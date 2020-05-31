По состоянию на 31 мая Киев и еще пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина. В ВСУ зафиксировали уже четвертую смерть от коронавируса. В России уже более 400 тысяч больных. В Минздраве объяснили, почему в Украине COVID-19 болеет так много медиков. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 31 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 31 мая в Украине на COVID-19 заболели 23 672 человека. За последние сутки зафиксировано 468 новых случаев инфицирования Коронавирусная инфекцией. 9 538 человек выздоровели после инфицирования коронавируса. Среди них – 227 человек за предыдущие сутки. За все время зафиксировано 708 летальных случаев. За сутки 29 мая, к сожалению, умерли 12 человек.

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Главное о распространении коронавируса

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили в 4542 медработников, за сутки заболели 67 медиков.

За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили 12 новых случаев COVID-19. К сожалению, возросло количество смертей – от коронавируса умер четвертый работник ВСУ. В целом сейчас болеют 118 человек из рядов Вооруженных сил. Между тем уже 111 военным удалось выздороветь от коронавируса.

Распространение коронавируса в Украине по областям

Винницкая область – 993 случая;

Волынская область – 908 случаев;

Днепропетровская область – 942 случая;

Донецкая область – 163 случая;

Житомирская область – 739 случаев;

Закарпатская область – 1189 случаев;

Запорожская область – 444 случая;

Ивано-Франковская область – 1402 случая;

Кировоградская область – 511 случаев;

г. Киев – 2985 случаев;

Киевская область – 1573 случая;

Львовская область – 1669 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Николаевская область – 293 случая;

Одесская область – 888 случаев;

Полтавская область – 270 случаев;

Ровненская область – 1713 случаев;

Сумская область – 168 случаев;

Тернопольская область – 1169 случаев;

Харьковская область – 1066 случаев;

Херсонская область – 178 случаев;

Хмельницкая область – 444 случая;

Черновицкая область – 3349 случаев;

Черкасская область – 402 случая;

Черниговская область – 167 случаев.

Главные новости о коронавирус в Украине за 31 мая

Киев и еще пять областей не готовы к смягчению карантина

Второй этап ослабления карантина стартовал в Украине еще 22 мая. Однако, как отметили в Минздраве, не все области готовы к ослаблению карантина.

По состоянию на 31 мая не готовы перейти на второй этап ослабления карантина следующие регионы:

Киев;

Донецкая область;

Львовская область;

Ровенская область;

Черновицкая область;

Волынская область.

В шести регионах для ослабления карантина не отвечает один из показателей. В Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях нельзя ослаблять карантин из-за несоответствия инцидентности. А вот Донецкая область не готова перейти ко второму этапу ослабления карантина из-за 3 показателя – количества тестирований на COVID-19.

Обратите внимание! Одним из признаков адаптивного карантина, который ввели в Украине, является инцидентность. То есть количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12.

Почему в Украине так много больных COVID-19 медиков

Среди всех зараженных коронавируса в Украине – 20% медики. В Минздраве уверяют, что это комплексная проблема государства и такому высокому уровню есть объяснение.

Причины высокого уровня больных COVID-19 украинских медиков:

Высокое количество больных медиков связано с недостаточным вниманием, которое уделялось инфекционному контролу в больницах. Речь идет о капельной, воздушно-капельной, контактной группы.

Регистрация случаев внутренне-больничных болезней была ниже европейского уровня. Ляшко говорит, что на это не обращали внимание. На это также влияла покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков последних поколений.

Кроме того, в больницах не было четкого зонирования на опасные и безопасные зоны, не было алгоритма выхода из инфекционных боксов и входа в ординаторские и не проводилась необходимая дезинфекция.

Смерть военного через COVID-19

30 мая умер работник Вооруженных Сил Украины в Черновицкой области. Мужчина болел с 22 мая, лечился дома. Через пять дней обратился в Новоселицкую центральную районную больницу Черновицкой области, где ему сделали рентген. В этот же день его госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом "негоспитальная двусторонняя пневмония".

