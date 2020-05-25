Новини про коронавірус 25 травня: новий спалах в гуртожитку, Чорногорія першою здолала COVID-19

В Україні вже понад 21 тисяча випадків COVID-19. Уряд обіцяє робити до 50 тисяч тестів на добу. Новий спалах коронавірусу в студентському гуртожитку. Запрацювало метро в Україні. Чорногорія першою фактично здолала коронавірус. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 травня.

Новини про коронавірус в Україні 25 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 25 травня в Україні зафіксували 21 245 випадків COVID-19, 13 388 з яких залишаються активними. За добу коронавірус виявили у 259 громадян. Варто зазначити, що це найменша кількість від 10 квітня.

Важливо Послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня

Загальна кількість тих, хто одужав скалала – 7 234 пацієнтів. На жаль, впродовж минулого дня внаслідок COVID-19 померли ще 6 людей. Загалом в Україні зареєстрували 623 летальних випадки, пов'язаних з коронавірусом.

Головне про поширення коронавірусу

Чернівецька область залишається епіцентром COVID-19 в Україні. Це єдиний регіон, де кількість пацієнтів з коронавірусом перевищує 3 тисячі.

На другій позиції тримається Київ – 2 652 пацієнтів. Серед трійки лідерів також Київська область, де підтвердили 1 437 заражень COVID-19. Багато хворих також у Рівненській (1 434), Львівській (1360) та Івано-Франківській (1 281) областях.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 112 медпрацівників, за останню добу захворіли ще 43 медики. З них 763 перебувають на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Крім того, 22 медики підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, на жаль, померли 28 медичних працівників. Вже одужали від COVID-19 1 тисяча 800 медичних працівників.

У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 48 людей. Двоє пацієнтів померли, однак 85 військовим вдалося одужати.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область – 892;

Волинська область – 783;

Дніпропетровська область – 875;

Донецька область – 148;

Житомирська область – 641;

Закарпатська область – 1082;

Запорізька область – 415;

Івано-Франківська область – 1281;

Кіровоградська область – 478;

Київ – 2652;

Київська область – 1437;

Львівська область – 1360;

Луганська область – 43;

Миколаївська область – 281;

Одеська область – 832;

Полтавська область – 266;

Рівненська область – 1434;

Сумська область – 166;

Тернопільська область – 1121;

Харківська область – 912;

Херсонська область – 177;

Хмельницька область – 364;

Чернівецька область – 3083;

Черкаська область – 391;

Чернігівська область – 131.

Головні новини про коронавірус в Україні за 22 травня

В Україні можуть робити до 50 тисяч тестів на коронавірус на добу

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За необхідності в Україні можуть збільшити кількість тестів на коронавірус до 40-50 тисяч на добу, використовуючи метод пулінгу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, нині в Україні роблять 9 тисяч тестів на COVID-19.

Він вважає, що це дасть змогу за потреби робити 40-50 тисяч тестів на добу. Тобто в 4-5 разів більше, ніж нині. прем'єр-міністр також наголосив, що наразі з тестами в країні проблем немає.

Новий спалах коронавірусу в студентському гуртожитку

На Київщині спалах коронавірусу вкотре виявили у гуртожитку. Цього разу вогнище зафіксували у студентському гуртожитку в Переяславі.

Інфекцію виявили у пацієнта зовсім випадково – після операції внаслідок побутової травми. Хворому спершу провели експрес-тест на наявність антитіл до коронавірусу й після того, як він виявився позитивним – зробили ПЛР-тест.

Загалом у гуртожитку зараз проживає близько 165 людей. Усіх контактних осіб хворого вже визначено й нині проводиться збір зразків для аналізів.

Зверніть увагу! Станом на 25 травня в Київській області виявили 1 437 випадків зараження коронавірусом. 300 людей одужало, але 30 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Які області не готові до послаблення карантину

Другий етап послаблення карантину стартував в Україні ще 22 травня. Однак, як зазначили у МОЗ, не всі області готові до послаблення карантину. Станом на 25 травня 8 регіонів України не можуть послабити карантин.

