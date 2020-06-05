На Житомирщині можуть посилити карантин: що заборонять
Голова Житомирської ОДА ініціює посилення карантинних заходів. Все через збільшення кількості нових випадків інфікування COVID-19.
Наразі рішення про посилення карантинних обмежень має ухвалити регіональна комісія. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Водночас на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій розглядатимуть:
- неможливість відкриття найближчим часом ресторанів на території області;
- проведення богослужінь за умови дотримання жорстких карантинних заходів;
- перевірку пасажирських перевезень правоохоронцями на предмет дотримання карантинних обмежень;
- перевірку ринків і магазинів по виконанню всіх карантинних заходів.
Увага! Станом на 5 червня на Житомирщині коронавірус підтвердили у 855 людей, з них 15 померли. Однак 482 хворих одужали.
Послаблення карантину з 5 червня в Україні
Ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє з 5 червня послабити карантинні обмеження. Однак не в усіх областях це відбудеться: послаблення вводитимуть адаптивно для кожного регіону.
Що дозволили з 5 червня
- перевезення в легкових авто до 5 осіб з водієм включно, без урахування дітей до 14 років. Обмеження не поширюються на членів однієї родини;
- проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрах;
- внутрішні перельоти;
- приймати відвідувачів всередині закладів харчування;
- люди, яким понад 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.
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