У Збройних Силах України відбувся різкий спалах коронавірусу. За один день зафіксувало одразу дванадцять нових випадків. З них дев'ять військовослужбовців – у Київській області. Майор Роман Ковальов розповів історію, через що інфекція поширилася серед командування Сухопутних військ у Києві.

Інформацію про нові спалахи коронавірусу повідомило Командування Медичних сил Збройних Сил України. Однак там не вказали, де саме на Київщині виявили COVID-19 у військовослужбовців. Натомість майор Роман Ковальов стверджує, що інфекцію підхопили офіцери командування Сухопутних військ у Києві. Він заявляє про "десятки офіційно підтверджених хворих офіцерів".

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Які причини поширення коронавірусу серед військових на думку майора Ковальова

У масовому поширенні коронавірусу офіцер звинувачує генерал-лейтенанта Олександра Сирського – командувач Сухопутних військ ЗСУ. За словами Ковальова, Сирський відправив у відрядження інших офіцерів, попри те, що були розпорядження МОЗ та Генерального штабу не робити цього. Саме вони і стали першими офіцерами, які захворіли на коронавірус у командуванні Сухопутних Військ у Києві.

"Повернувшись до Київа, ці офіцери брали участь у безглуздих багаточасових нарадах, що постійно, попри заборону, проводяться щоденно у Командуванні Сухопутних військ і які так полюбляє генерал-лейтенант Сирський", – написав Роман Ковальов.

За його словами, навіть коли були виявлені перші випадки зараження коронавірусом, інших офіцерів не відправили в самоізоляцію, а змушували ходити на роботу. Єдина профілактика, яка на той час була – вимірювання температури тіла.

Ковальов пише, що згодом в нього погіршився стан і була підвищена температура. Але медики в командуванні Сухопутних військ заявили, що "ніяких підстав для звільнення від служби чи самоізоляції немає", і з другої спроби зафіксували в нього температуру 36,6 градуса. Однак згодом вже сімейний лікар зафіксував 37,8 градуса, а тест дав позитивний результат на Covid-19.

"Я особисто вважаю Сирського винним в тому, що його дії та бездіяльність наразили на небезпеку мене та мою родину, а також родини інших офіцерів. Сподіваюсь, що все минеться і я, та мої рідні, не постраждають від наслідків цієї небезпечної хвороби, а генерал Сирський нарешті понесе заслужене покарання", – заявив майор Ковальов.

Що відомо про майора Романа Ковальова?Майор Роман Ковальов родом із окупованого Севастополя, закінчив Київський військовий ліцей, потім вчився в Одесі, до 2004 року служив на різних посадах у ЗСУ. В 2014-му пішов добровольцем на фронт, згодом повернувся на кадрову службу.



У лютому 2020 року майор Роман Ковальов написав гнівний пост про Президента України Володимира Зеленського. Після цього проти нього командування Сухопутних військ розпочало розслідування, а йому була оголошена догана.