Станом на 25 травня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Луганська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область.

У семи з восьми областей для послаблення карантину не відповідає один із показників. І лише у Чернівецькій області – одразу два. Саме там зафіксована найбільша кількість інфікованих – 3083 осіб. Для прикладу, в Києві зафіксовано 2652 випадки інфікування, але там більша кількість населення. Тому столиця змогла перейти на другий етап послаблення карантину.

Варто відзначити, що це 24 травня МОЗ не готовий був послабити карантин у Київській області, однак вже 25 травня надав такий дозвіл.

Натомість Львівська область 24 травня не могла послабити карантин через невідповідність інцидентності, а вже 25 травня – через кількість тестувань.

Водночас у Чернівецькій області ще невідомо, коли саме послаблять карантин. Про це заявив в ефірі 24 каналу мер Чернівців Олексій Каспрук та додав, що все залежить від статистики захворювань. Наразі випадків фіксують менше, одна ситуація ще не стабільна.

Коли запрацюють дитячі секції, розважальні зони в ТРЦ та табори в Києві

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що поки зарано говорити про відновлення роботи дитячих секцій та таборів в Києві. На це варто чекати лише з липня 2020 року.

Як наголосив Кличко, наразі відкриваються садочки та торгово-розважальні центри. До того ж, міста повинні будуть ухвалити окреме рішення про відновлення роботи дитячих розважальних зон в ТРЦ після того, як запрацює сам торгово-розважальний центр.

Вже після відкриття садочків, влада Києва планує відновити роботи у дитячих таборах та школах. Але, за словами Кличка, це перспектива липня, раніше цього не відбудеться точно. Щодо дитячих секцій, то їх режим роботи поки буде заблоковано до вересня.

Також, як сказав Кличко, готуються до роботи школи, зокрема для прийому документів та здачі ЗНО.



Що запрацює в Києві з 23 травня / Інфографіка 24 каналу

Коли в Україні дозволять проводити концерти

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у найближчі етапи послаблення карантину проведення концертів не передбачається. Щодо того, чи дозволять концерт Лені Кравіца у Києві, який спершу був запланований на 13 червня, міністр заявив, що це неможливо.

До слова, після офіційної заяви голови МОЗ організатор переніс концерт Лені Кравіца. Нова дата поки ще узгоджується, але це буде не швидше як у 2021 році. Усі куплені квитки будуть дійсні на нові дати, адже за постановою Кабміну, квитки на перенесені через карантин заходи не підлягають поверненню.

Раніше виконуюча обов'язки міністра культури Світлана Фоменко заявила, що відновлення культурної сфери можливе лише на останньому етапі послаблення карантину – після 1 липня. У цьому контексті мовилося не лише про концерти, а й фестивалі та кінотеатри. Втім точна дата не є фіксованою і може змінюватися.

Депутати здали тести на коронавірус

Наприкінці травня у двох народних депутатів виявили коронавірус. Відтак інші нардепи, які контактували з ними, теж здали ПЛР-тести. Хоча партії могли і відправити на карантин.

Нагадаємо, спочатку коронавірус виявили в депутата від "Батьківщини" Олега Мейдича, а згодом – Юрія Арістова зі "Слуги народу". Обидві політсили одразу ж відправили на тести й інших осіб, які могли з ними контактувати. Так вирішили зробити і в фракції "Голос", адже їх депутати були в контакті з Мейдичем.

В коментарі 24 каналу голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що усі результати тестування депутатів не виявили коронавірусу.

Не виявили коронавірус і в депутатів "Батьківщини" (за винятком Олега Мейдича). Тож всі депутати цієї фракції виходять з самоізоляції. Про це підтвердила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Тож депутати повертаються до роботи за звичним графіком.

Відсутність коронавірусу підтвердили і в депутатів від "Слуги народу", які здали ПЛР-тести. Окрім них, це зробили і працівники апарату Верховної Ради, які контактували з інфікованим Юрієм Арістовим. Загалом 71 людина.

