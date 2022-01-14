Новости о коронавирусе в Украине 15 января

Заболеваемость не снижается: в Украине вновь обнаружили более 10 тысяч COVID-больных

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 10 569 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 682 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 127 пациентов. При этом выздоровели 6 172 инфицированных.

Днем ранее Где мутирует коронавирус, ВОЗ одобрила новые COVID-лекарства: новости о коронавирусе 14 января

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также В Ивано-Франковской и Львовской областях.

Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:

город Киев – 1 178;

Винницкая область – 414;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 338;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 215;

Запорожская область – 173;

Ивано-Франковская область – 1 167;

Киевская область – 431;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 89;

Львовская область – 1 178;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 471;

Полтавская область – 343;

Ровенская область – 347;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 453;

Харьковская область – 761;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 402;

Черкасская область – 218;

Черновицкая область – 446;

Черниговская область – 249.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

Вчера в Украине провели 76 948 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 39 207, методом ИФА – 6 332, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 409.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 748 079 больных коронавирусом. По состоянию на 15 января 3 551 283 человека выздоровели. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 195 пациентов.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 1 7147 892 ПЦР-тестирование.

Какие вакцины против коронавируса выбирали украинцы: последняя статистика

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании прививки сделали 14 972 000 украинцев. 14 971 998 из них получили по меньшей мере одну дозу, а 14 240 830 – обе. Между тем 8 639 вакцинированных сделали дополнительную дозу, а 87 196 – бустерную. Всего в стране провели 29 309 322 прививки.

Какие препараты выбирали украинцы:

Comiraty (Pfizer – BioNTech) – 6 498 134,

Coronavac – 4 845 771,

AstraZeneca – 1 628 313,

Moderna – 1 491 915,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / инфографика 24 канала

Только 2 области Украины находятся в оранжевой зоне карантина: где самая тяжелая ситуация

Источник: Минздрав

По состоянию на 15 января 2 региона остаются "оранжевыми". Напряженная ситуация в Ивано-Франковской и Сумской областях. В обоих регионах превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Другие области Украины находятся в желтой зоне.



Зоны карантина в Украине / инфографика Минздрава

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Новости о коронавирусе в мире 15 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 15 января в мире обнаружили более 323 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала

Когда коронавирус станет эндемичным, как грипп: предположение ВОЗ

Источник: Imedinews

Со временем пандемия COVID-19 перейдет в фазу эндемии. То есть, коронавирус останется с нами навсегда, но люди приспособятся к нему, как и к другим инфекционным заболеваниям. Член Исполнительного совета Европейского регионального бюро ВОЗ и директор программ здравоохранения Нино Бердзули заявила, что для того, чтобы коронавирус стал эндемичным, необходимо вакцинировать 80 – 85% населения каждой страны. Лишь в таком случае существует возможность перехода в эндемическую фазу.