Хороші новини для Буковини: в області зросла кількість людей, що одужали від коронавірусу

У Чернівецькій області упродовж 15 травня підтвердили 47 нових випадків COVID-19. Водночас 52 пацієнтам вдалося одужати від коронавірусу.

Як розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, обласний лабораторний центр упродовж доби дослідив 470 нових зразків на коронавірус. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Таким чином, у Чернівецькій області загальна кількість інфікованих від початку епідемії станом на 15 травня становить 2 647 осіб. Унаслідок захворювання померли 102 особи, водночас 564 пацієнти одужали.

Загалом в Україні станом на 15 травня лабораторно підтвердили 17 330 випадків COVID-19 (483 – за останню добу). На жаль, 476 людей померли. Щоправда, одужали 4 473 особи.

Водночас Осачук наголосив, попри позитивні дані, жителям Буковини слід і надалі дотримуватися карантинних обмежень.

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До слова, з 13 травня у Чернівцях послабили карантинні обмеження. Таким чином в обласному центрі знову почали працювати салони краси, стоматологічні клініки та ремонтні майстерні. Їхню роботу дозволили за умови дотримання протиепідемічних вимог Кабміну: масковий режим, дистанція, дезінфекція

Крім того, людям дозволили відвідувати кладовища. Щоправда, ховати померлих та проводити ритуальні обряди слід і надалі з дотриманням протиепідемічних правил.

До речі! Чернівецька область вже тривалий час є лідером за кількістю заражених на коронавірус в Україні.