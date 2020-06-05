Глава Житомирской ОГА инициирует усиление карантинных мер. Все из-за резкого увеличения количества новых случаев инфицирования COVID-19.

Сейчас решение об усилении карантинных ограничений должна принять региональная комиссия. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Вместе с тем на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут рассматривать:

невозможность открытия в ближайшее время ресторанов на территории области;

на территории области; проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мер;

при условии соблюдения жестких карантинных мер; проверку пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;

правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений; проверку рынков и магазинов на выполнение всех карантинных мер.

Внимание! По состоянию на 5 июня на Житомирщине коронавирус подтвердили у 855 человек, из них 15 умерли. Однако 482 больных выздоровели.

Ослабление карантина с 5 июня в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет с 5 июня ослабить карантинные ограничения. Однако не во всех областях это произойдет: ослабление будут вводить адаптивно для каждого региона.

Что разрешили с 5 июня:

перевозки в легковых авто до 5 человек включая водителя, без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи;

проведение религиозных мероприятий при соблюдением дистанции не менее 1,5 метра и пребывания не больше одного человека на 5 квадратных метрах;

внутренние перелеты;

принимать посетителей внутри заведений питания;

люди старше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.

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Что разрешили с 5 июня в Украине / Инфографика 24 канала