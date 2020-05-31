Станом на 31 травня Київ та ще п'ять областей України не готові до послаблення карантину. В ЗСУ зафіксували вже четверту смерть від коронавірусу. У Росії вже понад 400 тисяч хворих. В МОЗ пояснили, чому в Україні на COVID-19 хворіє так багато медиків. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 31 травня.

Новини про коронавірус в Україні 31 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 31 травня в Україні на COVID-19 захворіли 23 672 людини. За останню добу зафіксовано 468 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. 9 538 людей одужали після інфікування коронавірусом. Серед них – 227 осіб за попередню добу. За весь час зафіксовано 708 летальних випадків. За добу 29 травня, на жаль, померли 12 людей.

Актуально Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ

Головне про поширення коронавірусу

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 542 медпрацівників, за добу захворіли 67 медиків.

За останню добу у Збройних силах України виявили 12 нових випадків COVID-19. На жаль, побільшало смертей – від коронавірусу помер четвертий працівник ЗСУ. Загалом зараз хворіють 118 осіб із лав Збройних сил. Тим часом уже 111 військовим вдалося одужати від коронавірусу.

Поширення коронавірусу в Україні за областями

Вінницька область — 993 випадки;

Волинська область — 908 випадків;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 739 випадків;

Закарпатська область — 1189 випадків;

Запорізька область — 444 випадки;

Івано-Франківська область — 1402 випадки;

Кіровоградська область — 511 випадків;

м. Київ — 2985 випадків;

Київська область — 1573 випадки;

Львівська область — 1669 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 293 випадки;

Одеська область — 888 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1713 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1169 випадків;

Харківська область — 1066 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 444 випадки;

Чернівецька область — 3349 випадків;

Черкаська область — 402 випадки;

Чернігівська область — 167 випадків.

Головні новини про коронавірус в Україні за 31 травня

Київ та ще п'ять областей не готові до пом'якшення карантину

Другий етап послаблення карантину стартував в Україні ще 22 травня. Однак, як зазначили у МОЗ, не всі області готові до послаблення карантину.

Станом на 31 травня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Донецька область;

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область;

Волинська область.

У шістьох регіонах для послаблення карантину не відповідає один із показників. У Києві, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях не можна послабляти карантин через невідповідність інцидентності. Натомість Донецька область не готова перейти до другого етапу послаблення карантину через 3 показник – кількість тестувань на COVID-19.

Зверніть увагу! Однією з ознак адаптивного карантину, який запровадили в Україні, є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.

Чому в Україні так багато хворих на COVID-19 медиків

Серед усіх заражених коронавірусом в Україні – 20% медики. В МОЗ запевняють, що це комплексна проблема держави і такому високому рівню є поясненння.

Причини високого рівня хворих на COVID-19 українських медиків:

Висока кількість хворих медиків пов'язана з недостатньою увагою, яка приділялася інфекційному контролю в лікарнях. Мовиться про крапельну, повітряно-крапельну, контактну групи.

Реєстрація випадків внутрішньо-лікарняних хвороб була нижче європейського рівня. Ляшко каже, що на це не звертали увагу. На це також впливала купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків останніх поколінь.

Крім того, в лікарнях не було чіткого зонування на небезпечні та безпечні зони, не було алгоритму виходу з інфекційних боксів та входу в ординаторські та не проводилася необхідна дезінфекція.

Смерть військового через COVID-19

30 травня помер працівник Збройних Сил України у Чернівецькій області. Чоловік хворів з 22 травня, лікувався вдома. Через п'ять днів звернувся до Новоселицької центральної районної лікарні Чернівецької області, де йому зробили рентген. Цього ж дня його шиталізували до Чернівецького військового госпіталю з діагнозом "негоспітальна двобічна пневмонія".

Лише 28 травня пацієнту підтвердили COVID-19. Чоловіка перевели до палати інтенсивної терапії інфекційного відділення.

Через два дні його стан здоров'я погіршився, реанімаційна бригада розпочала інтенсивну терапію. Однак, врятувати війського не вдалося: настала зупинка серця. У працівника ЗСУ, окрім COVID-19, були супутні захворювання.

