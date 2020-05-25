Новости о коронавирусе 25 мая: новая вспышка в общежитии, Черногория одолела COVID-19
В Украине уже больше 21 тысячи случаев COVID-19. Правительство обещает делать до 50 тысяч тестов в сутки. Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии. Заработало метро в Украине. Черногория первой фактически одолела коронавирус. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 мая.
Новости о коронавирусе в Украине 25 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
По состоянию на 25 мая в Украине зафиксировали 21 245 случаев COVID-19, 13 388 из которых остаются активными. За сутки коронавирус обнаружили у 259 граждан. Стоит отметить, что это наименьшее количество с 10 апреля.
Важно Ослабление карантина в Украине: что заработает с 25 мая
Общее количество тех, кто выздоровел, – 7 234 пациента. К сожалению, в течение прошлого дня в результате COVID-19 умерли еще 6 человек. В целом в Украине зарегистрировали 623 летальных случая, связанных с коронавирусом.
Главное о распространении коронавируса
- Черновицкая область остается эпицентром COVID-19 в Украине. Это единственный регион, где количество пациентов с коронавирусом превышает 3 тысячи.
- На второй позиции держится Киев – 2 652 пациента. Среди тройки лидеров также Киевская область, где подтвердили 1 437 заражений COVID-19. Много больных также в Ровненской (1 434), Львовской (1 360) и Ивано-Франковской (1 281) областях.
- С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 112 медработников, за последние сутки заболели еще 43 медика. Из них 763 находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. От осложнений, вызванных коронавирусом, к сожалению, умерли 28 медицинских работников. Уже выздоровели от COVID-19 1 тысяча 800 медицинских работников.
- В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 48 человек. Двое пациентов умерли, однако 85 военным удалось выздороветь.
Распространение коронавируса в Украине по областям:
- Винницкая область – 892;
- Волынская область – 783;
- Днепропетровская область – 875;
- Донецкая область – 148;
- Житомирская область – 641;
- Закарпатская область – 1 082;
- Запорожская область – 415;
- Ивано-Франковская область – 1 281;
- Кировоградская область – 478;
- Киев – 2 652;
- Киевская область – 1 437;
- Львовская область – 1 360;
- Луганская область – 43;
- Николаевская область – 281;
- Одесская область – 832;
- Полтавская область – 266;
- Ровненская область – 1 434;
- Сумская область – 166;
- Тернопольская область – 1 121;
- Харьковская область – 912;
- Херсонская область – 177;
- Хмельницкая область – 364;
- Черновицкая область – 3 083;
- Черкасская область – 391;
- Черниговская область – 131.
Главные новости о коронавирусе в Украине за 22 мая
В Украине могут делать до 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки
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При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40 – 50 тысяч в сутки, используя метод пулинга. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас в Украине делают 9 тысяч тестов на COVID-19.
Он считает, что это позволит при необходимости делать 40 – 50 тысяч тестов в сутки. То есть в 4 – 5 раз больше, чем сейчас. Премьер-министр также отметил, что сейчас с тестами в стране проблем нет.
Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии
На Киевщине вспышку коронавируса в очередной раз обнаружили в общежитии. На этот раз очаг зафиксировали в студенческом общежитии в Переяславе.
Инфекцию выявили у пациента совершенно случайно – после операции вследствие бытовой травмы. Больному сначала провели экспресс-тест на наличие антител к коронавирусу, и после того, как он оказался положительным, – сделали ПЦР-тест.
В целом в общежитии проживают около 165 человек. Все контактные лица больного уже определены, сейчас проводится сбор образцов для анализов.
Обратите внимание! По состоянию на 25 мая в Киевской области обнаружили 1 437 случаев заражения коронавирусом. 300 человек выздоровели, однако 30 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Второй этап смягчения карантина стартовал в Украине еще 22 мая. Однако, как отметили в Минздраве, не все области готовы к ослаблению карантина. По состоянию на 25 мая 8 регионов Украины не могут ослабить карантин.
