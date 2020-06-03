З 5 червня в Україні відвідувачів впускатимуть всередину кафе та ресторанів. Також відновлять внутрішні польоти. Черговий антирекорд нових випадків COVID-19 на Львівщині. Росію продовжує лихоманити від коронавірусу. Італія впускає іноземців, проте не усіх. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 червня.

Новини про коронавірус в Україні 3 червня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні станом на 3 червня зафіксували 483 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Загалом виявлені вже 24 823 випадки COVID-19 на території держави. На жаль, від початку епідемії коронавірусу у країні померли 735 людей, за 2 червня, зокрема, – 8 летальних випадків.

На щастя, одужали від коронавірусу 10 439 українців. За минулу добу кількість одужалих становить 362.

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COVID-19 в областях України станом на 3 червня:

Вінницька область – 1050;

Волинська область – 959;

Дніпропетровська область – 950;

Донецька область – 166;

Житомирська область – 780;

Закарпатська область – 1236;

Запорізька область – 463;

Івано-Франківська область – 1456;

Кіровоградська область – 523;

Київ – 3133;

Київська область – 1652;

Львівська область – 1830;

Луганська область – 49;

Миколаївська область – 295;

Одеська область – 913;

Полтавська область – 272;

Рівненська область – 1873;

Сумська область – 174;

Тернопільська область – 1200;

Харківська область – 1131;

Херсонська область – 179;

Хмельницька область – 469;

Чернівецька область – 3442;

Черкаська область – 416;

Чернігівська область – 203.

Зверніть увагу! У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та Криму, зокрема Севастополя.

Головне про поширення коронавірусу

В Україні збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію – захворіли ще 103 медики . Загалом в Україні вже 4 682 працівники медичної сфери інфікувались COVID-19.

З них одужали – 2428. На жаль, 37 медиків померли від ускладнень COVID-19.



. Загалом в Україні вже працівники медичної сфери інфікувались COVID-19. З них одужали – 2428. На жаль, 37 медиків померли від ускладнень COVID-19. За останню добу у Збройних силах України зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на 3 червня в лавах ЗСУ 124 людини хворіють на коронавірусну хворобу. Четверо військових, на жаль, померли.



зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на 3 червня в лавах ЗСУ 124 людини хворіють на коронавірусну хворобу. Четверо військових, на жаль, померли. Найбільше нових хворих зареєстрували у Львівській області, де від учора коронавірус підтвердили у 96 осіб. Натомість з весь час найбільше випадків зараження виявили у Чернівецькій області та у Києві. Це єдині регіони, у яких кількість хворих перевищує 3 тисячі.

Головні новини про коронавірус в Україні за 3 червня

Кафе та ресторани впустять гостей всередину

З 5 червня в Україні кафе та ресторани почнуть приймати відвідувачів всередині. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Шмигаль наголосив, що відвідувачі мають дотримуватися правил, аби унеможливити поширення вірусу. Водночас відстань між місцями для сидіння має складати 1,5 метри, а за столом може перебувати не більше ніж 4 людини.



Розпорядження Кабміну / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

Зміни з 5 червня в Україні

Особам старше 60 років можна не дотримуватися зобов'язання щодо самоізоляції.

Проведення релігійних заходів у приміщенні можливе за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метрів.

Проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, буде у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Коли відновлять авіасполучення

Вже з 5 червня в Україні відновляться польоти всередині країни. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів. Щодо міжнародних польотів, то їх відновлення в Україні планується з 15 червня.

Ryanair відновлює польоти з України

Вже на липень 2020 року авіакомпанія Ryanair запланувала рейси з чотирьох українських міст – Києва, Львова, Харкова та Одеси – до Італії. Вже є можливість забронювати квитки до Риму, Мілану, Болоньї та Катаньї.

Напрямки Ryanair з України в Італію

Київ:

Київ – Рим (Ф'юмічіно) з 6 липня;

Київ – Мілан (Бергамо) з 6 липня;

Київ – Болонья з 7 липня;

Київ – Катанія з 7 липня.

Львів:

Львів – Болонья з 6 липня;

Львів – Рим (Ф'юмічіно) з 8 липня;

Львів – Мілан (Бергамо) з 7 липня.

Одеса:

Одеса – Мілан (Бергамо) з 6 липня;

Одеса – Болонья з 6 липня;

Одеса – Рим (Ф'юмічіно) з 8 липня.

Харків:

Харків – Мілан (Бергамо) з 6 липня.

Рейсів до Ізраїлю поки не буде

Україна та Ізраїль, попри масове скасування карантинних обмежень у світі, наразі відмовилися поновити авіасполучення між країнами. Однак до обговорення цього питання можуть повернутися наступного місяця. Ізраїльська сторона запропонувала українському МЗС пілотний проєкт, але потім виявилося, що статистика по коронавірусу в Україні не втішна.

Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про нормалізацію ситуації з коронавірусом, адже число нових випадків інфікування в Україні стабільне. Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге. Він також зазначив, що на сьогодні в європейському регіоні зареєстрували понад 2,2 мільйона випадків коронавірусу, з яких понад 181 тисяча закінчилася летальним результатом.

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Скільки хворих на коронавірус у Верховній Раді

Наразі троє українських нардепів перебувають на лікарняному з діагнозом COVID-19. Досі не одужали нардеп від "Батьківщини" Олег Мейдич, "слуги народу" Валерій Божик та Юрій Арістов. Нових випадків інфікування у парламенті не зафіксували. Проте, за словами нардепки Євгенії Кравчук, усі депутати уважно стежать за симптомами та, за необхідності, здають тести.

Тепло може допомогти боротись з COVID-19

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, суха тепла погода повинна скоротити циркуляцію COVID-19. Проте очільник МОЗ підкреслив, що будь-які рішення стосовно карантину визначаються відповідно до кількості хворих та рівня захворюваності.

Новини про коронавірус у світі 3 червня

Загальна інформація про коронавірус у світі

Станом на 3 червня у світі зафіксовано 6 474 784 випадки інфікування COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 382 923 людей. Водночас одужали 3 083 701 пацієнт.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 881 256 (108 062 померли);

Бразилія – 558 237 (31 309 померли);

Росія – 432 277 (5 215 померли);

Іспанія – 287 012 (27 127 померли);

Велика Британія –277 985 (39 369 померли).

Головне про коронавірус у світі за 3 червня

Коронавірус у Росії

У Росії за добу 2 червня виявили 8 536 нових випадків інфікування. Загальна кількість хворих на території Російської Федерації зросла до 432 277 людей. За добу померли ще 178 пацієнтів з COVID-19. Всього з початку епідемії COVID-19 в Росії померло 5 215 осіб.

Зверніть увагу! Офіційні дані про летальність від коронавірусу в Росії досі залишаються значно нижчими, ніж в інших країнах зі схожою епідеміологічною ситуацією. Тому кілька іноземних інформаційних агенцій провели своє розслідування та з'ясували, що ці дані можуть занижувати.

До теми Кремль приховує понад 70% смертей від коронавірусу на території Росії, – Financial Times

Іноземців впускатимуть в Італію, проте не усіх

З 3 червня в Італію знову можуть в'їжджати іноземці. Щоправда, наразі в країні приймають лише громадян Європейського Союзу та Шенгенської зони. Крім цього, всім прибулим туристам не потрібно проходити обов'язковий 14-денний карантин.

Напередодні в Італії також скасували обмеження на відвідування культурних й історичних пам'яток. Тепер туристи зможуть подивитися на Колізей та римські лазні. Щоправда, всередину дозволяють заходити лише у масці і за умови дотримання соціально безпечної відстані. З цієї нагоди напередодні Колізей в Римі підсвітили кольорами італійського прапора.



Колізей підсвітили кольорами прапора Італії / Скриншот з відео

У гості під час пандемії – зась

1 червня в Англії вступив в дію закон, згідно з яким двоє і більше людей не можуть перебувати в одному приміщенні, взаємодіяти й здійснювати будь-яку іншу діяльність під час карантину. Людям, що не проживають разом, заборонили ходити в гості одне до одного та залишатися на ночівлю.

У соціальних мережах це назвали забороною на секс, оскільки тепер партнери, які не проживають разом, не зможуть вступити в статевий зв'язок. Винятки:

робота;

навчання;

поховання;

надання екстреної допомоги або допомоги вразливим особам;

зареєстрований догляд за дітьми молодшого віку;

у випадку загрози життю і здоров'ю.

Безконтактні ванни під час пандемії

Через пандемію коронавірусу у світі зріс попит на безконтактні предмети інтер'єру. Нещодавнє дослідження видання New England Journal of Medicine показало, що частинки коронавірусу можуть жити до трьох днів на нержавіючій сталі та пластику, та до 24 годин на картоні. Саме тому попит на безконтактні середовища зараз зростає. Перші розробки в цьому напрямку вилились у повністю безконтактну ванну кімнату.

Детально на тему Щоб зупинити коронавірус: дизайнери розробили безконтактний інтер'єр ванни – фото

Дослідження про коронавірус

Коронавірус – не завада грудному вигодовуванню

Всесвітня організація охорони здоров'я та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ закликали жінок не припиняти грудне вигодовування, навіть якщо вони захворіли на COVID-19. Адже всі наявні на сьогодні дослідження не підтвердили факт передачі інфекції від матері до дитини через грудне молоко. Грудне вигодовування значно покращує природний імунітет малюка, і він набагато краще протистоїть інфекціям, зокрема і COVID-19.