Україна не має розробок вакцини проти коронавірусу

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в світі тривають близько 70 розробок вакцини проти коронавірусної хвороби, українських серед них немає.

Ляшко нагадав, що від моменту початку розробки вакцини до завершення може пройти в середньому 18 місяців. За його словами, МОЗ зверталос до Академії медичних наук і Академії наук з питанням того, чи можна в Україні надіятися на розробку вакцини.

В академії відповіли, що спочатку треба інвестувати в розробку лабораторних потужностей, на яких можна проводити ці дослідження, а після цього вже говорити про повноцінну розробку власної вакцини.

Щеплення від COVID-19

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що готовий піти у групу і зробити щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19, коли вакцина з'явиться і буде допущена.

За його словами, в Україні є люди, які готові брати участь у третій клінічній стадії дослідження вакцини. Він також додав, що увесь світ, вся наукова спільнота зараз прикута до розробок або препаратів, або вакцин.

З 1 червня в Україні відкриваються спортзали, фітнес-центри і навіть басейни. У Міністерстві охорони здоров'я розробили рекомендації щодо відвідування спортзалів та басейнів в умовах карантину. Відвідувати спортзали можна буде не більше, як 10 осіб.

Рекомендації МОЗ щодо відвідування фітнес-центрів

на вході проводити термоскринінг;

не допускати до занять людей з температурою 37°C і вище;

розрахувати дистанцію в 1 людину на 10 кв. м;

на вході мають бути антисептики для відвідувачів;

працівники закладів мають бути одягнені в маски та респіратори.

на період карантину забороняється використання багаторазових рушників. Досі залишається забороненою робота СПА-зон та масажу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Детальніше З 1 червня в Україні запрацюють спортзали – рекомендації МОЗ

Коронавірус у "Карпатах"

Матч львівських "Карпат" з "Маріуполем" у рамках 24 туру Прем'єр-ліги України не відбудеться 31 травня. Гру скасували через зараження львівськими футболістами коронавірусом.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що в "Карпатах" двоє гравців та співробітник клубу заразилися COVID-19.

За його словами, 1 червня футболісти "Карпат" пройдуть повторне тестування. Після цього УАФ буде приймати рішення щодо участі "Карпат" у матчах УПЛ.

Ситуацію "Карпат" ускладнює, що заразитися коронавірусом могли шестеро людей. Це за словами Павелка, виходить за рамки медичного протоколу. Таким чином, "Карпати" можуть не зіграти свої матчі з іншими клубами.

Новини про коронавірус у світі за 31 травня

Загальна інформація про коронавірус у світі

Станом на 31 травня в світі зафіксовано 6 159 588 випадків інфікування COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 371 006 людей. Водночас одужали 2 740 179 осіб.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 816 820 (105 557 померли);

Бразилія – 499 966 (28 849 померли);

Росія – 405 843 (4 693 померли);

Іспанія – 286 308 (27 125 померли);

Велика Британія – 272 826 (38 376 померли).



Графік нових випадків коронавірусу та смертності у світі / Скриншот з worldometers

Головне про коронавірус у світі

Економіка США оговтується після коронавірусу

Економісти стверджують, що найгірший час для економіки США, коли пандемія завдала найбільшого збитку країні, закінчився.

Почала зростати активність у таких сферах, як подорожі та судноплавство, які змушені були повністю зупинити свою діяльність і досягти історичних мінімумів за рівнем доходів. Однак сьогодні ці галузі почали відновлюватися і демонструвати рух назад до позитивних цифр.

Попри такі позитивні дані, є й інші, набагато серйозніші, проблеми. Одна з найважливіших – історично високий рівень безробіття у США та багато робочих місць, які можуть не відновитися після карантину. Згідно з останніми даними, без роботи залишилися майже 40 мільйонів американців.

Також є побоювання щодо спалаху другої хвилі коронавірусу. Медики заявляють, що існує ймовірність того, що вірус знову вдарить взимку. Поки ніхто точно не може спрогнозувати, як далі розвиватиметься ситуація з пандемією.

Цікаво Яке майбутнє чекає економіку США: гендиректор Bank of America представив свій прогноз