По состоянию на 25 мая не готовы перейти на второй этап ослабления карантина такие регионы:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Черновицкая область.
В семи из восьми областей для ослабления карантина не соответствует один из показателей. И только в Черновицкой области – сразу два. Именно там зафиксировано наибольшее количество инфицированных – 3и083 человек. Для примера, в Киеве зафиксировано 2 652 случая инфицирования, но там большее количество населения. Поэтому столица смогла перейти на второй этап ослабления карантина.
Стоит отметить, что это 24 мая Минздрав не готов был ослабить карантин в Киевской области, однако уже 25 мая предоставил такое разрешение.
Между тем Львовская область 24 мая не могла ослабить карантин из-за несоответствия инцидентности, а уже 25 мая – из-за количества тестирований.
В то же время в Черновицкой области еще неизвестно, когда именно ослабят карантин. Об этом заявил в эфире 24 канала мэр Черновцов Алексей Каспрук, и добавил, что все зависит от статистики заболеваний. Пока случаев фиксируют меньше, однако ситуация еще не стабильна.
Когда заработают детские секции, развлекательные зоны в ТРЦ и лагеря в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что пока рано говорить о возобновлении работы детских секций и лагерей в Киеве. Этого стоит ждать только с июля 2020 года.
Как отметил Кличко, сейчас открываются садики и торгово-развлекательные центры. К тому же, города должны будут принять отдельное решение о возобновлении работы детских развлекательных зон в ТРЦ после того, как заработает сам торгово-развлекательный центр.
Уже после открытия садиков, власти Киева планируют возобновить работы в детских лагерях и школах. Но, по словам Кличко, это перспектива июля, раньше это не произойдет точно. Что касается детских секций, то их режим работы пока будет заблокирован до сентября.
Также, как сказал Кличко, готовятся к работе школы, в частности для приема документов и сдачи ВНО.
Что заработает в Киеве с 23 мая / Инфографика 24 канала
Когда в Украине разрешат проводить концерты
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшие этапы ослабления карантина проведение концертов не предвидится. Что касается того, позволят ли концерт Лени Кравица в Киеве, который сначала был запланирован на 13 июня, министр заявил, что это невозможно.
К слову, после официального заявления главы Минздрава организатор перенес концерт Лени Кравица. Новая дата пока еще согласовывается, но это будет не раньше, чем в 2021 году. Все купленные билеты будут действительны на новые даты, так как согласно постановлению Кабмина, билеты на перенесенные из-за карантина мероприятия не подлежат возврату.
Ранее исполняющая обязанности министра культуры-Светлана Фоменко заявила, что восстановление культурной сферы возможно только на последнем этапе ослабления карантина – после 1 июля. В этом контексте говорилось не только о концертах, но и фестивалях и кинотеатрах. Впрочем точная дата не является фиксированной и может меняться.
Депутаты сдали тесты на коронавирус
В конце мая у двоих народных депутатов обнаружили коронавирус. Следовательно другие нардепы, которые контактировали с ними, тоже сдали ПЦР-тесты. Хотя партии могли и отправить на карантин.
Напомним, сначала коронавирус обнаружили у депутата от "Батькивщины" Олега Мейдича, а впоследствии – у Юрия Аристова со "Слуги народа". Обе политсилы сразу же отправили на тесты и других лиц, которые могли с ними контактировать. Так решили сделать и во фракции "Голос", так как их депутаты были в контакте с Мейдичем.
В комментарии 24 каналу глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что все результаты тестирования депутатов не обнаружили коронавирус.
Не обнаружили коронавирус и у депутатов "Батькивщины" (за исключением Олега Мейдича). Поэтому все депутаты этой фракции выходят из самоизоляции. Это подтвердила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Следовательно депутаты возвращаются к работе по обычному графику.
