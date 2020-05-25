Новости о коронавирусе 25 мая: новая вспышка в общежитии, Черногория одолела COVID-19

В Украине уже больше 21 тысячи случаев COVID-19. Правительство обещает делать до 50 тысяч тестов в сутки. Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии. Заработало метро в Украине. Черногория первой фактически одолела коронавирус. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 25 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 25 мая в Украине зафиксировали 21 245 случаев COVID-19, 13 388 из которых остаются активными. За сутки коронавирус обнаружили у 259 граждан. Стоит отметить, что это наименьшее количество с 10 апреля.

Важно Ослабление карантина в Украине: что заработает с 25 мая

Общее количество тех, кто выздоровел, – 7 234 пациента. К сожалению, в течение прошлого дня в результате COVID-19 умерли еще 6 человек. В целом в Украине зарегистрировали 623 летальных случая, связанных с коронавирусом.

Главное о распространении коронавируса

Черновицкая область остается эпицентром COVID-19 в Украине. Это единственный регион, где количество пациентов с коронавирусом превышает 3 тысячи.

На второй позиции держится Киев – 2 652 пациента. Среди тройки лидеров также Киевская область, где подтвердили 1 437 заражений COVID-19. Много больных также в Ровненской (1 434), Львовской (1 360) и Ивано-Франковской (1 281) областях.

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 112 медработников, за последние сутки заболели еще 43 медика. Из них 763 находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. От осложнений, вызванных коронавирусом, к сожалению, умерли 28 медицинских работников. Уже выздоровели от COVID-19 1 тысяча 800 медицинских работников.

В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 48 человек. Двое пациентов умерли, однако 85 военным удалось выздороветь.

Распространение коронавируса в Украине по областям:

Винницкая область – 892;

Волынская область – 783;

Днепропетровская область – 875;

Донецкая область – 148;

Житомирская область – 641;

Закарпатская область – 1 082;

Запорожская область – 415;

Ивано-Франковская область – 1 281;

Кировоградская область – 478;

Киев – 2 652;

Киевская область – 1 437;

Львовская область – 1 360;

Луганская область – 43;

Николаевская область – 281;

Одесская область – 832;

Полтавская область – 266;

Ровненская область – 1 434;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1 121;

Харьковская область – 912;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 364;

Черновицкая область – 3 083;

Черкасская область – 391;

Черниговская область – 131.

Главные новости о коронавирусе в Украине за 22 мая

В Украине могут делать до 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки

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При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40 – 50 тысяч в сутки, используя метод пулинга. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас в Украине делают 9 тысяч тестов на COVID-19.

Он считает, что это позволит при необходимости делать 40 – 50 тысяч тестов в сутки. То есть в 4 – 5 раз больше, чем сейчас. Премьер-министр также отметил, что сейчас с тестами в стране проблем нет.

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии

На Киевщине вспышку коронавируса в очередной раз обнаружили в общежитии. На этот раз очаг зафиксировали в студенческом общежитии в Переяславе.

Инфекцию выявили у пациента совершенно случайно – после операции вследствие бытовой травмы. Больному сначала провели экспресс-тест на наличие антител к коронавирусу, и после того, как он оказался положительным, – сделали ПЦР-тест.

В целом в общежитии проживают около 165 человек. Все контактные лица больного уже определены, сейчас проводится сбор образцов для анализов.

Обратите внимание! По состоянию на 25 мая в Киевской области обнаружили 1 437 случаев заражения коронавирусом. 300 человек выздоровели, однако 30 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Второй этап смягчения карантина стартовал в Украине еще 22 мая. Однако, как отметили в Минздраве, не все области готовы к ослаблению карантина. По состоянию на 25 мая 8 регионов Украины не могут ослабить карантин.

По состоянию на 25 мая не готовы перейти на второй этап ослабления карантина такие регионы:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Луганская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Черновицкая область.

В семи из восьми областей для ослабления карантина не соответствует один из показателей. И только в Черновицкой области – сразу два. Именно там зафиксировано наибольшее количество инфицированных – 3и083 человек. Для примера, в Киеве зафиксировано 2 652 случая инфицирования, но там большее количество населения. Поэтому столица смогла перейти на второй этап ослабления карантина.

Стоит отметить, что это 24 мая Минздрав не готов был ослабить карантин в Киевской области, однако уже 25 мая предоставил такое разрешение.

Между тем Львовская область 24 мая не могла ослабить карантин из-за несоответствия инцидентности, а уже 25 мая – из-за количества тестирований.

В то же время в Черновицкой области еще неизвестно, когда именно ослабят карантин. Об этом заявил в эфире 24 канала мэр Черновцов Алексей Каспрук, и добавил, что все зависит от статистики заболеваний. Пока случаев фиксируют меньше, однако ситуация еще не стабильна.

Когда заработают детские секции, развлекательные зоны в ТРЦ и лагеря в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что пока рано говорить о возобновлении работы детских секций и лагерей в Киеве. Этого стоит ждать только с июля 2020 года.

