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ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
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ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Новости о коронавирусе 19 мая: продление карантина до 22 июня, успешное тестирование вакцин

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Коронавирус Украина, в мире 19 мая 2020 – новости, статистика
Новини про коронавірус 19 травня / pexels.com

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 мая.

Новини про коронавірус в Україні 18 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 19 травня в Україні зафіксовано 18 876 випадків зараження коронавірусом. За попередню добу – 260 нових інфікованих. Серед хворих – 24 дітей і 46 медпрацівників. За добу одужали 356 пацієнтів. Загальна кількість тих, кому вдалося подолати хворобу – 5 632. На жаль, зафіксовано 15 нових летальних випадків. З початку епідемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 548 людей.

Актуально Поширення коронавірусу у світі – захворіли понад 4,3 мільйона людей: карта онлайн

Головне про поширення коронавірусу

  • Найбільша кількість інфікованих – у Чернівецькій області — 2742 випадки. Далі йде місто Київ (2359 випадки), Київська область (1245 випадки) та Івано-Франківська область (1235 випадків). При цьому за попередню добу найбільша кількість інфікованих були виявлені у місті Києві (+38), Львівській області (+32), Чернівецькій області (+29), Харківській області (+27). 
  • У Збройних Силах України за попередню добу підтвердили три нових випадки інфікування. Загалом відомо про 123 випадки захворювання на COVID-19. Наразі хворіють 39 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, але 82 військовим вдалося одужати.
  • Станом на 18 травня у світі лікується від коронавірусу 141 українець в 11 країнах. Найбільше – в Італії – 121 громадянин України.

Важливо Тести на коронавірус: в Україні роблять найменше тестів у Європі

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

  • Вінницька область — 751 випадок;
  • Волинська область — 635 випадків;
  • Дніпропетровська область — 843 випадки;
  • Донецька область — 131 випадок;
  • Житомирська область — 573 випадки;
  • Закарпатська область — 911 випадків;
  • Запорізька область — 385 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1235 випадків;
  • Кіровоградська область — 445 випадків;
  • м. Київ — 2359 випадків;
  • Київська область — 1245 випадків;
  • Львівська область — 1098 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 263 випадки;
  • Одеська область — 784 випадки;
  • Полтавська область — 264 випадки;
  • Рівненська область — 1188 випадків;
  • Сумська область — 164 випадки;
  • Тернопільська область — 1081 випадок;
  • Харківська область — 816 випадків;
  • Херсонська область — 168 випадків;
  • Хмельницька область — 267 випадків;
  • Чернівецька область — 2742 випадки;
  • Черкаська область — 376 випадків;
  • Чернігівська область — 110 випадків.

Головні новини про коронавірус в Україні

Карантин до 22 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що карантин в Україні попередньо триватиме трохи більше як місяць – до 22 червняВодночас він вже буде адаптивний з пом'якшувальними заходами.

Зверніть увагу! Адаптивний карантин означає, що влада на місцях ухвалює рішення самостійно. Тобто, у тих регіонах, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.

Головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко також пояснив, що у разі, коли кількість хворих і нових заражень буде різко скорочуватися, карантин можуть скасувати й передчасно.

Водночас в Кабміні про точні дати виходу з карантину поки не говорять.

етапи виходу з карантину
Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

Лікарня у Вінниці переповнена хворими

У Вінницькій міській лікарні №1 повністю заповнене відділення для хворих на коронавірус COVID-19. Там зараз лікуються 60 пацієнтів. Хоча розраховане воно лише на 59 ліжок.

Натомість у центральній районній лікарні залишилося ще 50 місць. Туди можуть надалі відправляти хворих на COVID-19. Крім того, пацієнтів спрямовуватимуть і у лікарню міста Калинівка: там зараз лікується лише одна людина, а ліжок у відділенні – 70.

Відкриття пляжного сезону в Україні

Міністерство охорони здоров'я провело консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб. Дослідники підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Відтак МОЗ дозволить пляжам працювати у цьому сезоні. Однак – з рядом обмежень як для відвідувачів, так і працівників.

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Робота київського метро після карантину: без жетонів

Київський метрополітен після відновлення роботи працюватиме без жетонів. Пасажири зможуть скористатися виключно електронним квитком. Оплатити проїзд в метро можна буде в шість способів.

Втім, пасажири ще зможуть скористатися раніше придбаними жетонами зеленого кольору протягом місяця після початку роботи підземки.

Маска для депутатки

Не всі депутати погоджуються носити маски в громадських місцях. Деякі довели цю справу до абсурду, яка ставить під загрозу не лише їх життя, але й оточуючих. Депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька прийшла на засідання Верховної Ради у в'язаній масці. Зважаючи на чималі отвори в ній, така маска навряд чи зможе захистити від вірусу. 

Новини про коронавірус у світі за 18 травня

Головне про коронавірус у світі

Станом на 19 травня у світі вже 4 мільйони 822 тисячі 430 людей захворіли на коронавірус. 318 тисяч 851 людина померла, втім вже 1 мільйон 798 тисяч 148 людей одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

  • США – 1 508 957;
  • Росія – 299 941;
  • Бразилія – 255 368;
  • Велика Британія – 247 709;
  • Іспанія – 231 606.
  • Влада Франції вирішила послабити карантин та відкрила школи. Але через тиждень після цього в країні було зафіксовано 70 випадків зараження серед вчителів та учнів. Тому школи вирішили знову закрити. Однак закрили лише ті школи, де були виявлені факти зараження.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що про всяк випадок вже понад тиждень отримує гідроксихлорохін для профілактики COVID-19. Лікарі не вірять в ефективність цього препарату. Разом із гідроксихлорохіном Трамп, за його ж словами, вживає цинк і азитроміцин.

    ​При цьому, нагадаємо, Трамп досі принципово відмовляється носити маску, хоча наказав робити це усім працівникам Білого дому.
  • Людина з інвалідністю понад рік не виходила з дому в Москві – 90% її опорно-рухового апарату не працюють. Однак російська влада виписала їй штраф за порушення самоізоляції.

    ​Виявилося, що російська професорка Ірина Карабулатова штраф у 4 тисячі рублів (приблизно 1500 гривень) отримала за те, що не встановила мобільний додаток, який мав повідомляти владу про місце її перебування.

Дослідження коронавірусу

  • Дослідники вияснили, що в клітинах SARS-CoV-2 є слабке місце, яке потенційно може бути ціллю для їх знищення. На відміну від багатьох інших вірусів, SARS-CoV-2 забирає під свої потреби тільки частину потужностей клітини та водночас стимулює синтез білка. Вчені припустили, що залежність COVID-19 від підвищеного виробництва білка може бути його слабким місцем. І мали рацію. З'ясувалось, що, якщо заблокувати цей процес, можна зупинити й розмноження вірусу в організмі.
  • Американська біотехнологічна компанія Moderna оголосила позитивні результати першої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. У Moderna запланували фінальну фазу протоколу клінічних випробувань mRNA-1273 на липень.

    ​Після цієї новини акції компанії на фондовому ринку зросли на 26%

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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