Новини про коронавірус 15 травня: проблеми з українськими тестами, ускладнення через діабет

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 травня. Українські ПЛР-тести можуть бути неефективними і показувати відсутність інфекції, коли вона там є. МОЗ обіцяє масове тестування українців на антитіла до COVID-19. Кожен четвертий британець, який помер від коронавірусу, мав діабет.

Новини про коронавірус в Україні 15 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 17 330 випадків COVID-19, з них 483 за останню добу. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в Україні померло 476 людей, 20 летальних випадків зафіксували за попередню добу. 4 473 пацієнти одужали, повідомляє 24 канал.

Важливо про Поширення коронавірусу у світі – захворіли понад 4,3 мільйона людей: карта онлайн

Головне про поширення коронавірусу

Найбільша кількість хворих виявлена у Чернівецькій області (2 600) і у місті Київ (2 068).

За час епідемії у Збройних силах підтвердили вже понад 100 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу зафіксовано 2 нових інфікування, наразі хворіють 46 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли. На ізоляції наразі перебувають 266 людей.

В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 142 медики. Загалом в Україні вже 3 420 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Водночас з початку епідемії коронавірусу змогли побороти хворобу 1163 медпрацівників.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область — 674 випадки;

Волинська область — 582 випадки;

Дніпропетровська область — 791 випадок;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 538 випадків;

Закарпатська область — 816 випадків;

Запорізька область — 356 випадків;

Івано-Франківська область — 1188 випадків;

Кіровоградська область — 437 випадків;

м. Київ — 2068 випадків;

Київська область — 1094 випадки;

Львівська область — 942 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 712 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1074 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1060 випадків;

Харківська область — 757 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 222 випадки;

Чернівецька область — 2600 випадків;

Черкаська область — 350 випадків;

Чернігівська область — 96 випадків.

Головні новини про коронавірус в Україні

Проблеми з українськими ПЛР-тестами

ПЛР-тести українського виробництва від фірми "Укргентех" визнали неефективними. У разі, якщо виробник підробив дані у документах, його чекає відповідальність перед законом.



​Небезпека у тому, що тести могли показувати негативне значення, коли досліджуваний матеріал містив коронавірус.

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Завантаження українських лабораторій

Українські лабораторії, які роблять ПЛР-тести на COVID-19, сильно перевантажені. Результати ще не отримали пацієнти, в яких взяли матеріали ще 5 травня. У деяких областях результати тестування потрібно чекати 2 тижні.

Масове тестування українців на антитіла

Масове тестування українців на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов.



Так звані, експрес-тести для виявлення антитіл до коронавірусу – це експрес-тести ІФА. Вони можуть виявити антитіла до хвороби, але не вважаються достовірним методом діагностики COVID-19. Залежно від якості та чутливості, ці тести можуть видавати хибний результат.



​ До слова, експрес-тести для виявлення антитіл до коронавірусу вітчизняного виробництва продаються в українських аптеках. Їхня стартова ціна – від 445 гривень за штуку.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Одномісячний малюк з коронавірусом

У Києві коронавірус виявили в одномісячної дитини. Загалом за попередню добу в столиці зафіксували 56 нових випадків зараження, а загальна їх кількість дійшла до 2 068.

Виплати медикам

Голова МОЗ Максим Степанов розповів, що у 12 областей України вже повністю виплатили надбавки до заплат лікарям за березень. Щодо конкретних областей, які вже виплатили обіцяне, він називав Київську, Львівську і Херсонську області. В решті регіонів тривають фінальні розрахунки.



​ Нині лікарі вже починають отримувати надбавки за квітень, запевнив міністр.

Останній спецрейс з Китаю

Останній спецрейс з китайського Шанхаю вилетить до України 17 травня. Після цього евакуюватися самостійно можна буде лише через Білорусь. Рейс виконає авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". Вартість квитка близько 6,5 тисяч юанів, тобто близько 24 тисяч гривень.

Новини про коронавірус у світі за 15 травня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 4 546 311 випадків COVID-19. 303 880 людей померли від коронавірусу, 1 716 134 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 417 889;

Росія – 252 245;

Велика Британія – 234 441;

Іспанія – 229 540;

Італія – 223 096.

Росію косить коронавірус

У Росії за останню добу підтвердили 10 598 нових випадків COVID-19. Загалом станом на 15 травня коронавірусом в країні інфікувались 262 843 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в Москві (+4748 особи), Московській області (+945), Санкт-Петербурзі (+541).

За минулу добу в Росії 113 осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків – 2418.

З початку поширення COVID-19 в Росії одужали 58 226 осіб (+4696 осіб за добу).

Фінансові втрати від коронавірусу

Пандемія коронавірусу може коштувати світовій економіці від 5,8 до 8,8 трильйона доларів. Про це свідчать дані Азійського банку розвитку. Такі фінансові втрати дорівнюють 6,4-9,7% обсягів світового виробництва.



​Такі збитки спричинені тим, що заходи щодо уповільнення поширення COVID-19 продовжують паралізовувати економічну діяльність в усьому світі.

Кінець пандемії в Словенії

Влада Словенії оголосила про перемогу над коронавірусом. З початку пандемії у країні виявили 1 465 випадків COVID-19, досі хворіють 1 092 людини. Однак за останню добу діагноз COVID-19 підтвердили лише в однієї людини.

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