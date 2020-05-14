Новости о коронавирусе 14 мая: когда запустят транспорт, ноу-хау от российских депутатов

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 мая. В Украине будут восстанавливать пассажирские перевозки в три этапа. Буковина – по прежнему лидер по летальным исходам от COVID-19. Российские депутаты будут защищаются от коронавируса освежителями. Манафорта выпустили из тюрьмы, чтобы он не заболел.

Новости о коронавирусе в Украине 14 мая Статистика распространения коронавируса в Украине В Украине подтвердили 16 847 случаев COVID-19, из них 422 за последние сутки. 456 человек умерли от коронавируса. 4 143 пациента выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава. Важно Распространение коронавируса в мире: карта онлайн Главное о распространении коронавируса В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 48 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 61 уже выздоровел. За последние сутки в ВСУ зафиксировали 8 новых случаев COVID-19.

Двое военных, к сожалению, умерли. 61 уже выздоровел. За последние сутки в ВСУ зафиксировали 8 новых случаев COVID-19. В мире лечатся от коронавируса 148 украинцев в 12 странах. 64 лицам удалось выздороветь, а 8 человек уже умерли.

За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 94 медиков. Всего в Украине уже 3 208 работников медицинской сферы заболели COVID-19. Распространение коронавируса в Украине по областям: Винницкая область – 654 случая;

Волынская область – 535 случаев;

Днепропетровская область – 781 случай;

Донецкая область – 117 случаев;

Житомирская область – 533 случая;

Закарпатская область – 791 случай;

Запорожская область – 347 случай;

Ивано-Франковская область – 1166 случаев;

Кировоградская область – 432 случая;

Киев – 2012 случаев;

Киевская область – 1067 случаев;

Львовская область – 904 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 693 случая;

Полтавская область – 257 случаев;

Ровненская область – 1062 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1033 случая;

Харьковская область – 713 случаев;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 209 случаев;

Черновицкая область – 2516 случая;

Черкасская область – 348 случаев;

Черниговская область – 84 случаев. Главные новости о коронавирусе в Украине В Украине впервые от коронавируса выздоровели больше людей, чем заболели. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 422 человек, 427 – выздоровели. О транспортном сообщении после карантина Коронавирус может вызвать введение новой модели общественного транспорта в Украине. Фактически, она сводится к переходу от маршруток до автобусов и электробусов. Когда будет реализована эта модель – пока неизвестно.

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Его собираются вводить постепенно – всего в нем предусмотрены 3 этапа. Конкретные даты каждого этапа будут принимать согласно рекомендациям Минздрава.

Восстановление пассажирских перевозок будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По запуску международных авиаперевозок, то о них можно будет говорить только тогда, когда другие страны "откроют авиасообщение".

Виталий Кличко просит открыть подземку уже с 25 мая. Однако по мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, это – слишком рано. Зато, глава Минздрава Максим Степанов проблем в открытии метро не видит. Есть только одно условие: эпидемиологическая ситуация должна соответствовать нормальным показателям.

Столичная власть не поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте после карантина. В КГГА отмечают, главное – без эксцессов вернуть транспорт к нормальной работе.

Как будут восстанавливать транспортное сообщение / Инфографика Мининфраструктуры Об ослаблении карантина Второй этап начнется 22 мая и принесет еще ряд ослаблений:

– открытие детских садов;

– проведение спортивных соревнований без зрителей;

– разрешение на работу гостиниц;

– проведение внешнего независимого тестирования;

– работа общественного транспорта.

Однако эти послабления, отмечают в Минздраве, будут возможны только если содержание динамики распространения коронавируса будет на настоящем и меньшем уровнях.

и принесет еще ряд ослаблений: – открытие детских садов; – проведение спортивных соревнований без зрителей; – разрешение на работу гостиниц; – проведение внешнего независимого тестирования; – работа общественного транспорта. Однако эти послабления, отмечают в Минздраве, будут возможны только если содержание динамики распространения коронавируса будет на настоящем и меньшем уровнях. Комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове приняла решение о втором этапе выхода из карантина в городе. Он запланирован постепенно на 15 и 18 мая , а в его пределах хотят открыть еще целый ряд учреждений, которые были закрытыми еще с марта. С 15 мая во Львове откроют:

– визовые центры;

– продажу одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу;

– непродовольственные рынки;

С 18 марта откроют:

– магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах;

– поликлиники.