В Україні нарешті запрацювало метро

У Києві, Харкові та Дніпрі з 25 травня запрацювали міські метрополітени.

На станціях встановлено спеціальну розмітку, яка нагадує про необхідність дотримуватися безпечної дистанції. Користувачів впускають у підземку лише у засобах індивідуального захисту, зокрема у масках.

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Також чергують працівники поліції, а самі працівники метро на роботі також перебувають лише у засобах захисту. При цьому потяги метро їздять доволі часто, що дозволяє знизити кількість контактів між користувачами підземки. Ціна проїзду залишилася на тому ж рівні, що й до карантину – 8 гривень.

Щоправда, у перший день відновлення роботи метро прийшли не багато користувачів. Вагони були майже не заповнені.

Заступниця керівника Київського метрополітену Наталія Макогон розповіла, що температурний скриніг проводитимуть, однак не усім пасажирам.



Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 22 травня

Загальна інформація та топ-5 країн за кількістю інфікованих

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, станом на ранок 25 травня загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 345 059 людей. Водночас, одужали 2 168 563. Усього у світі з початку епідемії зафіксовано 5 407 613 інфікованих.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 1 643 499 (20 829 за добу);

Бразилія – 365 211 (15 813 за добу);

Росія – 353 427 (8 946 за добу);

Велика Британія – 260 916 (2 412 за добу).

Іспанія – 236 370 (482 за добу);

Головне про коронавірус у світі

Перша країна в Європі фактично здолала коронавірус

У Чорногорії більше не залишилося хворих на коронавірус, а впродовж 20 днів не фіксували нових випадків захворювання. Водночас країна поки не поспішає офіційно проголошувати перемогу над хворобою.

Інститут громадського здоров'я Чорногорії оприлюднив заяву, у якій мовиться про те, що країна, не фіксувала нових випадків хвороби уже 20 днів.

Керівник Інституту Бобан Муґоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – через 28 днів після останньої появи.

Всього за час пандемії у Чорногорії зафіксували 324 випадки коронавірусу. Жертвами хвороби стали 9 людей, а всі інші 315 хворих вже одужали.

Перші одразу 6 випадків у Балканській країні зафіксували ще 18 березня. Пік хвороби у Чорногорії припав на 3 квітня, коли зафіксували 30 випадків коронавірусу. Останні 5 випадків зафіксували 25, 26 і 29 квітня, а також 4 і 5 травня – щодня по 1 випадку.

У Британії вимагають відставки радника Джонсона через порушення карантину

Депутати британського парламенту вимагають звільнення головного радника Бориса Джонсона Домініка Каммінгса. Його звинувачують у грубому порушенні карантинних обмежень.

Урядовець ще наприкінці березня, коли в країні вже діяли обмеження на вихід із оселі, разом з сім'єю проїхав близько 400 кілометрів до маєтку своїх батьків. Водночас його дружина мала симптоми COVID-19. Однак замість того, щоб перебувати на самоізоляції, вони вирушили до рідних з причин, пов'язаних з доглядом за дитиною.

Домінік Каммінгс зауважив ЗМІ, що діяв легально та керуючись здоровим глуздом. На його думку, це було правильним вчинком.

Водночас прем'єр Джонсон заявив, що звільняти свого радника не буде. Мовляв, він детально поспілкувався із радником щодо цієї ситуації, і відзначив, що не було ніяких порушень у діях Каммінгса.

Іспанія послаблює карантин: відкриваються пляжі та бари

З понеділка, 25 травня, в Іспанії послаблюють карантин. Місцевим мешканцям дозволили відвідувати пляжі, а кафе та ресторанам – приймати відвідувачів.

Причиною для послаблення карантину стало те, що в країні протягом тижня фіксують менше, аніж сто смертей від коронавірусу за день. Для прикладу, за суботу, 23 травня, було зафіксовано лише 70 смертей. У той час як на початку березня кількість летальних випадків доходила і до 900.

Однак бари та ресторани дозволили відкрити лише у Мадриді та Барселоні. Відвідувачі зможуть сидіти лише просто неба та займати 50% вільного простору.