Лишь 28 мая у пациента подтвердили COVID-19. Мужчину перевели в палату интенсивной терапии инфекционного отделения.

Через два дня его состояние здоровья ухудшилось, реанимационная бригада начала интенсивную терапию. Однако, спасти военного не удалось: наступила остановка сердца. У работника ВСУ, кроме COVID-19 были сопутствующие заболевания.

Украина не имеет разработок вакцины против коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в мире продолжаются около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, украинских среди них нет.

Ляшко напомнил, что с момента начала разработки вакцины до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. По его словам, Минздрав обращался в Академию медицинских наук и Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины.

В академии ответили, что сначала надо инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины.

Прививка от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что готов войти в группу и сделать прививки против коронавирусной инфекции COVID-19, когда вакцина появится и будет допущена.

По его словам, в Украине есть люди, которые готовы участвовать в третьей клинической стадии исследования вакцины. Он также добавил, что весь мир, все научное сообщество сейчас приковано к разработкам препаратов, или вакцин.

Заработают спортзалы

С 1 июня в Украине открываются спортзалы, фитнес-центры и даже бассейны. В Министерстве здравоохранения разработали рекомендации по посещению спортзалов и бассейнов в условиях карантина. Посещать спортзалы можно будет не больше чем 10 человек.

Рекомендации Минздрава по посещению фитнес-центров

на входе будут проводить термоскрининг;

не будут допускать к занятиям людей с температурой 37 ° C и выше;

рассчитать дистанцию на 1 человека в 10 кв. м;

на входе должны быть антисептики для посетителей;

работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы.

на период карантина запрещается использование многоразовых полотенец. До сих пор остается под запретом работа СПА-зон и массажа.



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Коронавирус в "Карпатах"

Матч львовских "Карпат" с "Мариуполем" в рамках 24 тура Премьер-лиги Украины не состоится 31 мая. Игру отменили из-за заражения львовских футболистов коронавирусом.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что в "Карпатах" двое игроков и сотрудник клуба заразились COVID-19.

По его словам, 1 июня футболисты "Карпат" пройдут повторное тестирование. После этого УАФ будет принимать решение об участии "Карпат" в матчах УПЛ.

Ситуацию "Карпат" осложняет, что заразиться коронавируса могли шесть человек. Это по словам Павелко, выходит за рамки медицинского протокола. Таким образом, "Карпаты" могут не сыграть свои матчи с другими клубами.

Новости о коронавирус в мире за 31 мая

Общая информация о коронавирус в мире

По состоянию на 31 мая в мире зафиксировано 6 159 588 случаев инфицирования COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 371 006 человек. В то же время выздоровели 2740179 человек.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 816 820 (105557 умерли)

Бразилия – 499 966 (28 849 умерли)

Россия – 405 843 (4693 умерли)

Испания – 286 308 (27 125 умерли)

Великобритания – 272 826 (38 376 умерших).



График новых случаев коронавируса и смертности в мире / Скриншот с worldometers

Главное о коронавирус в мире

Экономика США приходит в себя после коронавируса

Экономисты утверждают, что худшее время для экономики США, когда пандемия нанесла наибольший ущерб стране, позади.

Начала расти активность в таких сферах, как путешествия и судоходство, которые вынуждены были полностью остановить свою деятельность и достичь исторических минимумов по уровню доходов. Однако сегодня эти отрасли начали восстанавливаться и демонстрировать движение назад к положительным цифр.

Несмотря на такие положительные данные, есть и другие, гораздо более серьезные, проблемы. Одна из важнейших – исторически высокий уровень безработицы в США и много рабочих мест, которые могут не восстановиться после карантина. Согласно последним данным, без работы остались почти 40 миллионов американцев.

Также есть опасения относительно вспышки второй волны коронавируса. Медики заявляют, что существует вероятность того, что вирус снова ударит зимой. Пока никто точно не может спрогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация с пандемией.

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