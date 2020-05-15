Новости о коронавирусе 15 мая: массовая вспышка в Киеве, проблемы с украинскими тестами

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 мая. В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в Дарницком детском доме-интернате – 81 случай. Украинские ПЦР-тесты могут быть неэффективными и показывать отсутствие инфекции, когда она там есть. Минздрав обещает массовое тестирование украинцев на антитела к COVID-19. Каждый четвертый британец, умерший от коронавируса, имел диабет.

Новости про коронавирус в Украине 15 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 17 330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Украине умерло 476 человек, 20 летальных случаев зафиксировали за предыдущие сутки. 4 473 пациента выздоровели, сообщает 24 канал.

Важно о Распространение коронавируса в мире – заболели более 4,3 миллиона человек: карта онлайн

Главное о распространении коронавируса

Наибольшее количество больных выявлено ​​в Черновицкой области (2 600) и в городе Киев (2 068).

За время эпидемии в Вооруженных силах подтвердили уже более 100 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 2 новых инфицирования, пока болеют 46 человек. Двое пациентов в результате болезни скончались. На изоляции сейчас находятся 266 человек.

В Украине за последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 142 медиков. Всего в Украине уже 3 420 работников медицинской сферы заболели COVID-19. В то же время с начала эпидемии коронавируса смогли побороть болезнь 1 163 медработника.

Распространение коронавируса в Украине по областям:

Винницкая область – 674 случая;

Волынская область – 582 случая;

Днепропетровская область – 791 случай;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 538 случаев;

Закарпатская область – 816 случаев;

Запорожская область – 356 случаев;

Ивано-Франковская область – 1 188 случаев;

Кировоградская область – 437 случаев;

г. Киев – 2 068 случаев;

Киевская область – 1 094 случая;

Львовская область – 942 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 712 случаев;

Полтавская область – 257 случаев;

Ровненская область – 1 074 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1 060 случаев;

Харьковская область – 757 случаев;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 222 случая;

Черновицкая область – 2 600 случаев;

Черкасская область – 350 случаев;

Черниговская область – 96 случаев.

Главные новости про коронавирус в Украине

Проблемы с украинскими ПЦР-тестами

ПЦР-тесты украинского производства от фирмы "Укргентех" признали неэффективными. В случае, если производитель подделал данные в документах, его ждет ответственность перед законом.



Опасность в том, что тесты могли показывать отрицательное значение, когда исследуемый материал содержал коронавирус.

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Массовая вспышка коронавируса в Киеве

В Дарницком детском доме-интернате зафиксировали вспышку коронавируса. Болезнь обнаружили у 53 воспитанниц интерната разного возраста – от 7 до 35 лет, а также у 26 работниц и двух работников интерната. Всего у 81 человека.



Сначала болезнь обнаружили у работницы интерната, после чего образцы для ПЦР-анализа отобрали у всех жителей детдома и персонала.



Источником вспышки в учреждении стала младшая медсестра одной из групп интерната.



Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыли на карантин.

Загрузка украинских лабораторий

Украинские лаборатории, которые делают ПЦР-тесты на COVID-19 сильно перегружены. Результаты еще не получили пациенты, у которых взяли материалы еще 5 мая. В некоторых областях результаты тестирования нужно ждать 2 недели.

Массовое тестирование украинцев на антитела

Массовое тестирование украинцев на антитела к COVID-19 могут начать на следующей неделе. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.



Так называемые экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусу – это экспресс-тесты ИФА. Они могут обнаружить антитела к болезни, но не считаются достоверным методом диагностики COVID-19. В зависимости от качества и чувствительности, эти тесты могут выдавать ложный результат.



К слову, экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусу отечественного производства продаются в украинских аптеках. Их стартовая цена – от 445 гривен за штуку.

Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

Одномесячный малыш с коронавирусом

В Киеве коронавирус обнаружили у одномесячного ребенка. Всего за минувшие сутки в столице зафиксировали 56 новых случаев заражения, а общее их количество дошло до 2 068.

Выплаты медикам

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в 12 областях Украины уже полностью выплатили надбавки к зарплатам врачам за март. Что касается конкретных областей, которые уже выплатили обещанное, он называл Киевскую, Львовскую и Херсонскую области. В других регионах продолжаются финальные расчеты.



Сейчас врачи уже начинают получать надбавки за апрель, заверил министр.

Последний спецрейс из Китая

Последний спецрейс из китайского Шанхая вылетит в Украину 17 мая. После этого эвакуироваться самостоятельно можно будет только через Беларусь. Рейс выполнит авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Стоимость билета около 6 500 юаней, то есть около 24 тысяч гривен.

Новости про коронавирус в мире за 15 мая

Главное про коронавирус в мире

В мире подтверждено 4 546 311 случаев COVID-19. 303 880 человек умерли от коронавируса, 1 716 134 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 417 889;

Россия – 252 245;

Великобритания – 234 441;

Испания – 229 540;

Италия – 223 096.

Россию косит коронавирус

В России за последние сутки подтвердили 10 598 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 15 мая коронавирусом в стране заразились 262 843 человека. Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Москве (+4 748 человек), Московской области (+945), Санкт-Петербурге (+541).

За минувшие сутки в России 113 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев – 2 418.

С начала распространения COVID-19 в России выздоровели 58 226 человек (+4 696 человек в сутки).

Финансовые потери от коронавируса

Пандемия коронавируса может стоить мировой экономике от 5,8 до 8,8 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Азиатского банка развития. Такие финансовые потери равны 6,4-9,7% объемов мирового производства.



Такие убытки вызваны тем, что меры по замедлению распространения COVID-19 продолжают парализовывать экономическую деятельность во всем мире.

Конец пандемии в Словении

Власти Словении объявили о победе над коронавирусом. С начала пандемии в стране обнаружили 1 465 случаев COVID-19, до сих пор болеют 1 092 человека. Однако за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили только у одного человека.

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