При цьому ці два міста – Мадрид та Барселона – найбільше постраждали від коронавірусу в Іспанії. В столиці країни було зафіксовано майже 68 тисяч випадків зараження коронавірусом, майже 9 тисяч з яких закінчилися летально. В Барселоні – понад 57 тисяч випадків зараження, а смертей – 6,7 тисячі.

Водночас пересування в межах країни й надалі буде обмеженим. Рух між провінціями закритий до кінця червня. При цьому що вже з середини липня в Іспанії планують відкрити туристичний сезон для іноземців. Хоча раніше повідомлялося, що Іспанія не готова буде приймати туристів у 2020 році, і відкриє свої кордони для мандрівників аж у 2021 році.

Чехія відновила видачу робочих віз для українців, однак посольство в Києві не працює

Чехія відновила видачу робочих віз українцям. Однак посольство країни в Києві ще не відновило свою роботу, тому не приймає там заявок. Відтак подати заявки можна лише у Львові.

Вдалося це після повторних переговорів між українською і чеською владою. За словами Петршічека, було домовлено частково відновити візовий процес.

Про те, що з 22 травня розпочали прийом заяв на візи, підтвердили й у Генеральному консульстві Чеської республіки у Львові. Однак попередили по обмеження через карантин.

Матч Ліги чемпіонів привів до 41 смерті від коронавірусу

Компанія Edge Health провела дослідження впливу матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" – "Атлетіко" на поширення коронавірусу. Ця гра призвела до 41 смерті від COVID-19.

Люди, які захворіли, вмирали через 25-35 днів після цього матчу.

За оцінками експертів, на момент проведення поєдинку в Англії було 100 тисяч заражених на COVID-19, а в Іспанії – 640 тисяч.

Дослідження про коронавірус

Собака може заразитися коронавірусом від людини

Вчені встановили, що перші дві собаки, у яких діагностували коронавірус, заразилися від своїх господарів. Аналіз вірусних генетичних послідовностей у померанського шпіца та вівчарки виявив, що вони ідентичні тим, які знайшли у їхніх власників.

Шанси передати інфекцію своєму улюбленцю – досить невеликі. Лише 2 з 15 досліджених собак, які живуть у хворих на коронавірус людей, підхопили хворобу. Сам перебіг коронавірусу у тварин теж не був таким важким, як в людей. Нове дослідження підтверджує висновки попереднього, під час якого китайські вчені навмисно інфікували собак.

Відтак, дослідники рекомендують хворим на COVID-19 пацієнтам носити маску під час догляду за тваринами та обмежувати з ними контакт. Поки що дослідники не змогли встановити, чи можуть собаки передавати SARS-CoV-2 людям або іншим псам. Але вчені не хочуть зупинятися і планують проводити подальші дослідження.

Вже відомо, що SARS-CoV-2 потрапив в людську популяцію від кажанів. Але поки що зовсім не виключено, що коти або собаки стали проміжною ланкою. Оскільки в Китаї м'ясо цих тварин вживається в їжу – це один із варіантів початку спалаху хвороби.



Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу

Коли людина з коронавірусом перестає бути заразною

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Нове дослідження показало, що пацієнти з COVID-19 не можуть заражати інших людей через 11 днів після інфікування. Так відбувається навіть якщо в організмі все ще залишається коронавірус, який виявляють тести.

До такого позитивного висновку дійшли вчені з Сінгапуру. При цьому заразність зберігається в період від 7 до 10 днів після появи класичних ознак хвороби, серед яких висока температура, а також сухий кашель. Але всі спроби ізолювати COVID-19 і виділити його культуру через 11 днів після початку симптомів закінчилися безрезультатно.

Такими є результати роботи вчених Національного центру інфекційних хвороб та Академії медицини Сінгапуру, в яких взяли участь 73 пацієнти з коронавірусом.

Позитивні тести підтверджували, що вірус з організму пацієнтів не зник через два тижні, але його було недостатньо для інфікування.