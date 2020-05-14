Новини про коронавірус 14 травня: коли запустять транспорт, ноу-хау від російських депутатів

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 травня. В Україні відновлюватимуть пасажирські перевезення у три етапи. Буковина – надалі лідер за летальними випадками від COVID-19. Російські депутати захищаються від коронавірусу освіжувачами. Манафорта випустили з в'язниці, аби він не захворів.

Новини про коронавірус в Україні 14 травня Статистика поширення коронавірусу в Україні В Україні підтвердили 16 847 випадків COVID-19, з них 422 за останню добу. 456 людей померли від коронавірусу. 4 143 пацієнти одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ. ​Важливо про Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн Головне про поширення коронавірусу У Збройних силах України коронавірусом хворіють 48 людей . Двоє військових, на жаль, померли. 61 вже одужав. За останню добу у ЗСУ зафіксували 8 нових випадків COVID-19.

. Двоє військових, на жаль, померли. 61 вже одужав. За останню добу у ЗСУ зафіксували 8 нових випадків COVID-19. У світі лікуються від коронавірусу 148 українців у 12 країнах. 64 особам вдалося одужати, а 8 людей уже померли.

За останні 24 години коронавірус виявили ще у 94 медиків. Загалом в Україні вже 3 208 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Поширення коронавірусу в Україні за областями: Вінницька область – 654 випадки;

Волинська область – 535 випадків;

Дніпропетровська область – 781 випадок;

Донецька область – 117 випадків;

Житомирська область – 533 випадки;

Закарпатська область – 791 випадок;

Запорізька область – 347 випадок;

Івано-Франківська область – 1166 випадків;

Кіровоградська область – 432 випадки;

Місто Київ – 2012 випадків;

Київська область – 1067 випадків;

Львівська область – 904 випадки;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 228 випадків;

Одеська область – 693 випадки;

Полтавська область – 257 випадків;

Рівненська область – 1062 випадки;

Сумська область – 158 випадків;

Тернопільська область – 1033 випадки;

Харківська область – 713 випадків;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 209 випадків;

Чернівецька область – 2516 випадки;

Черкаська область – 348 випадків;

Чернігівська область – 84 випадків. Головні новини про коронавірус в Україні В Україні вперше від коронавірусу одужали більше людей, ніж захворіли. За останню добу COVID-19 виявили у 422 людей, 427 – одужали. Про транспортне сполучення після карантину Коронавірус може спричинити запровадження нової моделі громадського транспорту в Україні. Фактично, вона зводиться до переходу від маршруток до автобусів та електробусів. Коли буде реалізована ця модель – наразі невідомо.

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Його збираються запроваджувати поступово – всього у ньому передбачені 3 етапи. Конкретні дати кожного етапу ухвалюватимуть згідно з рекомендаціями МОЗ,

Відновлення пасажирських перевезень залежатиме від епідеміологічної ситуації у кожному конкретному регіоні. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Щодо запуску міжнародних авіаперевезень, то про них можна буде говорити лише тоді, коли інші країни "відкриють авіасполучення".

Віталій Кличко просить відкрити підземку вже з 25 травня . Проте на думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, це – занадто рано. Натомість, очільник МОЗ Максим Степанов проблем у відкритті метро не бачить. Є лише одна умова: епідеміологічна ситуація має відповідати нормальним показникам.

Столична влада не підніматиме тарифи на проїзд у громадському транспорті після карантину. У КМДА зазначають, головне – без ексцесів повернути транспорт до нормальної роботи.

Як будуть відновлювати транспортне сполучення / Інфографіка Мінінфраструктури Про послаблення карантину Другий етап почнеться 22 травня і принесе ще низку послаблень:

– відкриття дитячих садочків;

– проведення спортивних змагань без глядачів;

– дозвіл на роботу готелів;

– проведення зовнішнього незалежного тестування;

– робота громадського транспорту.

Проте ці послаблення, зазначають у МОЗ, будуть можливі лише за утримання динаміки поширення коронавірусу на теперішньому і меншому рівнях.

і принесе ще низку послаблень: – відкриття дитячих садочків; – проведення спортивних змагань без глядачів; – дозвіл на роботу готелів; – проведення зовнішнього незалежного тестування; – робота громадського транспорту. Проте ці послаблення, зазначають у МОЗ, будуть можливі лише за утримання динаміки поширення коронавірусу на теперішньому і меншому рівнях. Комісія з надзвичайних ситуацій у Львові схвалила рішення про другий етап виходу з карантину в місті. Він запланований поступово на 15 і 18 травня , а в його межах хочуть відкрити ще цілу низку установ, які були закритими ще з березня. З 15 травня у Львові відкриють :

– візові центри;

– продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю;

– непродовольчі ринки;

З 18 березня відкриють :

– магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах;

– поліклініки.

