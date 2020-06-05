Голова Житомирської ОДА ініціює посилення карантинних заходів. Все через збільшення кількості нових випадків інфікування COVID-19.

Наразі рішення про посилення карантинних обмежень має ухвалити регіональна комісія. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Водночас на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій розглядатимуть:

неможливість відкриття найближчим часом ресторанів на території області;

на території області; проведення богослужінь за умови дотримання жорстких карантинних заходів;

за умови дотримання жорстких карантинних заходів; перевірку пасажирських перевезень правоохоронцями на предмет дотримання карантинних обмежень;

правоохоронцями на предмет дотримання карантинних обмежень; перевірку ринків і магазинів по виконанню всіх карантинних заходів.

Увага! Станом на 5 червня на Житомирщині коронавірус підтвердили у 855 людей, з них 15 померли. Однак 482 хворих одужали.

Послаблення карантину з 5 червня в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє з 5 червня послабити карантинні обмеження. Однак не в усіх областях це відбудеться: послаблення вводитимуть адаптивно для кожного регіону.

Що дозволили з 5 червня

перевезення в легкових авто до 5 осіб з водієм включно, без урахування дітей до 14 років. Обмеження не поширюються на членів однієї родини;

проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрах;

внутрішні перельоти;

приймати відвідувачів всередині закладів харчування;

люди, яким понад 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

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Що дозволили з 5 червня в Україні / Інфографіка 24 каналу