Отсутствие коронавируса подтвердили и у депутатов от "Слуги народа", которые сдали ПЦР-тесты. Кроме них, это сделали и работники аппарата Верховной Рады, которые контактировали с инфицированным Юрием Аристовым. Всего 71 человек.
В Украине наконец заработало метро
В Киеве, Харькове и Днепре с 25 мая заработали городские метрополитены.
На станциях установлена специальная разметка, которая напоминает о необходимости соблюдать безопасную дистанцию. Пользователей впускают в подземку только в средствах индивидуальной защиты, в частности в масках.
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На станциях дежурят сотрудники полиции, и сотрудники метро на работе также находятся в средствах защиты. При этом поезда метро ездят довольно часто, что позволяет снизить количество контактов между пользователями подземки. Цена проезда осталась на том же уровне, что и до карантина – 8 гривен.
Правда, в первый день возобновления работы в метро пришло не много пользователей. Вагоны были почти не заполнены.
Заместительница руководителя Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала, что температурный скрининг будут проводить, однако не всем пассажирам.
Как не подхватить коронавирус в метро / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире за 22 мая
Общая информация и топ-5 стран по количеству инфицированных
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 25 мая общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 345 059 человек. В то же время, выздоровели 2 168 563. В обшем в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 407 613 инфицированных.
Топ-5 стран по количеству инфицированных
- США – 1 1 643 499 (20 829 за сутки);
- Бразилия – 365 211 (15 813 за сутки);
- Россия – 353 427 (8 946 за сутки);
- Великобритания – 260 916 (2 412 за сутки).
- Испания – 236 370 (482 за сутки);
Главное о коронавирусе в мире
Первая страна в Европе фактически одолела коронавирус
В Черногории больше не осталось больных коронавирусом, а в течение 20 дней не было новых случаев заболевания. В то же время страна пока не спешит официально провозглашать победу над болезнью.
Институт общественного здоровья Черногории обнародовал заявление, в котором говорится о том, что страна не фиксировала новых случаев болезни уже 20 дней.
Руководитель Института Бобан Мугоша заявил, что конец эпидемии будет объявлен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – через 28 дней после последнего появления.
Всего за время пандемии в Черногории зафиксировали 324 случая коронавируса. Жертвами болезни стали 9 человек, а все остальные 315 больных уже выздоровели.
Первые сразу 6 случаев в Балканской стране зафиксировали еще 18 марта. Пик болезни в Черногории пришелся на 3 апреля, когда зафиксировали 30 случаев коронавируса. Последние 5 случаев зафиксировали 25, 26 и 29 апреля, а также 4 и 5 мая – ежедневно по 1 случаю.
В Британии требуют отставки советника Джонсона за нарушение карантина
Депутаты британского парламента требуют увольнения главного советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса. Его обвиняют в грубом нарушении карантинных ограничений.
Чиновник еще в конце марта, когда в стране уже действовали ограничения на выход из дома, вместе с семьей проехал около 400 километров в имение своих родителей. В то же время его жена имела симптомы COVID-19. Однако вместо того, чтобы находиться на самоизоляции, они отправились к родным по причинам, связанным с уходом за ребенком.
Доминик Каммингс заметил СМИ, что действовал легально и руководствовался здравым смыслом. По его мнению, это было правильным поступком.
В то же время премьер Джонсон заявил, что увольнять своего советника не будет. Мол, он подробно пообщался с советником об этой ситуации и отметил, что не было никаких нарушений в действиях Каммингса.
Испания ослабляет карантин: открываются пляжи и бары
С понедельника, 25 мая, в Испании ослабляют карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.
Причиной для ослабления карантина стало то, что в стране в течение недели фиксируют меньше, чем сто смертей от коронавируса в день. Для примера, в субботу, 23 мая, было зафиксировано лишь 70 смертей. В то время, как в начале марта количество летальных исходов доходило и до 900.