, а в його межах хочуть відкрити ще цілу низку установ, які були закритими ще з березня. : – візові центри; – продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю; – непродовольчі ринки; : – магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах; – поліклініки. ​МОЗ має незабаром ухвалити рішення щодо відвідування басейнів і дозволу купатися в озерах, річках та морях. Проте, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, спершу потрібно вивчити, чи коронавірус передається через воду. Зі спортзалами проблем нема – їх незабаром відкриють. Новини про коронавірус з регіонів Буковина надалі залишається лідером за кількістю летальних випадків від коронавірусу. У Чернівецькій області від COVID-19 померли 89 людей .

. У Чернівецькій області жінку оштрафували за те, що вона перебувала біля церкви без маски. А суд вирішив виправдати її, бо не помітив у таких діях адміністративного правопорушення.

В Івано-Франківську спалах коронавірусу зафіксували в обласній прокуратурі. Діагноз COVID-19 підтвердили у дев'ятьох співробітників установи.

На Закарпатті від коронавірусної хвороби помер барон ромів Микола Богар. Чоловіку було 62 роки, у нього 12 дітей та 60 онуків. Крім того, чоловік займався політичною діяльністю – був головою районного осередку партії Олега Ляшка. Виплати медикам Очільник МОЗ Максим Степанов каже, що медикам вже майже віддали доплати у 300% за березень. Водночас за квітень зарплати нараховуватимуть вже за новою схемою, але й там ситуація контрольована. Новини про коронавірус у світі за 14 травня Головне про коронавірус у світі У світі підтверджено 4 369 410 випадків COVID-19. 297 569 людей померли від коронавірусу, 1 562 239 хворих одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США – 1 390 764;

Росія – 252 245;

Велика Британія – 230 985;

Іспанія – 228 691;

Італія – 222 104. Коронавірус у Росії У Росії у 15 разів більше хворих на коронавірус, ніж в Україні . За останню добу в країні підтвердили 9 974 нові випадки COVID-19. Загалом станом на 14 травня коронавірусом в країні інфікувались 252 245 людей. За останню добу 93 людини померли від ускладнень. Загальна кількість летальних випадків – 2305.

. За останню добу в країні підтвердили 9 974 нові випадки COVID-19. Загалом станом на 14 травня коронавірусом в країні інфікувались 252 245 людей. За останню добу 93 людини померли від ускладнень. Загальна кількість летальних випадків – 2305. ​Частина депутатів Держдуми РФ прийшли на пленарні засідання зі значками у вигляді білого хреста на чорному фоні. На їхню думку, такий атрибут нібито має захищати від коронавірусу. Натомість російський журналіст Андрій Козенко дослідив, що такий "засіб індивідуального захисту", схожий на білі хрести в депутатів РФ, можна придбати на Amazon. І це є звичайний освіжувач повітря. Манафорта випустили з в'язниці завдяки COVID-19 Колишній очільник виборчої кампанії Дональда Трампа, а також ексрадник "Партії Регіонів" й Віктора Януковича Пол Манафорт вийшов з в'язниці. Решту покарання він відбуватиме під наглядом вдома. Про це ще раніше просили його адвокати, адже Манафорт має підвищений ризик захворіти на COVID-19 через вік та супутні хвороби. Подбали про працівників Twitter дозволив робітникам постійно працювати з дому і після закінчення карантину. Загалом у компанії працює близько 4 тисяч людей. Коронавірус та шоу-бізнес Пасербиця Метта Деймона – Алексія заразилась коронавірусом. Метт Деймон наразі із сім'єю перебуває в Ірландії, але Алексія залишилась у Нью-Йорку. Актор розповів, що дівчина заразилась коронавірусом разом із сусідами по квартирі.

​Компанія Disney намагається підтримати мільйони прихильників, які опинились на карантині. Так, для малечі створили особливий мультсеріал з улюбленим персонажем з мультфільму "Крижане серце" Олафом. Ліки і дослідження коронавірусу ВООЗ про долю коронавірусу Для того, щоб взяти під контроль пандемію коронавірусу, можливо, потрібно від 4 до 5 років . З такою заявою виступила одна з провідних вчених ВООЗ Соума Сваміната. На терміни боротьби з коронавірусом впливають різні фактори: мутації вірусу, які будуть прийматися обмежувальні заходи і коли буде винайдена вакцина.

. З такою заявою виступила одна з провідних вчених ВООЗ Соума Сваміната. На терміни боротьби з коронавірусом впливають різні фактори: мутації вірусу, які будуть прийматися обмежувальні заходи і коли буде винайдена вакцина. Ще один експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Раян заявив, що після пандемії коронавірус, імовірно, нікуди не зникне. Мовляв, він може стати однією з постійних хвороб людей. Випробування ліків У США зупинили клінічні випробування ремдесивіру – препарату, який вважався найперспективнішим проти коронавірусу. Результати дослідження були настільки обнадійливими, що влада США дозволила використовувати ремдисивір в екстреному порядку (тобто до проходження обов'язкової сертифікації). Їх почали давати й контрольній групі, щоб врятувати життя. Але це зруйнувало експеримент і може викликати затримки для пацієнтів з інших країн.