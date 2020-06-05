В Украине очередной этап ослабления карантинных ограничений. Изменилась тройка лидеров по количеству больных. Коронавирус мог попасть на места проведения ВНО. Границы ЕС могут открыться до конца июня. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 5 июня

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 5 июня количество заражений в Украине уже достигло 25 тысяч 964. В то же время в последние двое суток зафиксировано рекордное количество новых случаев.

Важно В Украине обнаружили 25 964 случая COVID-19: актуальные данные

За последние сутки в Украине обнаружили 553 новых случая коронавируса. Впрочем рекордом являются предыдущие сутки, когда зафиксировали 588 заболеваний коронавирусом.

Главное о распространении пандемии

От начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 963 медработников. Из них 935 – нуждались в госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 29 медиков подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. От начала эпидемии коронавируса 2 685 медработников смогли побороть болезнь.

В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 142 человека. Четверо пациентов умерли, однако 131 военный смог выздороветь.

Распространение коронавируса в Украине по регионам:

Черновицкая область – 3 519 (1 079 выздоровели);

город Киев – 3 292 (876 выздоровели);

Львовская область – 1 988 (492 выздоровели);

Ровненская область – 1 962 (1 039 выздоровели);

Киевская область – 1 711 (472 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 1 507 (893 выздоровели);

Закарпатская область – 1 280 (551 выздоровел);

Тернопольская область – 1 233 (963 выздоровели);

Харьковская область – 1 196 (474 выздоровели);

Винницкая область – 1 093 (697 выздоровели);

Волынская область – 1 008 (294 выздоровели);

Одесская область – 970 (329 выздоровели);

Днепропетровская область – 960 (397 выздоровели);

Житомирская область – 855 (482 выздоровели);

Кировоградская область – 538 (413 выздоровели);

Хмельницкая область – 501 (306 выздоровели);

Запорожская область – 477 (280 выздоровели);

Черкасская область – 432 (334 выздоровели);

Николаевская область – 307 (188 выздоровели);

Полтавская область – 272 (255 выздоровели);

Черниговская область – 250 (76 выздоровели);

Донецкая область – 195 (119 выздоровели);

Сумская область – 188 (155 выздоровели);

Херсонская область – 179 (165 выздоровели);

Луганская область – 51 (43 выздоровели).

Очередное ослабление карантина

С 5 июня в Украине снова ослабили карантин. Однако это произойдет не во всех областях – послабления будут вводить адаптивно для каждого региона. Что позволят с 5 июня:

перевозки в легковых авто до 5 человек с водителем включительно, без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи;

проведение религиозных мероприятий при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и не более одного человека на 5 квадратных метров;

внутренние перелеты;

принимать посетителей внутри заведений питания;

люди, которым более 60 лет, могут не придерживаться самоизоляции;

работу кафе и ресторанов внутри заведения, но не более 4 человек за столиками, расстояние между которыми должно составлять 1,5 метра.

Кто не готов ослаблять карантин

Ослаблять карантин по решению местных властей можно на большинстве территории Украины за исключением города Киева и еще 7 областей:

Волынская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Львовская область;

Луганская область;

Ровненская область;

Черновицкая область.

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Новые "лидеры" по количеству больных

Как и ранее, больше всего больных обнаружили в Черновицкой области и Киеве. Впрочем изменился третий регион по количеству больных. Здесь Львовская область обогнала Ровненскую.

На Львовщине количество больных приближается к отметке в три тысячи и составляет 1 тысячу 988 человек. Вследствие болезни уже умерли 63 человека, но 492 – смогли выздороветь.

Возможная инфекция на местах проведения ВНО

В Киеве коронавирусом заболела директор столичной школы №197. Ее уже госпитализировали в медучреждение, однако перед обнаружением инфекции женщина контактировала со многими людьми. В частности, с директорами 3 школ, где будут проводить ВНО.

Сейчас учебные заведения проверяют для установления круга контактных лиц. Все они должны находиться на самоизоляции.



Ослабление карантина с 5 июня / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире за 5 июня

Всего в мире 6 663 729 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 391 656 человек. Зато 2 890 799 больных уже выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 872 660;

Бразилия – 614 941;

Россия – 449 256;

Великобритания – 283 080;

Испания – 240 660.

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Главное о коронавирусе в мире

Открытие границ в Европу

Европейская комиссия призывает членов Европейского Союза открыть свои границы. Это нужно сделать до конца июня, потому что, мол, ситуация с коронавирусом уже улучшается.

В то же время много стран европейской зоны уже отменяют внутренние карантинные ограничения, а также планируют открывать границы и без решений Еврокомиссии.

Восстановление мировых экономик

Страны из разных уголков мира начинают оправляться от кризиса, вызванного коронавирусом. Аналитики провели исследование индекса деловой активности различных государств.

Так, например, ощутимо отталкиваются от кризиса Китай, Египет, Россия, Италия, Франция и другие страны Европы и Азии.

Еще одна страна поборола коронавирус

Тихоокеанское государство Фиджи объявило свою территорию свободной от коронавирусной инфекции. Там выписали последнего пациента, который выздоровел.

Можно сказать, что пандемия и не сильно задела это государство. Всего за все время там болели 18 человек.

Билл Гейтс не будет никого чиповать

Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он намеренно запустил пандемию коронавируса для того, чтобы во время вакцины вживлять всем людям мира чипы.

Он подчеркнул, что никогда не имел никакого отношения к микрочипированнию, и считает такую идею странной.



Правила полетов в самолетах после ослабления карантина / Инфографика 24 канала

Исследования коронавируса

Как рассчитать тяжесть течения болезни по количеству волос

На Западе считают, что лысые мужчины чаще рискуют столкнуться с тяжелым течением коронавируса. В их организме преобладают гормоны, которые помогают вирусу проникать в клетки.

Наблюдения в испанских больницах показали эту связь с самыми тяжелыми случаями COVID-19. Ученые из Brown University считают, что лысина является одним из способов предсказания тяжести течения коронавирусной инфекции.