Как отметил Кличко, сейчас открываются садики и торгово-развлекательные центры. К тому же, города должны будут принять отдельное решение о возобновлении работы детских развлекательных зон в ТРЦ после того, как заработает сам торгово-развлекательный центр.

Уже после открытия садиков, власти Киева планируют возобновить работы в детских лагерях и школах. Но, по словам Кличко, это перспектива июля, раньше это не произойдет точно. Что касается детских секций, то их режим работы пока будет заблокирован до сентября.

Также, как сказал Кличко, готовятся к работе школы, в частности для приема документов и сдачи ВНО.



Что заработает в Киеве с 23 мая / Инфографика 24 канала

Когда в Украине разрешат проводить концерты

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшие этапы ослабления карантина проведение концертов не предвидится. Что касается того, позволят ли концерт Лени Кравица в Киеве, который сначала был запланирован на 13 июня, министр заявил, что это невозможно.

К слову, после официального заявления главы Минздрава организатор перенес концерт Лени Кравица. Новая дата пока еще согласовывается, но это будет не раньше, чем в 2021 году. Все купленные билеты будут действительны на новые даты, так как согласно постановлению Кабмина, билеты на перенесенные из-за карантина мероприятия не подлежат возврату.

Ранее исполняющая обязанности министра культуры-Светлана Фоменко заявила, что восстановление культурной сферы возможно только на последнем этапе ослабления карантина – после 1 июля. В этом контексте говорилось не только о концертах, но и фестивалях и кинотеатрах. Впрочем точная дата не является фиксированной и может меняться.

Депутаты сдали тесты на коронавирус

В конце мая у двоих народных депутатов обнаружили коронавирус. Следовательно другие нардепы, которые контактировали с ними, тоже сдали ПЦР-тесты. Хотя партии могли и отправить на карантин.

Напомним, сначала коронавирус обнаружили у депутата от "Батькивщины" Олега Мейдича, а впоследствии – у Юрия Аристова со "Слуги народа". Обе политсилы сразу же отправили на тесты и других лиц, которые могли с ними контактировать. Так решили сделать и во фракции "Голос", так как их депутаты были в контакте с Мейдичем.

В комментарии 24 каналу глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что все результаты тестирования депутатов не обнаружили коронавирус.

Не обнаружили коронавирус и у депутатов "Батькивщины" (за исключением Олега Мейдича). Поэтому все депутаты этой фракции выходят из самоизоляции. Это подтвердила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Следовательно депутаты возвращаются к работе по обычному графику.

Отсутствие коронавируса подтвердили и у депутатов от "Слуги народа", которые сдали ПЦР-тесты. Кроме них, это сделали и работники аппарата Верховной Рады, которые контактировали с инфицированным Юрием Аристовым. Всего 71 человек.

В Украине наконец заработало метро

В Киеве, Харькове и Днепре с 25 мая заработали городские метрополитены.

На станциях установлена специальная разметка, которая напоминает о необходимости соблюдать безопасную дистанцию. Пользователей впускают в подземку только в средствах индивидуальной защиты, в частности в масках.

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На станциях дежурят сотрудники полиции, и сотрудники метро на работе также находятся в средствах защиты. При этом поезда метро ездят довольно часто, что позволяет снизить количество контактов между пользователями подземки. Цена проезда осталась на том же уровне, что и до карантина – 8 гривен.

Правда, в первый день возобновления работы в метро пришло не много пользователей. Вагоны были почти не заполнены.

Заместительница руководителя Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала, что температурный скрининг будут проводить, однако не всем пассажирам.



Как не подхватить коронавирус в метро / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире за 22 мая

Общая информация и топ-5 стран по количеству инфицированных

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 25 мая общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 345 059 человек. В то же время, выздоровели 2 168 563. В обшем в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 407 613 инфицированных.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 1 643 499 (20 829 за сутки);

Бразилия – 365 211 (15 813 за сутки);

Россия – 353 427 (8 946 за сутки);

Великобритания – 260 916 (2 412 за сутки).

Испания – 236 370 (482 за сутки);

Главное о коронавирусе в мире

Первая страна в Европе фактически одолела коронавирус

В Черногории больше не осталось больных коронавирусом, а в течение 20 дней не было новых случаев заболевания. В то же время страна пока не спешит официально провозглашать победу над болезнью.

Институт общественного здоровья Черногории обнародовал заявление, в котором говорится о том, что страна не фиксировала новых случаев болезни уже 20 дней.

Руководитель Института Бобан Мугоша заявил, что конец эпидемии будет объявлен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – через 28 дней после последнего появления.

Всего за время пандемии в Черногории зафиксировали 324 случая коронавируса. Жертвами болезни стали 9 человек, а все остальные 315 больных уже выздоровели.

Первые сразу 6 случаев в Балканской стране зафиксировали еще 18 марта. Пик болезни в Черногории пришелся на 3 апреля, когда зафиксировали 30 случаев коронавируса. Последние 5 случаев зафиксировали 25, 26 и 29 апреля, а также 4 и 5 мая – ежедневно по 1 случаю.

В Британии требуют отставки советника Джонсона за нарушение карантина

Депутаты британского парламента требуют увольнения главного советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса. Его обвиняют в грубом нарушении карантинных ограничений.

