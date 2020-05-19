Новини про коронавірус 19 травня: продовження карантину до 22 червня, успішне тестування вакцин

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 травня. Карантин в Україні може тривати до 22 червня. Хоча деякі міста та області зможуть його послаблювати самостійно. МОЗ рекомендує відкрити пляжі. А американська компанія заявила про успішне тестування вакцини.

Новини про коронавірус в Україні 19 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 19 травня в Україні зафіксовано 18 876 випадків зараження коронавірусом. За попередню добу – 260 нових інфікованих. Серед хворих – 24 дітей і 46 медпрацівників. За добу одужали 356 пацієнтів. Загальна кількість тих, кому вдалося подолати хворобу – 5 632. На жаль, зафіксовано 15 нових летальних випадків. З початку епідемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 548 людей.

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Головне про поширення коронавірусу

Найбільша кількість інфікованих – у Чернівецькій області — 2742 випадки. Далі йде місто Київ (2359 випадки), Київська область (1245 випадки) та Івано-Франківська область (1235 випадки). При цьому за попередню добу найбільша кількість інфікованих були виявлені у місті Києві (+38), Львівській області (+32), Чернівецькій області (+29), Харківській області (+27).

У Збройних Силах України за попередню добу підтвердили три нових випадки інфікування. Загалом відомо про 123 випадки захворювання на COVID-19. Наразі хворіють 39 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, але 82 військовим вдалося одужати.

Станом на 18 травня у світі лікується від коронавірусу 141 українець в 11 країнах. Найбільше – в Італії – 121 громадянин України.

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Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2359 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2742 випадки;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.

Головні новини про коронавірус в Україні

Карантин до 22 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що карантин в Україні попередньо триватиме трохи більше як місяць – до 22 червня. Водночас він вже буде адаптивний з пом'якшувальними заходами.

Зверніть увагу! Адаптивний карантин означає, що влада на місцях ухвалює рішення самостійно. Тобто, у тих регіонах, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилювати обмежувальні заходи.

Головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко також пояснив, що у разі, коли кількість хворих і нових заражень буде різко скорочуватися, карантин можуть скасувати й передчасно.

Водночас в Кабміні про точні дати виходу з карантину поки не говорять.



Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

Лікарня у Вінниці переповнена хворими

У Вінницькій міській лікарні №1 повністю заповнене відділення для хворих на коронавірус COVID-19. Там зараз лікуються 60 пацієнтів. Хоча розраховане воно лише на 59 ліжок.

Натомість у центральній районній лікарні залишилося ще 50 місць. Туди можуть надалі відправляти хворих на COVID-19. Крім того, пацієнтів спрямовуватимуть і у лікарню міста Калинівка: там зараз лікується лише одна людина, а ліжок у відділенні – 70.

Відкриття пляжного сезону в Україні

Міністерство охорони здоров'я провело консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб. Дослідники підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Відтак МОЗ дозволить пляжам працювати у цьому сезоні. Однак – з рядом обмежень як для відвідувачів, так і працівників.

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Робота київського метро після карантину: без жетонів

Київський метрополітен після відновлення роботи працюватиме без жетонів. Пасажири зможуть скористатися виключно електронним квитком. Оплатити проїзд в метро можна буде в шість способів.

Втім, пасажири ще зможуть скористатися раніше придбаними жетонами зеленого кольору протягом місяця після початку роботи підземки.

Маска для депутатки

Не всі депутати погоджуються носити маски в громадських місцях. Деякі довели цю справу до абсурду, яка ставить під загрозу не лише їх життя, але й оточуючих. Депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька прийшла на засідання Верховної Ради у в'язаній масці. Зважаючи на чималі отвори в ній, така маска навряд чи зможе захистити від вірусу.

Новини про коронавірус у світі за 19 травня

Головне про коронавірус у світі

Станом на 19 травня у світі вже 4 мільйони 822 тисячі 430 людей захворіли на коронавірус. 318 тисяч 851 людина померла, втім вже 1 мільйон 798 тисяч 148 людей одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 508 957;

Росія – 299 941;

Бразилія – 255 368;

Велика Британія – 247 709;

Іспанія – 231 606.

Влада Франції вирішила послабити карантин та відкрила школи. Але через тиждень після цього в країні було зафіксовано 70 випадків зараження серед вчителів та учнів. Тому школи вирішили знову закрити. Однак закрили лише ті школи, де були виявлені факти зараження.

Президент США Дональд Трамп заявив, що про всяк випадок вже понад тиждень отримує гідроксихлорохін для профілактики COVID-19. Лікарі не вірять в ефективність цього препарату. Разом із гідроксихлорохіном Трамп, за його ж словами, вживає цинк і азитроміцин.



​При цьому, нагадаємо, Трамп досі принципово відмовляється носити маску, хоча наказав робити це усім працівникам Білого дому.

Людина з інвалідністю понад рік не виходила з дому в Москві – 90% її опорно-рухового апарату не працюють. Однак російська влада виписала їй штраф за порушення самоізоляції.



​Виявилося, що російська професорка Ірина Карабулатова штраф у 4 тисячі рублів (приблизно 1500 гривень) отримала за те, що не встановила мобільний додаток, який мав повідомляти владу про місце її перебування.

Дослідження коронавірусу

Дослідники вияснили, що в клітинах SARS-CoV-2 є слабке місце, яке потенційно може бути ціллю для їх знищення. На відміну від багатьох інших вірусів, SARS-CoV-2 забирає під свої потреби тільки частину потужностей клітини та водночас стимулює синтез білка. Вчені припустили, що залежність COVID-19 від підвищеного виробництва білка може бути його слабким місцем. І мали рацію. З'ясувалось, що, якщо заблокувати цей процес, можна зупинити й розмноження вірусу в організмі.