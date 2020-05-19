Новини про коронавірус 19 травня: продовження карантину до 22 червня, успішне тестування вакцин
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 травня. Карантин в Україні може тривати до 22 червня. Хоча деякі міста та області зможуть його послаблювати самостійно. МОЗ рекомендує відкрити пляжі. А американська компанія заявила про успішне тестування вакцини.
Новини про коронавірус в Україні 19 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
Станом на 19 травня в Україні зафіксовано 18 876 випадків зараження коронавірусом. За попередню добу – 260 нових інфікованих. Серед хворих – 24 дітей і 46 медпрацівників. За добу одужали 356 пацієнтів. Загальна кількість тих, кому вдалося подолати хворобу – 5 632. На жаль, зафіксовано 15 нових летальних випадків. З початку епідемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 548 людей.
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Головне про поширення коронавірусу
- Найбільша кількість інфікованих – у Чернівецькій області — 2742 випадки. Далі йде місто Київ (2359 випадки), Київська область (1245 випадки) та Івано-Франківська область (1235 випадки). При цьому за попередню добу найбільша кількість інфікованих були виявлені у місті Києві (+38), Львівській області (+32), Чернівецькій області (+29), Харківській області (+27).
- У Збройних Силах України за попередню добу підтвердили три нових випадки інфікування. Загалом відомо про 123 випадки захворювання на COVID-19. Наразі хворіють 39 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, але 82 військовим вдалося одужати.
- Станом на 18 травня у світі лікується від коронавірусу 141 українець в 11 країнах. Найбільше – в Італії – 121 громадянин України.
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Поширення коронавірусу в Україні за областями:
- Вінницька область — 751 випадок;
- Волинська область — 635 випадків;
- Дніпропетровська область — 843 випадки;
- Донецька область — 131 випадок;
- Житомирська область — 573 випадки;
- Закарпатська область — 911 випадків;
- Запорізька область — 385 випадків;
- Івано-Франківська область — 1235 випадків;
- Кіровоградська область — 445 випадків;
- м. Київ — 2359 випадків;
- Київська область — 1245 випадків;
- Львівська область — 1098 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 263 випадки;
- Одеська область — 784 випадки;
- Полтавська область — 264 випадки;
- Рівненська область — 1188 випадків;
- Сумська область — 164 випадки;
- Тернопільська область — 1081 випадок;
- Харківська область — 816 випадків;
- Херсонська область — 168 випадків;
- Хмельницька область — 267 випадків;
- Чернівецька область — 2742 випадки;
- Черкаська область — 376 випадків;
- Чернігівська область — 110 випадків.
Головні новини про коронавірус в Україні
Карантин до 22 червня
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що карантин в Україні попередньо триватиме трохи більше як місяць – до 22 червня. Водночас він вже буде адаптивний з пом'якшувальними заходами.
Зверніть увагу! Адаптивний карантин означає, що влада на місцях ухвалює рішення самостійно. Тобто, у тих регіонах, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.
Головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко також пояснив, що у разі, коли кількість хворих і нових заражень буде різко скорочуватися, карантин можуть скасувати й передчасно.
Водночас в Кабміні про точні дати виходу з карантину поки не говорять.
Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу
Лікарня у Вінниці переповнена хворими
У Вінницькій міській лікарні №1 повністю заповнене відділення для хворих на коронавірус COVID-19. Там зараз лікуються 60 пацієнтів. Хоча розраховане воно лише на 59 ліжок.
Натомість у центральній районній лікарні залишилося ще 50 місць. Туди можуть надалі відправляти хворих на COVID-19. Крім того, пацієнтів спрямовуватимуть і у лікарню міста Калинівка: там зараз лікується лише одна людина, а ліжок у відділенні – 70.
Відкриття пляжного сезону в Україні
Міністерство охорони здоров'я провело консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб. Дослідники підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Відтак МОЗ дозволить пляжам працювати у цьому сезоні. Однак – з рядом обмежень як для відвідувачів, так і працівників.
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Робота київського метро після карантину: без жетонів
Київський метрополітен після відновлення роботи працюватиме без жетонів. Пасажири зможуть скористатися виключно електронним квитком. Оплатити проїзд в метро можна буде в шість способів.
Втім, пасажири ще зможуть скористатися раніше придбаними жетонами зеленого кольору протягом місяця після початку роботи підземки.
Маска для депутатки
Не всі депутати погоджуються носити маски в громадських місцях. Деякі довели цю справу до абсурду, яка ставить під загрозу не лише їх життя, але й оточуючих. Депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька прийшла на засідання Верховної Ради у в'язаній масці. Зважаючи на чималі отвори в ній, така маска навряд чи зможе захистити від вірусу.
Новини про коронавірус у світі за 19 травня
Головне про коронавірус у світі
Станом на 19 травня у світі вже 4 мільйони 822 тисячі 430 людей захворіли на коронавірус. 318 тисяч 851 людина померла, втім вже 1 мільйон 798 тисяч 148 людей одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 508 957;
- Росія – 299 941;
- Бразилія – 255 368;
- Велика Британія – 247 709;
- Іспанія – 231 606.
- Влада Франції вирішила послабити карантин та відкрила школи. Але через тиждень після цього в країні було зафіксовано 70 випадків зараження серед вчителів та учнів. Тому школи вирішили знову закрити. Однак закрили лише ті школи, де були виявлені факти зараження.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що про всяк випадок вже понад тиждень отримує гідроксихлорохін для профілактики COVID-19. Лікарі не вірять в ефективність цього препарату. Разом із гідроксихлорохіном Трамп, за його ж словами, вживає цинк і азитроміцин.
При цьому, нагадаємо, Трамп досі принципово відмовляється носити маску, хоча наказав робити це усім працівникам Білого дому.
- Людина з інвалідністю понад рік не виходила з дому в Москві – 90% її опорно-рухового апарату не працюють. Однак російська влада виписала їй штраф за порушення самоізоляції.
Виявилося, що російська професорка Ірина Карабулатова штраф у 4 тисячі рублів (приблизно 1500 гривень) отримала за те, що не встановила мобільний додаток, який мав повідомляти владу про місце її перебування.
Дослідження коронавірусу
- Дослідники вияснили, що в клітинах SARS-CoV-2 є слабке місце, яке потенційно може бути ціллю для їх знищення. На відміну від багатьох інших вірусів, SARS-CoV-2 забирає під свої потреби тільки частину потужностей клітини та водночас стимулює синтез білка. Вчені припустили, що залежність COVID-19 від підвищеного виробництва білка може бути його слабким місцем. І мали рацію. З'ясувалось, що, якщо заблокувати цей процес, можна зупинити й розмноження вірусу в організмі.
- Американська біотехнологічна компанія Moderna оголосила позитивні результати першої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. У Moderna запланували фінальну фазу протоколу клінічних випробувань mRNA-1273 на липень.
Після цієї новини акції компанії на фондовому ринку зросли на 26%.