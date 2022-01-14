Новости о коронавирусе в Украине 15 января
Заболеваемость не снижается: в Украине вновь обнаружили более 10 тысяч COVID-больных
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 10 569 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 682 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 127 пациентов. При этом выздоровели 6 172 инфицированных.
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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также В Ивано-Франковской и Львовской областях.
Суточный прирост случаев инфицирования в регионах:
- город Киев – 1 178;
- Винницкая область – 414;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 338;
- Донецкая область – 288;
- Житомирская область – 324;
- Закарпатская область – 215;
- Запорожская область – 173;
- Ивано-Франковская область – 1 167;
- Киевская область – 431;
- Кировоградская область – 80;
- Луганская область – 89;
- Львовская область – 1 178;
- Николаевская область – 173;
- Одесская область – 471;
- Полтавская область – 343;
- Ровенская область – 347;
- Сумская область – 562;
- Тернопольская область – 453;
- Харьковская область – 761;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 402;
- Черкасская область – 218;
- Черновицкая область – 446;
- Черниговская область – 249.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Охват тестирования населения
Вчера в Украине провели 76 948 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 39 207, методом ИФА – 6 332, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 409.
Общая картина заболеваемости в стране
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 748 079 больных коронавирусом. По состоянию на 15 января 3 551 283 человека выздоровели. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 195 пациентов.
Какие вакцины против коронавируса выбирали украинцы: последняя статистика
Источник: Минздрав
С начала вакцинальной кампании прививки сделали 14 972 000 украинцев. 14 971 998 из них получили по меньшей мере одну дозу, а 14 240 830 – обе. Между тем 8 639 вакцинированных сделали дополнительную дозу, а 87 196 – бустерную. Всего в стране провели 29 309 322 прививки.
Какие препараты выбирали украинцы:
- Comiraty (Pfizer – BioNTech) – 6 498 134,
- Coronavac – 4 845 771,
- AstraZeneca – 1 628 313,
- Moderna – 1 491 915,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / инфографика 24 канала
Только 2 области Украины находятся в оранжевой зоне карантина: где самая тяжелая ситуация
Источник: Минздрав
По состоянию на 15 января 2 региона остаются "оранжевыми". Напряженная ситуация в Ивано-Франковской и Сумской областях. В обоих регионах превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Другие области Украины находятся в желтой зоне.
Зоны карантина в Украине / инфографика Минздрава
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Новости о коронавирусе в мире 15 января
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 15 января в мире обнаружили более 323 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала
Когда коронавирус станет эндемичным, как грипп: предположение ВОЗ
Источник: Imedinews
Со временем пандемия COVID-19 перейдет в фазу эндемии. То есть, коронавирус останется с нами навсегда, но люди приспособятся к нему, как и к другим инфекционным заболеваниям. Член Исполнительного совета Европейского регионального бюро ВОЗ и директор программ здравоохранения Нино Бердзули заявила, что для того, чтобы коронавирус стал эндемичным, необходимо вакцинировать 80 – 85% населения каждой страны. Лишь в таком случае существует возможность перехода в эндемическую фазу.