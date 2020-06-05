В Україні черговий етап послаблення карантинних обмежень. Змінилася трійка лідерів за кількістю хворих. Коронавірус міг потрапити на місця проведення ЗНО. Кордони ЄС можуть відкритися до кінця червня. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 червня.

Новини про коронавірус в Україні 5 червня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 5 червня кількість заражень в Україні вже досягла 25 тисяч 964. Водночас в останні дві доби зафіксовано рекордну кількість нових випадків.

Важливо В Україні виявили 25 964 випадки COVID-19: актуальні дані

За останню добу в Україні виявили 553 нові випадки коронавірусу. Втім рекордом є попередня доба, коли зафіксували 588 захворювань на коронавірус.

Головне про поширення пандемії

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 963 медпрацівників. З них 935 – ппотребували госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Крім того, 29 медиків підключені до апарату штучної вентиляції легенів. З початку епідемії коронавірусу 2 685 медпрацівники змогли побороти хворобу.

У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 142 людей. Четверо пацієнтів померли, однак 131 військовий зміг одужати.

Поширення коронавірусу в Україні за регіонами:

Чернівецька область — 3 519 (1079 одужали);

місто Київ — 3 292 (876 одужали);

Львівська область — 1 988 (492 одужали);

Рівненська область — 1 962 (1039 одужали);

Київська область — 1 711 (472 одужали);

Івано-Франківська область — 1 507 (893 одужали);

Закарпатська область — 1 280 (551 одужав);

Тернопільська область — 1 233 (963 одужали);

Харківська область — 1 196 (474 одужали);

Вінницька область — 1 093 (697 одужали);

Волинська область — 1 008 (294 одужали);

Одеська область — 970 (329 одужали);

Дніпропетровська область — 960 (397 одужали);

Житомирська область — 855 (482 одужали);

Кіровоградська область — 538 (413 одужали);

Хмельницька область — 501 (306 одужали);

Запорізька область — 477 (280 одужали);

Черкаська область — 432 (334 одужали);

Миколаївська область — 307 (188 одужали);

Полтавська область — 272 (255 одужали);

Чернігівська область — 250 (76 одужали);

Донецька область — 195 (119 одужали);

Сумська область — 188 (155 одужали);

Херсонська область — 179 (165 одужали);

Луганська область — 51 (43 одужали).

Чергове послаблення карантину

З 5 червня в Україні знову послабили карантин. Однак це відбудеться не в усіх областях – послаблення вводитимуть адаптивно для кожного регіону. Що дозволять з 5 червня:

перевезення в легкових авто до 5 осіб з водієм включно, без урахування дітей до 14 років. Обмеження не поширюються на членів однієї родини;

проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрах;

внутрішні перельоти;

приймати відвідувачів всередині закладів харчування;

люди, яким більше 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції;

робота кафе і ресторанів всередині закладу, але не більше 4 людей за столиками, відстань між якими має становити 1,5 метра.

Хто не готовий послаблювати карантин

Послаблювати карантин за рішенням місцевої влади можна на більшості території України за винятком міста Києва і ще 7 областей:

Волинська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Львівська область;

Луганська область;

Рівненська область;

Чернівецька область.

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Нові "лідери" за кількістю хворих

Як і раніше, найбільше хворих виявили в Чернівецькій області і Києві. Втім змінився третій регіон за кількістю хворих. Тут Львівська область обігнала Рівненську.

На Львівщині кількість хворих наближається до третьої тисячі і становить 1 тисячу 988 осіб. Внаслідок хвороби вже померли 63 людей, але 492 – змогли одужати.

Можлива інфекція на місцях проведення ЗНО

У Києві на коронавірус захворіла директорка столичної школи №197. Її вже госпіталізували до медзакладу, однак перед виявленням інфекції жінка контактувала з багатьма людьми. Зокрема, із директорами 3 шкіл, де будуть проводити ЗНО.

Наразі навчальні заклади перевіряють для встановлення кола контактних осіб. Усі вони мають перебувати на самоізоляції.



Послаблення карантину з 5 червня / інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 5 червня

Всього у світі 6 663 729 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 391 656 осіб. Натомість 2 890 799 хворих уже одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 872 660;

Бразилія – 614 941;

Росія – 449 256;

Велика Британія – 283 080;

Іспанія – 240 660.

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Відкриття кордонів у Європу

Європейська комісія закликає членів Європейського Союзу відкрити свої кордони. Це потрібно зробити до кінця червня, бо, мовляв, ситуація з коронавірусом вже покращується.

Водночас багато країн європейської зони вже скасовують внутрішні карантинні обмеження, а також планують відкривати кордони і без рішень Єврокомісії. Водночас більшість членів ЄС підтримали продовження закриття зовнішнього кордону на короткий період.

Відновлення світових економік

Країни з різних куточків світу починають оговтуватися від кризи, спричиненою коронавірусом. Аналітики провели дослідження індексу ділової активності різних держав.

Так, наприклад, відчутно відштовхуються від кризи Китай, Єгипет, Росія, Італія, Франції й інші країни Європи і Азії.

Ще одна країна поборола коронавірус

Тихоокеанська держава Фіджі оголосила свою територію вільною від коронавірусної інфекції. Там виписали останнього пацієнта, який одужав.

Можна сказати, що пандемія і не сильно зачепила цю державу. Всього за увесь час там хворіли 18 людей.

Білл Гейтс не буде нікого чіпувати

Американський бізнесмен і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс прокоментував чутки про те, що він навмисно запустив пандемію коронавірусу для того, щоб під час вакцини вживляти всім людям світу чіпи.

Він підкреслив, що ніколи не мав ніякого відношення до мікрочіпування, і вважає таку ідею дивною.



Правила польотів у літаках після послаблення карантину / інфографіка 24 каналу

Дослідження коронавірусу

Як розрахувати важкість перебігу хвороби за кількістю волосся

На Заході вважають, що лисі чоловіки частіше ризикують зіткнутися з важким перебігом коронавірусу. В їхньому організмі переважають гормони, які допомагають вірусу проникати в клітини.

Спостереження в іспанських лікарнях показали цей зв'язок з найважчими випадками COVID-19. Вчені з Brown University вважають, що лисина є одним зі способів передбачення тяжкості перебігу коронавірусної інфекції.