На Закарпатті не дозволили відкрити кафе і ресторани, натомість посилили карантин
У Закарпатській області вирішили посилити карантинні обмеження через збільшення кількості хворих на COVID-19. Водночас питання про відкриття ресторанів та кафе для відвідування всередині приміщення перенесли на 9 червня.
Загалом у Закарпатській області посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів. Про це у фейсбуці повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
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У Закарпатській області посилять контроль
- За регулярними пасажироперевезеннями автомобільним транспортом.
- За дотриманням підприємствами та громадянами карантинних заходів, зокрема, щодо дистанції та масок.
- За дотриманням санітарних норм закладами громадського харчування.
Керівництво Закарпатської області не дозволило відкрити кафе і ресторани на Закарпатті. На Закарпатті поки неможлива повноцінна робота закладів громадського харчування – прийом клієнтів у закритих приміщеннях,
– написав журналіст Віталій Глагола у телеграмі.
Водночас в Ужгороді продовжили заборону на роботу дитячих садків. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили у пресслужбі Ужгородської міськради.
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"Наразі спостерігається несприятлива епідеміологічна ситуація, яка не дає можливості ввести послаблення протиепідемічних заходів, а саме дозволити відвідування установ дошкільної освіти", – мовиться у повідомленні.
Актуально! Станом на 5 червня у Закарпатській області зафіксовано 1280 випадків коронавірусу. З них 551 пацієнт вже одужав.
Послаблення карантину з 5 червня в Україні
Ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє з 5 червня послабити карантинні обмеження. Однак не в усіх областях це відбудеться: послаблення вводитимуть адаптивно для кожного регіону.
Станом на 5 червня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:
- Київ (зауважмо, що в області карантин можуть послабити);
- Волинська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Львівська область;
- Луганська область;
- Рівненська область;
- Чернівецька область.