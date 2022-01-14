Новини про коронавірус в Україні 15 січня
Захворюваність не знижується: в Україні знову виявили понад 10 тисяч COVID-хворих
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні зареєстрували 10 569 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 682 людини. На жаль, хвороба забрала життя ще 127 пацієнтів. Натомість одужали 6 172 інфікованих.
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Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Івано-Франківській та Львівській областях.
Добовий приріст випадків інфікування в регіонах:
- місто Київ – 1 178;
- Вінницька область – 414;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 338;
- Донецька область – 288;
- Житомирська область – 324;
- Закарпатська область – 215;
- Запорізька область – 173;
- Івано-Франківська область – 1 167;
- Київська область – 431;
- Кіровоградська область – 80;
- Луганська область – 89;
- Львівська область – 1 178;
- Миколаївська область – 173;
- Одеська область – 471;
- Полтавська область – 343;
- Рівненська область – 347;
- Сумська область – 562;
- Тернопільська область – 453;
- Харківська область – 761;
- Херсонська область – 143;
- Хмельницька область – 402;
- Черкаська область – 218;
- Чернівецька область – 446;
- Чернігівська область – 249.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Охоплення тестування населення
Вчора в Україні провели 76 948 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР — 39 207, методом ІФА – 6 332, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 409.
Загальна картина захворюваності в країні
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 748 079 хворих на коронавірус. Станом на 15 січня 3 551 283 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 195 пацієнтів.
Які вакцини проти коронавірусу обирали українці: остання статистика
Джерело: МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 14 972 000 українців. 14 971 998 з них отримали щонайменше одну дозу, а 14 240 830 – обидві. Тим часом 8 639 вакцинованих зробили додаткову дозу, а 87 196 – бустерну. Загалом в країні провели 29 309 322 щеплення.
Які препарати обирали українці:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 498 134,
- Coronavac – 4 845 771,
- AstraZeneca – 1 628 313,
- Moderna – 1 491 915,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Лише 2 області України перебувають у помаранчевій зоні карантину: де найважча ситуація
Джерело: МОЗ
Станом на 15 січня 2 регіони залишаються "помаранчевими". Найнапруженіша ситуація в Івано-Франківській та Сумській областях. В обох регіонах перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Інші області України перебувають у жовтій зоні.
Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ
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Новини про коронавірус у світі 15 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 15 січня у світі виявили понад 323 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу
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Джерело: Imedinews