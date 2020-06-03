С 5 июня в Украине посетителей будут впускать внутрь кафе и ресторанов. Также восстановят внутренние полеты. Очередной антирекорд новых случаев COVID-19 на Львовщине. Россию продолжает лихорадить от коронавируса. Италия впускает иностранцев, однако не всех. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 3 июня

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на 3 июня зафиксировали 483 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего выявлено уже 24 823 случая COVID-19 на территории государства. К сожалению, с начала эпидемии коронавируса в стране умерли 735 человек, за 2 июня, в частности, – 8 летальных случаев.

К счастью, выздоровели от коронавируса 10 439 украинцев. За прошедшие сутки количество выздоровевших составляет 362.

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COVID-19 в областях Украины по состоянию на 3 июня:

Винницкая область – 1050;

Волынская область – 959;

Днепропетровская область – 950;

Донецкая область – 166;

Житомирская область – 780;

Закарпатская область – 1236;

Запорожская область – 463;

Ивано-Франковская область – 1456;

Кировоградская область – 523;

Киев – 3133;

Киевская область – 1652;

Львовская область – 1830;

Луганская область – 49;

Николаевская область – 295;

Одесская область – 913;

Полтавская область – 272;

Ровненская область – 1873;

Сумская область – 174;

Тернопольская область – 1200;

Харьковская область – 1131;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 469;

Черновицкая область – 3442;

Черкасская область – 416;

Черниговская область – 203.

Обратите внимание! В статистике не учтены данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма, в частности Севастополя.

Главное о распространении коронавируса

В Украине увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию – заболели еще 103 медика. В целом в Украине уже 4 682 работника медицинской сферы заразились COVID-19. Из них выздоровели – 2428. К сожалению, 37 медиков умерли от осложнений COVID-19.



В целом в Украине уже работника медицинской сферы заразились COVID-19. Из них выздоровели – К сожалению, 37 медиков умерли от осложнений COVID-19. За последние сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 10 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 3 июня в рядах ВСУ 124 человека болеют коронавирусной болезнью. Четверо военных, к сожалению, умерли.



зафиксировали 10 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 3 июня в рядах ВСУ 124 человека болеют коронавирусной болезнью. Четверо военных, к сожалению, умерли. Больше всего новых больных зарегистрировали во Львовской области, где вчера коронавирус подтвердили у 96 человек. Зато за все время больше всего случаев заражения обнаружили в Черновицкой области и в Киеве. Это единственные регионы, в которых количество больных превышает 3 тысячи.

Главные новости коронавируса в Украине за 3 июня

Кафе и рестораны впустят гостей внутрь

С 5 июня в Украине кафе и рестораны начнут принимать посетителей внутри. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Шмыгаль отметил, что посетители должны соблюдать правила, чтобы исключить распространение вируса. В то же время расстояние между местами для сидения должно составлять 1,5 метра, а за столом может находиться не более четырех человек.

Распоряжение Кабмина / фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко

Изменения с 5 июня в Украине

Лицам старше 60 лет можно не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Проведение религиозных мероприятий в помещении возможно при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.

Проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, будет в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Когда возобновят авиасообщение

Уже с 5 июня в Украине возобновятся полеты внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров. Относительно международных полетов, то их восстановление в Украине планируется с 15 июня.

Ryanair возобновляет полеты из Украины

Уже на июль 2020 года авиакомпания Ryanair запланировала рейсы из четырех украинских городов – Киева, Львова, Харькова и Одессы – в Италию. Уже есть возможность забронировать билеты в Рим, Милан, Болонью и Катанью.

Направления Ryanair из Украины в Италию

Киев:

Киев – Рим (Фьюмичино) с 6 июля;

Киев – Милан (Бергамо) с 6 июля;

Киев – Болонья с 7 июля;

Киев – Катанья с 7 июля.

Львов:

Львов – Болонья с 6 июля;

Львов – Рим (Фьюмичино) с 8 июля;

Львов – Милан (Бергамо) с 7 июля.

Одесса:

Одесса – Милан (Бергамо) с 6 июля;

Одесса – Болонья с 6 июля;

Одесса – Рим (Фьюмичино) с 8 июля.

Харьков:

Харьков – Милан (Бергамо) с 6 июля.

Рейсов в Израиль пока не будет

Украина и Израиль, несмотря на массовую отмену карантинных ограничений в мире, сейчас отказались возобновить авиасообщение между странами. Однако к обсуждению этого вопроса могут вернуться в следующем месяце. Израильская сторона предложила украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, потому что статистика по коронавирусу в Украине неутешительная.

Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о нормализации ситуации с коронавирусом, ведь число новых случаев инфицирования в Украине стабильно. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге. Он также отметил, что на сегодня в европейском регионе зарегистрировали более 2,2 миллиона случаев коронавируса, из которых более 181 тысячи закончились летальным исходом.

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Сколько больных коронавирусом в Верховной Раде

Сейчас трое украинских нардепов находятся на больничном с диагнозом COVID-19. До сих пор не выздоровели нардеп от "Батькивщины" Олег Мейдич, "слуги народа" Валерий Божик и Юрий Аристов. Новых случаев инфицирования в парламенте не зафиксировали. Однако, по словам нардепа Евгении Кравчук, все депутаты внимательно следят за симптомами и, при необходимости, сдают тесты.

Тепло может помочь бороться с COVID-19

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сухая теплая погода должна сократить циркуляцию COVID-19. Однако глава Минздрава подчеркнул, что любые решения относительно карантина определяются в зависимости от количества больных и уровня заболеваемости.

Новости о коронавирусе в мире 3 июня

Общая информация о коронавирусе в мире

По состоянию на 3 июня в мире зафиксировано 6 474 784 случая инфицирования COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 382 923 человек. В то же время выздоровели 3 083 701 пациент.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 881 256 (108 062 умерли);

Бразилия – 558 237 (31 309 умерли);

Россия – 432 277 (5 215 умерли);

Испания – 287 012 (27 127 умерли);

Великобритания – 277 985 (39 369 умерли).

Главное о коронавирусе в мире за 3 июня

Коронавирус в России

В России за сутки 2 июня обнаружили 8 536 новых случаев инфицирования. Общее количество больных на территории Российской Федерации возросло до 432 277 человек. За сутки умерли еще 178 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии COVID-19 в России умерло 5 215 человек.

Обратите внимание! Официальные данные о летальности от коронавируса в России до сих пор остаются значительно ниже, чем в других странах со схожей эпидемиологической ситуацией. Поэтому несколько иностранных информационных агентств провели свое расследование и выяснили, что эти данные могут занижать.

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Иностранцев будут впускать в Италию, однако не всех

С 3 июня в Италию снова могут въезжать иностранцы. Правда, сейчас в стране принимают только граждан Европейского союза и Шенгенской зоны. Кроме этого, всем прибывшим туристам не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин.

Накануне в Италии также отменили ограничения на посещение культурных и исторических памятников. Теперь туристы смогут посмотреть на Колизей и римские бани. Правда, внутрь можно заходить только в маске и при условии соблюдения социально безопасного расстояния. По этому случаю накануне Колизей в Риме подсветили цветами итальянского флага.

Колизей подсветили цветами флага Италии / Скриншот видео

В гости во время пандемии – нельзя

1 июня в Англии вступил в действие закон, в соответствии с которым двое и более людей не могут находиться в одном помещении, взаимодействовать и осуществлять любую другую деятельность во время карантина. Людям, которые не проживают вместе, запретили ходить в гости друг к другу и оставаться на ночевку.

В социальных сетях это назвали запретом на секс, поскольку теперь партнеры, которые не проживают вместе, не смогут вступить в половую связь. Исключения:

работа;

учеба;

похороны;

оказание экстренной помощи или помощи уязвимым лицам;

зарегистрированный уход за детьми младшего возраста;

в случае угрозы жизни и здоровью.

Бесконтактные ванны во время пандемии

Из-за пандемии коронавируса в мире вырос спрос на бесконтактные предметы интерьера. Недавнее исследование издания New England Journal of Medicine показало, что частицы коронавируса могут жить до трех дней на нержавейке и пластике и до 24 часов на картоне. Именно поэтому спрос на бесконтактные среды сейчас растет. Первые разработки в этом направлении вылились в полностью бесконтактную ванную комнату.

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Исследования коронавируса

Коронавирус – не помеха грудному вскармливанию

Всемирная организация здравоохранения и детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвали женщин не прекращать грудное вскармливание, даже если они заболели COVID-19. Ведь все имеющиеся на сегодня исследования не подтвердили факт передачи инфекции от матери к ребенку через грудное молоко. Грудное вскармливание значительно улучшает естественный иммунитет малыша и он гораздо лучше противостоит инфекциям, в том числе и COVID-19.