, а в его пределах хотят открыть еще целый ряд учреждений, которые были закрытыми еще с марта. – визовые центры; – продажу одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу; – непродовольственные рынки; – магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах; – поликлиники. Минздрав должен вскоре принять решение о посещении бассейнов и разрешения купаться в озерах, реках и морях. Однако, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сначала нужно изучить, передается ли коронавирус через воду. Со спортзалами проблем нет, – их вскоре откроют. Новости о коронавирус из регионов Буковина продолжает оставаться лидером по количеству летальных исходов от коронавируса. В Черновицкой области от COVID-19 умерли 89 человек.

В Черновицкой области женщину оштрафовали за то, что она находилась возле церкви без маски. А суд решил оправдать ее, потому что не заметил в таких действиях административного правонарушения.

В Ивано-Франковске вспышку коронавируса зафиксировали в областной прокуратуре. Диагноз COVID-19 подтвердили у девяти сотрудников учреждения.

На Закарпатье от коронавирусной болезни скончался барон ромов Николай Богар. Мужчине было 62 года, у него 12 детей и 60 внуков. Кроме того, мужчина занимался политической деятельностью – был председателем районной организации партии Олега Ляшко. Выплаты медикам Глава Минздрава Максим Степанов говорит, что медикам уже почти отдали доплаты в 300% за март. В то же время за апрель зарплаты начислять будут уже по новой схеме, но и там ситуация контролируется. Новости о коронавирусе в мире за 14 мая Главное о коронавирусе в мире В мире подтверждено 4 369 410 случаев COVID-19. 297 569 человек умерли от коронавируса, 1 562 239 больных выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США – 1 390 764;

Россия – 252 245;

Великобритания – 230 985;

Испания – 228 691;

Италия – 222 104. Коронавирус в России В России в 15 раз больше больных коронавирусом, чем в Украине. За последние сутки в стране подтвердили 9 974 новых случая COVID-19. Всего по состоянию на 14 мая коронавирусом в стране заразились 252 245 человек. За последние сутки 93 человека умерли от осложнений. Общее количество летальных случаев – 2 305.

За последние сутки в стране подтвердили 9 974 новых случая COVID-19. Всего по состоянию на 14 мая коронавирусом в стране заразились 252 245 человек. За последние сутки 93 человека умерли от осложнений. Общее количество летальных случаев – 2 305. Часть депутатов Госдумы РФ пришли на пленарные заседания со значками в виде белого креста на черном фоне. По их мнению, такой атрибут якобы должен защищать от коронавируса. Зато российский журналист Андрей Козенко исследовал, что такое "средство индивидуальной защиты", похожие на белые кресты у депутатов РФ, можно приобрести на Amazon. И это обычный освежитель воздуха. Манафорта выпустили из тюрьмы благодаря COVID-19 Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа, а также экс-советник "Партии Регионов" и Виктора Януковича Пол Манафорт вышел из тюрьмы. Оставшуюся часть наказания он будет отбывать под наблюдением дома. Об этом еще раньше просили его адвокаты, ведь Манафорт имеет повышенный риск заболеть COVID-19 из-за возраста и сопутствующих болезней. Позаботились о работниках Twitter позволил работникам постоянно работать из дома и после окончания карантина. Всего в компании работает около 4 тысяч человек. Коронавирус и шоу-бизнес Падчерица Мэтта Дэймона – Алексия заразилась коронавирусом. Мэтт Дэймон сейчас с семьей находится в Ирландии, но Алексия осталась в Нью-Йорке. Актер рассказал, что девушка заразилась коронавирусом вместе с соседями по квартире.

Компания Disney пытается поддержать миллионы поклонников, которые оказались на карантине. Так, для детей создали особый мультсериал с любимым персонажем из мультфильма "Ледяное сердце" Олафом. Лекарства и исследования коронавируса ВОЗ о судьбе коронавируса Для того, чтобы взять под контроль пандемию коронавируса, возможно, потребуется от 4 до 5 лет. С таким заявлением выступила одна из ведущих ученых ВОЗ Соума Свамината. На сроки борьбы с коронавирусом влияют различные факторы: мутации вируса, которые будут приниматься ограничительные меры и когда будет изобретена вакцина.

С таким заявлением выступила одна из ведущих ученых ВОЗ Соума Свамината. На сроки борьбы с коронавирусом влияют различные факторы: мутации вируса, которые будут приниматься ограничительные меры и когда будет изобретена вакцина. Еще один эксперт Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что после пандемии коронавирус, вероятно, никуда не исчезнет. Мол, он может стать одной из постоянных болезней людей. Испытания лекарств В США остановили клинические испытания ремдесивира – препарата, который считался самым перспективным против коронавируса. Результаты исследования были настолько обнадеживающими, что власти США разрешили использовать ремдисивир в экстренном порядке (то есть до прохождения обязательной сертификации). Их начали давать и контрольной группе, чтобы спасти жизнь. Но это разрушило эксперимент и может вызвать задержки для пациентов из других стран.