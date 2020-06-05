На Житомирщине могут усилить карантин: что запретят
Глава Житомирской ОГА инициирует усиление карантинных мер. Все из-за резкого увеличения количества новых случаев инфицирования COVID-19.
Сейчас решение об усилении карантинных ограничений должна принять региональная комиссия. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Вместе с тем на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут рассматривать:
- невозможность открытия в ближайшее время ресторанов на территории области;
- проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мер;
- проверку пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;
- проверку рынков и магазинов на выполнение всех карантинных мер.
Внимание! По состоянию на 5 июня на Житомирщине коронавирус подтвердили у 855 человек, из них 15 умерли. Однако 482 больных выздоровели.
Ослабление карантина с 5 июня в Украине
Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет с 5 июня ослабить карантинные ограничения. Однако не во всех областях это произойдет: ослабление будут вводить адаптивно для каждого региона.
Что разрешили с 5 июня:
- перевозки в легковых авто до 5 человек включая водителя, без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи;
- проведение религиозных мероприятий при соблюдением дистанции не менее 1,5 метра и пребывания не больше одного человека на 5 квадратных метрах;
- внутренние перелеты;
- принимать посетителей внутри заведений питания;
- люди старше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.
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