Чиновник еще в конце марта, когда в стране уже действовали ограничения на выход из дома, вместе с семьей проехал около 400 километров в имение своих родителей. В то же время его жена имела симптомы COVID-19. Однако вместо того, чтобы находиться на самоизоляции, они отправились к родным по причинам, связанным с уходом за ребенком.

Доминик Каммингс заметил СМИ, что действовал легально и руководствовался здравым смыслом. По его мнению, это было правильным поступком.

В то же время премьер Джонсон заявил, что увольнять своего советника не будет. Мол, он подробно пообщался с советником об этой ситуации и отметил, что не было никаких нарушений в действиях Каммингса.

Испания ослабляет карантин: открываются пляжи и бары

С понедельника, 25 мая, в Испании ослабляют карантин. Местным жителям разрешили посещать пляжи, а кафе и ресторанам – принимать посетителей.

Причиной для ослабления карантина стало то, что в стране в течение недели фиксируют меньше, чем сто смертей от коронавируса в день. Для примера, в субботу, 23 мая, было зафиксировано лишь 70 смертей. В то время, как в начале марта количество летальных исходов доходило и до 900.

Однако бары и рестораны позволили открыть только в Мадриде и Барселоне. Посетители смогут сидеть только под открытым небом и занимать 50% свободного пространства.

При этом эти два города – Мадрид и Барселона – больше всего пострадали от коронавируса в Испании. В столице страны было зафиксировано почти 68 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 9 тысяч из которых закончились летально. В Барселоне – свыше 57 тысяч случаев заражения, а смертей – 6,7 тысячи.

В то же время передвижение в пределах страны по-прежнему будет ограничено. Движение между провинциями закрыто до конца июня. При этом уже с середины июля в Испании планируют открыть туристический сезон для иностранцев. Хотя ранее сообщалось, что Испания не готова принимать туристов в 2020 году, и откроет свои границы для путешественников аж в 2021 году.

Чехия возобновила выдачу рабочих виз для украинцев, однако посольство в Киеве не работает

Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам. Однако посольство страны в Киеве еще не возобновило свою работу, поэтому не принимает там заявок. Таким образом подать заявки можно только во Львове.

Удалось это после повторных переговоров между украинскими и чешскими властями. По словам Петршичека, было решено частично возобновить визовый процесс.

О том, что с 22 мая начали прием заявлений на визы, подтвердили и в Генеральном консульстве Чешской республики во Львове. Однако предупредили об ограничениях из-за карантина.

Матч Лиги чемпионов привел к 41 смерти от коронавируса

Компания Edge Health провела исследование влияния ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Атлетико" на распространение коронавируса. Эта игра привела к 41 смерти от COVID-19.

Люди, которые заболели, умирали через 25-35 дней после этого матча.

По оценкам экспертов, на момент проведения поединка в Англии было 100 тысяч зараженных COVID-19, а в Испании – 640 тысяч.

Исследования о коронавирусе

Собака может заразиться коронавирусом от человека

Ученые установили, что первые две собаки, у которых диагностировали коронавирус, заразились от своих хозяев. Анализ вирусных генетических последовательностей у померанского шпица и овчарки обнаружил, что они идентичны тем, которые нашли у их владельцев.

Шансы передать инфекцию своему любимцу – достаточно небольшие. Всего 2 из 15 исследованных собак, живущих у больных коронавирусом людей, подхватили болезнь. Сам ход коронавируса у животных тоже не был таким тяжелым, как у людей. Новое исследование подтверждает выводы предыдущего, во время которого китайские ученые намеренно инфицировали собак.

Следовательно, исследователи рекомендуют больным COVID-19 пациентам носить маску во время ухода за животными и ограничивать с ними контакт. Пока что исследователи не смогли установить, могут ли собаки передавать SARS-CoV-2 людям или другим собакам. Но ученые не хотят останавливаться и планируют проводить дальнейшие исследования.

Уже известно, что SARS-CoV-2 попал в человеческую популяцию от летучих мышей. Но пока что совсем не исключено, что коты или собаки стали промежуточным звеном. Поскольку в Китае мясо этих животных употребляется в пищу – это один из вариантов начала вспышки болезни.



Пути заражения коронавирусом среди животных и людей / Инфографика 24 канала

Когда человек с коронавирусом перестает быть заразным

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Новое исследование показало, что пациенты с COVID-19 не могут заражать других людей через 11 дней после инфицирования. Так происходит даже если в организме все еще остается коронавирус, который выявляют тесты.

К такому позитивному выводу пришли ученые из Сингапура. При этом заразность сохраняется в период от 7 до 10 дней после появления классических признаков болезни, среди которых высокая температура, а также сухой кашель. Но все попытки изолировать COVID-19 и выделить его культуру через 11 дней после начала симптомов закончились безрезультатно.

Такими являются результаты работы ученых Национального центра инфекционных болезней и Академии медицины Сингапура, в которых приняли участие 73 пациента с коронавирусом.

Положительные тесты подтверждали, что вирус из организма пациентов не исчез через две недели, но его было недостаточно для инфицирования.