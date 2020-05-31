В Вооруженных Силах Украины произошла резкая вспышка коронавируса. За один день зафиксировано сразу двенадцать новых случаев. Из них девять военнослужащих – в Киевской области. Майор Роман Ковалев рассказал , из-за чего инфекция распространилась среди командования Сухопутных войск в Киеве.

Информацию о новых вспышках коронавируса сообщило Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Однако там не указали, где именно на Киевщине обнаружили COVID-19 у военнослужащих. В то же время майор Роман Ковалев утверждает, что инфекцию подхватили офицеры командования Сухопутных войск в Киеве. Он заявляет о "десятках официально подтвержденных больных офицерах".

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Каковы причины распространения коронавируса среди военных по мнению майора Ковалева

В массовом распространении коронавируса офицер обвиняет генерал-лейтенанта Александра Сирского – командующего Сухопутных войск ВСУ. По словам Ковалева, Сирский отправил в командировку других офицеров, несмотря на то, что были распоряжение Минздрава и Генерального штаба не делать этого. Именно они и стали первыми офицерами, которые заболели коронавирусом в командовании Сухопутных Войск в Киеве.

"Вернувшись в Киев, эти офицеры принимали участие в бессмысленных многочасовых совещаниях, которые постоянно, несмотря на запрет, проводятся ежедневно в командовании Сухопутных войск и которые так любит генерал-лейтенант Сирский", – написал Роман Ковалев.

По его словам, даже когда были обнаружены первые случаи заражения коронавируса, других офицеров не отправили в самоизоляцию, а заставляли ходить на работу. Единственная профилактика, которая в то время была – измерение температуры тела.

Ковалев пишет, что впоследствии у него ухудшилось состояние и была повышенная температура. Но медики в командовании Сухопутных войск заявили, что "никаких оснований для освобождения от службы или самоизоляции нет", и со второй попытки зафиксировали у него температуру 36,6 градуса. Однако впоследствии уже семейный врач зафиксировал 37,8 градуса, а тест дал положительный результат на Covid-19.

"Я лично считаю Сирского виновным в том, что его действия и бездействие подвергли опасности меня и мою семью, а также семьи других офицеров. Надеюсь, что все пройдет и я, и мои родные, не пострадают от последствий этой опасной болезни, а генерал Сирский наконец понесет заслуженное наказание", – заявил майор Ковалев.

Что известно о майоре Романе Ковалеве?

Майор Роман Ковалев родом из оккупированного Севастополя, окончил Киевский военный лицей, затем учился в Одессе, до 2004 года служил на различных должностях в ВСУ. В 2014-м ушел добровольцем на фронт, впоследствии вернулся на кадровую службу.



В феврале 2020 майор Роман Ковалев написал гневный пост про президента Украины Владимира Зеленского. После этого против него командование Сухопутных войск начало расследование, а ему был объявлен выговор.