В Украине за один день зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусом. А в США количество заразившихся людей перевалило за отметку в 2 миллиона человек. В Украине размышляют над усилением карантина. Индия вышла на пятое место по количеству инфицированных Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 11 июня

Статистика распространения коронавируса

Вчера на территории Украины коронавирус обнаружили еще у 689 человек – это самый высокий суточный показатель с начала пандемии. По состоянию на 11 июня в Украине зарегистрировали 29 070 больных COVID-19. 13 141 человек уже выздоровел, но 854 умерли. Из них 21 человек – в течение предыдущего дня.

Стоит внимания Какие области Украины не готовы ослабить карантин: список

Важно! Заболеваемость резко возросла потому, что увеличилось количество проведенных тестирований. Так, в частности, 9 июня методом ПЦР протестировали 6 359 украинцев, 10 июня – 14 210 украинцев, 11 июня – 18 622.

По данным Минздрава, 30 апреля показатель летальности вследствие коронавируса на территории Украины составил 2,5%, в начале июня он вырос до 3%. Также примечательно, что показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 59,3 на 100 тысяч человек.

Количество жителей столицы, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 91 человека. Умерли 4 больных.

В целом с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 5 249 медиков. Утром 11 июня заявили, что болезнь обнаружили еще у 65 медработников. Уже выздоровели более 2 900 медиков, впрочем 40 среди общего количества больных умерли от осложнений COVID-19. Медики составляют 18,5% от общего количества больных коронавирусом в Украине,

Количество больных COVID-19 в регионах:

Винницкая область – 1 236 (808 выздоровели);

Волынская область – 1 266 (330 выздоровели);

Днепропетровская область – 981 (695 выздоровели);

Донецкая область – 269 (122 выздоровели);

Житомирская область – 992 (540 выздоровел);

Закарпатская область – 1 471 (634 выздоровели);

Запорожская область – 510 (303 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 1 649 (992 выздоровели);

г. Киев — 3 671 (1 053 выздоровели);

Киевская область – 1 919 (616 выздоровели);

Кировоградская область – 563 (447 выздоровели);

Луганская область – 54 (44 выздоровели);

Львовская область – 2 414 (589 выздоровели);

Николаевская область – 311 (203 выздоровели);

Одесская область – 1 045 (421 выздоровели);

Полтавская область – 276 (256 выздоровели);

Ровненская область – 2 175 (1 164 выздоровели);

Сумская область – 203 (159 выздоровели);

Тернопольская область – 1 349 (995 выздоровели);

Харьковская область – 1 374 (657 выздоровели);

Херсонская область – 179 (173 выздоровели);

Хмельницкая область – 523 (355 выздоровели);

Черкасская область – 506 (348 выздоровели);

Черновицкая область – 3 793 (1 176 выздоровели);

Черниговская область – 341 (81 выздоровели).

Главные новости о коронавирусе в Украине

Усиление карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов будет предлагать усилить карантинные меры из-за роста количества новых случаев заболевания COVID-19 и "антирекорда". Он отметил, что люди стали легкомысленно относиться к COVID-19 и начали вести себя как будто угрозы нет.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что карантин усилят, если в критическом количестве областей произойдет рост случаев – десяти и больше.

Сколько украинцев могут умереть от коронавируса до конца года

По оценкам Киевской Школы Экономики, к концу года в Украине умрут от 2 000 до 7 500 пациентов с коронавирусом. Бывший министр экономического развития Тимофей Милованов заверил, что если жесткий карантин вернется, то от коронавирус до конца года погибнут 2 000 человек, а если не вернется – то этот же показатель вырастет до 7 500.

Киев готовится ко второй волне коронавируса

Киев готовится к новой волне коронавируса, которую прогнозируют на осенний период. В столице планируют приобрести еще 10 единиц ПЦР-оборудования, чтобы увеличить количество тестирования киевлян и ускорить процесс массового тестирования. В городе уже отремонтировали около 30 аппаратов ИВЛ и благотворительно передали в медучреждения Киева 23 аппарата.

Заражение коронавирусом во время празднования дня рождения

После громкого празднования дня рождения одного предпринимателя в Тернопольской области 28 человек заразились коронавирусной инфекцией. Всего на праздновании было 60 гостей.

Ryanair возобновляет полеты из Украины, ЕС еще не готов открыть границы

Ирландская авиакомпания Ryanair с 1 июля возобновит свыше 20 маршрутов в и из Украины. Некоторые выбранные маршруты будут доступны уже с последней недели июня. Улететь можно будет из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

В то же время Ослабление карантина в мире: почему ВОЗ предостерегает не открывать границы

В то же время до конца июня, вероятно, украинцы не смогут летать в другие европейские страны. Открытие внешних границ в Евросоюзе планируют начать с 1 июля.

Остановка поездов в Винницкой области

В Винницкой области частично возобновили железнодорожное сообщение. Укрзализныця начала продажу билетов на поезда дальнего следования, которые будут делать остановки в Винницкой области. Речь идет о поездах №106/105 Одесса – Киев (остановка на станции Винница) и №772/771 Хмельницкий – Киев (остановка на станции Гнивань). Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сообщении Сумы – Винница с отправлением из Сум и Винницы. Он будет курсировать каждую субботу и воскресенье.

Рекомендации от Минздрава во время отдыха

С 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. В Минздраве рассказали украинцам, каких правил следует придерживаться в туристических странах во время карантина. Речь идет прежде всего о США, Турции, Греции, Египте и Италии. Подробнее – по ссылке.

Новости о коронавирусе в мире за 11 июня

Статистика заболеваемости

В общем в мире 7 403 713 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 417 174 человека. Между тем 3 484 672 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 2 000 464

Бразилия – 772 416

Россия – 501 800

Великобритания – 291 588

Индия – 286 576

В США количество инфицированных коронавирусом перевалило за 2 миллиона человек.



Индия вышла на пятое место в мире по количеству больных коронавирусом. За одни сутки в стране было выявлено свыше 12 тысяч случаев.



Экономика США в этом году сократится на 6,5% по прогнозам Федеральной резервной системы. Однако в 2021 году предполагается рост на 5%. После этих заявлений общеевропейский индекс широкого рынка European Stoxx 600 снизился на 2,6% во время последней сессии торгов, а ценные бумаги компаний туристической индустрии опустились в цене на 5,3%.



Акции Lufthansa, одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков, упали на 12%. Представители компании заявили, что 26 тысяч сотрудников могут потерять работу. Ценные бумаги еще одного авиагиганта, British Airways, и англо-немецкого туроператора Tui тоже снизились на 9,2% и 8,6% соответственно. Британский производитель автомобилей класса люкс и самолетов Rolls-Royce тоже ощутил падение своих акций. В частности, стоимость ценных бумаг компании опустилась на 9,5%.



28-летний принц Бельгии Йоахим в конце мая заразился коронавирусом на вечеринке в Испании, которая состоялась с нарушением карантинных ограничений. Власть страны не стала игнорировать инцидент и оштрафовала гостей более чем на 10 тысяч евро.

Исследования коронавируса

Почему в Украине не лечат коронавирус антителами выздоровевших людей

Максим Степанов объяснил, почему Минздрав не позволяет лечить COVID-19 методом переливания плазмы уже переболевших людей. По его словам, чтобы ввести разрешение на тот или иной способ лечения, у нас должны состояться клинические испытания и соответствующие исследования. Сейчас в Украине такие исследования проводятся, а этим вопросом занимаются ведущие украинские институты и специалисты.