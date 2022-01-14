Новини про коронавірус в Україні 15 січня

Захворюваність не знижується: в Україні знову виявили понад 10 тисяч COVID-хворих

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зареєстрували 10 569 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 682 людини. На жаль, хвороба забрала життя ще 127 пацієнтів. Натомість одужали 6 172 інфікованих.

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Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Івано-Франківській та Львівській областях.

Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:

місто Київ – 1 178;

Вінницька область – 414;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 338;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 215;

Запорізька область – 173;

Івано-Франківська область – 1 167;

Київська область – 431;

Кіровоградська область – 80;

Луганська область – 89;

Львівська область – 1 178;

Миколаївська область – 173;

Одеська область – 471;

Полтавська область – 343;

Рівненська область – 347;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 453;

Харківська область – 761;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 402;

Черкаська область – 218;

Чернівецька область – 446;

Чернігівська область – 249.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні провели 76 948 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР — 39 207, методом ІФА – 6 332, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 409.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 748 079 хворих на коронавірус. Станом на 15 січня 3 551 283 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 195 пацієнтів.

Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 1 7147 892 ПЛР-тестування.

Які вакцини проти коронавірусу обирали українці: остання статистика

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 14 972 000 українців. 14 971 998 з них отримали щонайменше одну дозу, а 14 240 830 – обидві. Тим часом 8 639 вакцинованих зробили додаткову дозу, а 87 196 – бустерну. Загалом в країні провели 29 309 322 щеплення.

Які препарати обирали українці:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 498 134,

Coronavac – 4 845 771,

AstraZeneca – 1 628 313,

Moderna – 1 491 915,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Лише 2 області України перебувають у помаранчевій зоні карантину: де найважча ситуація

Джерело: МОЗ

Станом на 15 січня 2 регіони залишаються "помаранчевими". Найнапруженіша ситуація в Івано-Франківській та Сумській областях. В обох регіонах перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Інші області України перебувають у жовтій зоні.

Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

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Новини про коронавірус у світі 15 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 15 січня у світі виявили понад 323 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу

Коли коронавірус стане ендемічним, як грип: припущення ВООЗ

Джерело: Imedinews

З часом пандемія COVID-19 перейде до фази ендемії. Тобто коронавірус залишиться з нами назавжди, але люди пристосуються до нього, як і до інших інфекційних захворювань. Членкиня Виконавчої ради Європейського регіонального бюро ВООЗ та директорка програм охорони здоров’я Ніно Бердзулі заявила, що для того, аби коронавірус став ендемічним, необхідно вакцинувати 80 – 85% населення кожної країни. Лише в такому випадку існує можливість переходу в ендемічну фазу.