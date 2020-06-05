У Закарпатській області вирішили посилити карантинні обмеження через збільшення кількості хворих на COVID-19. Водночас питання про відкриття ресторанів та кафе для відвідування всередині приміщення перенесли на 9 червня.

Загалом у Закарпатській області посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів. Про це у фейсбуці повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

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У Закарпатській області посилять контроль

За регулярними пасажироперевезеннями автомобільним транспортом.

За дотриманням підприємствами та громадянами карантинних заходів, зокрема, щодо дистанції та масок.

За дотриманням санітарних норм закладами громадського харчування.

Керівництво Закарпатської області не дозволило відкрити кафе і ресторани на Закарпатті. На Закарпатті поки неможлива повноцінна робота закладів громадського харчування – прийом клієнтів у закритих приміщеннях,

– написав журналіст Віталій Глагола у телеграмі.

Водночас в Ужгороді продовжили заборону на роботу дитячих садків. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили у пресслужбі Ужгородської міськради.

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"Наразі спостерігається несприятлива епідеміологічна ситуація, яка не дає можливості ввести послаблення протиепідемічних заходів, а саме дозволити відвідування установ дошкільної освіти", – мовиться у повідомленні.

Актуально! Станом на 5 червня у Закарпатській області зафіксовано 1280 випадків коронавірусу. З них 551 пацієнт вже одужав.

Послаблення карантину з 5 червня в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє з 5 червня послабити карантинні обмеження. Однак не в усіх областях це відбудеться: послаблення вводитимуть адаптивно для кожного регіону.

Станом на 5 червня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони: