В Україні за один день зафіксували рекордну кількість інфікованих на коронавірус. А в США кількість людей, які заразилися, перевалила за позначку у 2 мільйони осіб. В Україні роздумують над посиленням карантину. Індія вийшла на п'яте місце за кількістю інфікованих Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 червня.

Новини про коронавірус в Україні 11 червня

Статистика поширення коронавірусу

Від учора на території України коронавірус виявили ще у 689 людей – це найвищий добовий показник від початку пандемії. Станом на 11 червня в Україні зареєстрували 29 070 хворих на COVID-19. З них 13 141 людина одужала, але 854 померли. З них 21 людина – за попередній день.

​Варте уваги Які області України не готові послабити карантин: список

Увага! Захворюваність різко зросла тому що збільшилася кількість проведених тестувань. Так, зокрема, 9 червня методом ПЛР протестували 6 359 українців, 10 червня протестували 14 210 українців, 11 червня – 18 622.

За даними МОЗ, 30 квітня показник летальності внаслідок коронавірусу на території України становив 2,5%, на початку червня ж він зріс до 3%. Також примітно, що показник захворюваності на коронавірус в Україні складає 59,3 на 100 тисяч людей.

Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 91 людину. Померли 4 хворих.

Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 5 249 медиків. Вранці 11 червня заявили, що хворобу виявили ще у 65 медпрацівників.Вже одужали понад 2900 медиків, втім 40 з-поміж загальної кількості хворих – померли від ускладнень COVID-19. Медики становлять 18,5% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні,

Кількість хворих на COVID-19 у регіонах:

Вінницька область – 1236 (808 одужали);

Волинська область – 1266 (330 одужали);

Дніпропетровська область – 981 (695 одужали);

Донецька область – 269 (122 одужали);

Житомирська область – 992 (540 одужав);

Закарпатська область – 1471 (634 одужали);

Запорізька область – 510 (303 одужали);

Івано-Франківська область – 1649 (992 одужали);

м. Київ — 3671 (1053 одужали);

Київська область – 1919 (616 одужали);

Кіровоградська область – 563 (447 одужали);

Луганська область – 54 (44 одужали);

Львівська область – 2414 (589 одужали);

Миколаївська область – 311 (203 одужали);

Одеська область – 1045 (421 одужали);

Полтавська область – 276 (256 одужали);

Рівненська область – 2175 (1164 одужали);

Сумська область – 203 (159 одужали);

Тернопільська область – 1349 (995 одужали);

Харківська область – 1374 (657 одужали);

Херсонська область – 179 (173 одужали);

Хмельницька область – 523 (355 одужали);

Черкаська область – 506 (348 одужали);

Чернівецька область – 3793 (1176 одужали);

Чернігівська область – 341 (81 одужали).

Головні новини про коронавірус в Україні

Посилення карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонуватиме посилити карантинні заходи через зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 і "антирекорд". Він наголосив, що люди почали легковажно ставитися до COVID-19 і почали поводитися ніби загрози немає.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що карантин посилять, якщо в критичній кількості областей відбудеться зростання випадків – десятьох і більше.

Скільки українців може померти від коронавірусу до кінця року

За оцінками Київської Школи Економіки, до кінця року в Україні помруть від 2000 до 7500 пацієнтів з коронавірусом. Колишній міністр економічного розвитку Тимофій Милованов запевнив, що якщо жорсткий карантин повернеться, то від коронавірусу до кінця року загине 2000 людей, а якщо не повернеться – то цей самий показник зросте до 7500.

Київ готується до другої хвилі коронавірусу

Київ готується до нової хвилі коронавірусу, яку прогнозують на осінній період. У столиці планують придбати ще 10 одиниць ПЛР-обладнання, аби збільшити кількість тестування киян та пришвидшити процес масового тестування. У місті вже відремонтували близько 30 апаратів ШВЛ і благодійно передали в медзаклади Києва 23 апарати.

Зараження на коронавірус під час святкування дня народження

Після гучного святкування дня народження одного підприємця у Тернопільській області 28 осіб інфікувалися коронавірусною інфекцією. Загалом на святкуванні було 60 гостей.

Ryanair відновлює польоти з України, ЄС ще не готовий відкрити кордони

Ірландська авіакомпанія Ryanair з 1 липня відновить понад 20 маршрутів до та з України. Деякі вибрані маршрути будуть доступні вже з останнього тижня червня. Полетіти можна буде з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Водночас Послаблення карантину у світі: чому ВООЗ застерігає не відкривати кордони

Водночас до кінця червня, ймовірно, українці не зможуть літати до інших європейських країн. Відкриття зовнішніх кордонів у Євросоюзі планують почати з 1 липня.

Зупинка поїздів на Вінничині

У Вінницькій області частково поновили залізничне сполучення. Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення які будуть робити зупинки у Вінницькій області. Мова йде про поїзди №106/105 Одеса – Київ (зупинка на станції Вінниця) та №772/771 Хмельницький – Київ (зупинка на станції Гнівань). Також з 13 червня буде поновлено курсування поїзда № 779/780 у сполученні Суми – Вінниця з відправленням із Сум та Вінниці. Він курсуватиме щосуботи та щонеділі.

Рекомендації від МОЗ під час відпочинку

З 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення. У МОЗ розповіли українцям, яких правил слід дотримуватися в туристичних країнах під час карантину. Мовиться передусім про США, Туреччину, Грецію, Єгипет і Італію. Детальніше – за посиланням.

Новини про коронавірус у світі за 11 червня

Статистика захворювання

Всього у світі 7 403 713 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 417 174 особи. Натомість 3 484 672 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 2 000 464

Бразилія – 772 416

Росія – 501 800

Великобританія – 291 588

Індія – 286 576

У США кількість інфікованих на коронавірус перевалила за 2 мільйони осіб.

Індія вийшла на п'яте місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. За одну добу в країні було виявлено понад 12 тисяч випадків.

Економіка США цьогоріч скоротиться на 6,5% за прогнозами Федеральної резервної системи. Однак у 2021 році передбачається зростання на 5%. Після цих заяв загальноєвропейський індекс широкого ринку European Stoxx 600 знизився на 2,6% під час останньої сесії торгів, а цінні папери компаній туристичної індустрії опустилися в ціні на 5,3%.

Акції Lufthansa, одного із найбільших світових авіаперевізників, впали на 12%. Представники компанії заявили, що 26 тисяч співробітників можуть втратити роботу. Цінні папери ще одного авіагіганта – British Airways – та англо-німецького туроператора Tui також знизилися на 9,2% і 8,6% відповідно. Британський виробник автомобілів класу люкс та літаків Rolls-Royce теж зазнав падіння свої акцій. Зокрема, вартість цінних паперів компанії опустилася на 9,5%.

28-річний принц Бельгії Йоахім наприкінці травня заразився коронавірусом на вечірці в Іспанії, яка відбулася з порушенням карантинних обмежень. Влада країни не стала ігнорувати інцидент й оштрафувала гостей на понад 10 тисяч євро.

Дослідження коронавірусу

Чому в Україні не лікують коронавірус антитілами людей, що одужали

Максим Степанов пояснив, чому МОЗ не дозволяє лікувати COVID-19 методом переливання плазми людей, які вже перехворіли. За його словами, щоб впровадити дозвіл на той чи інший спосіб лікування, у нас повинні відбутися клінічні випробування та відповідні дослідження. Наразі в Україні такі дослідження проводяться, а цим питанням займаються провідні українські інститути та фахівці.