Однако бары и рестораны позволили открыть только в Мадриде и Барселоне. Посетители смогут сидеть только под открытым небом и занимать 50% свободного пространства.
При этом эти два города – Мадрид и Барселона – больше всего пострадали от коронавируса в Испании. В столице страны было зафиксировано почти 68 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 9 тысяч из которых закончились летально. В Барселоне – свыше 57 тысяч случаев заражения, а смертей – 6,7 тысячи.
В то же время передвижение в пределах страны по-прежнему будет ограничено. Движение между провинциями закрыто до конца июня. При этом уже с середины июля в Испании планируют открыть туристический сезон для иностранцев. Хотя ранее сообщалось, что Испания не готова принимать туристов в 2020 году, и откроет свои границы для путешественников аж в 2021 году.
Чехия возобновила выдачу рабочих виз для украинцев, однако посольство в Киеве не работает
Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам. Однако посольство страны в Киеве еще не возобновило свою работу, поэтому не принимает там заявок. Таким образом подать заявки можно только во Львове.
Удалось это после повторных переговоров между украинскими и чешскими властями. По словам Петршичека, было решено частично возобновить визовый процесс.
О том, что с 22 мая начали прием заявлений на визы, подтвердили и в Генеральном консульстве Чешской республики во Львове. Однако предупредили об ограничениях из-за карантина.
Матч Лиги чемпионов привел к 41 смерти от коронавируса
Компания Edge Health провела исследование влияния ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Атлетико" на распространение коронавируса. Эта игра привела к 41 смерти от COVID-19.
Люди, которые заболели, умирали через 25-35 дней после этого матча.
По оценкам экспертов, на момент проведения поединка в Англии было 100 тысяч зараженных COVID-19, а в Испании – 640 тысяч.
Исследования о коронавирусе
Собака может заразиться коронавирусом от человека
Ученые установили, что первые две собаки, у которых диагностировали коронавирус, заразились от своих хозяев. Анализ вирусных генетических последовательностей у померанского шпица и овчарки обнаружил, что они идентичны тем, которые нашли у их владельцев.
Шансы передать инфекцию своему любимцу – достаточно небольшие. Всего 2 из 15 исследованных собак, живущих у больных коронавирусом людей, подхватили болезнь. Сам ход коронавируса у животных тоже не был таким тяжелым, как у людей. Новое исследование подтверждает выводы предыдущего, во время которого китайские ученые намеренно инфицировали собак.
Следовательно, исследователи рекомендуют больным COVID-19 пациентам носить маску во время ухода за животными и ограничивать с ними контакт. Пока что исследователи не смогли установить, могут ли собаки передавать SARS-CoV-2 людям или другим собакам. Но ученые не хотят останавливаться и планируют проводить дальнейшие исследования.
Уже известно, что SARS-CoV-2 попал в человеческую популяцию от летучих мышей. Но пока что совсем не исключено, что коты или собаки стали промежуточным звеном. Поскольку в Китае мясо этих животных употребляется в пищу – это один из вариантов начала вспышки болезни.
Пути заражения коронавирусом среди животных и людей / Инфографика 24 канала
Когда человек с коронавирусом перестает быть заразным
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Новое исследование показало, что пациенты с COVID-19 не могут заражать других людей через 11 дней после инфицирования. Так происходит даже если в организме все еще остается коронавирус, который выявляют тесты.
К такому позитивному выводу пришли ученые из Сингапура. При этом заразность сохраняется в период от 7 до 10 дней после появления классических признаков болезни, среди которых высокая температура, а также сухой кашель. Но все попытки изолировать COVID-19 и выделить его культуру через 11 дней после начала симптомов закончились безрезультатно.
Такими являются результаты работы ученых Национального центра инфекционных болезней и Академии медицины Сингапура, в которых приняли участие 73 пациента с коронавирусом.
Положительные тесты подтверждали, что вирус из организма пациентов не исчез через две недели, но его было недостаточно для инфицирования.