. Минулого тижня в першої леді виявили коронавірус і встановили діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

В якому стані Олена Зеленська

Наразі перебіг хвороби Олени Зеленської відповідає пневмонії середнього ступеня важкості, повідомили в Офісі Президента.

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Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний.



Перша леді проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.



Сам президент Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести 19 червня.

Як захворіла Зеленська

Зауважимо, що про коронавірус в Олени Зеленської стало відомо 12 червня. Тоді в неї не було жодних симптомів. Проте 16 червня першу леді довелося госпіталізувати у лікарню Києва.

Сама Олена Зеленська запевняла, що не знає, де вона могла підхопити хворобу. Мовляв, постійно користувалася засобами індивідуального захисту й мінімізувала будь-які контакти.

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Що змінилося для президента Зеленського

Згідно з Конституцією, президент не може нікому делегувати свої повноваження. Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України не були передбачені. Тож ухвалили спеціальний протокол режиму роботи Зеленського, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам.