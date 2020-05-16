Хорошие новости для Буковины: в области увеличилось количество выздоровевших от коронавируса

В Черновицкой области на протяжении 15 мая подтвердили 47 новых случаев COVID-19. В то же время 52 пациентам удалось выздороветь от коронавируса.

Как рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, областной лабораторный центр в течение суток исследовал 470 новых образцов на коронавирус . Соответствующий сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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Таким образом, в Черновицкой области общее количество инфицированных с начала эпидемии по состоянию на 15 мая составляет 2 647 человек. Вследствие заболевания умерли 102 человека , в то же время 564 пациента выздоровели.

Всего в Украине по состоянию на 15 мая лабораторно подтвердили 17 330 случаев COVID-19 (483 – за последние сутки). К сожалению, 476 человек скончались . Правда, выздоровели 4 473 человека.

В то же время Осачук подчеркнул, несмотря на положительные данные, жителям Буковины следует и в дальнейшем соблюдать карантин.

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К слову, с 13 мая в Черновцах ослабили карантин . Таким образом в областном центре снова начали работать салоны красоты, стоматологические клиники и ремонтные мастерские . Их работу разрешили при условии соблюдения противоэпидемических требований Кабмина: масочный режим, дистанция, дезинфекция

Кроме того, людям разрешили посещать кладбища . Правда, хоронить умерших и проводить ритуальные обряды следует и далее с соблюдением противоэпидемических правил.