Новости о коронавирусе в Украине 27 января

Рекорд новых больных: более 32 тысяч украинцев заболели COVID-19 только за сутки

Источник: Минздрав

Вчера в Украине обнаружили 32 393 случая заражения коронавирусом. Такие высокие показатели зафиксировали впервые за все время пандемии. Известно, что среди новых пациентов – 4 847 детей и 797 медиков. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 154 человек. В то же время выздоровели 5 237 инфицированных.

Важно Вакцинация тремя дозами защищает от тяжелых последствий Омикрона

Показатель госпитализаций стабилен уже второй день подряд – в настоящее время в больницах с инфекцией находятся 3 016 человек.

Предыдущий максимум новых случаев за сутки был 3 ноября, тогда в Украине зафиксировали 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Киев – 2012;

Винницкая область – 1512;

Волынская область – 544;

Днепропетровская область – 1270;

Донецкая область – 1348;

Житомирская область – 2467;

Закарпатская область – 855;

Запорожская область – 523;

Ивано-Франковская область – 2862;

Киевская область – 980;

Кировоградская область – 186;

Луганская область – 513;

Львовская область – 2696;

Николаевская область – 616;

Одесская область – 1939;

Полтавская область – 903;

Ровненская область – 1424;

Сумская область – 1909;

Тернопольская область – 1597;

Харьковская область – 1593;

Херсонская область – 670;

Хмельницкая область – 1391;

Черкасская область – 700;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 798.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как диагностировали коронавирус за сутки

За это время в Украине было проведено 164 734 тестирования на коронавирус тремя методами. В частности, осуществили 94 996 исследований методом ПЦР и 7 288 исследований методом ИФА. Кроме того, в стране использовали еще 62 450 экспресс-тестов на антиген.

Сколько всего украинцев заболело COVID-19 По состоянию на 27 января в Украине обнаружили 3 946 202 больных COVID-19. 3 601 952 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, от болезни умерли по меньшей мере 99 738 украинцев. Всего провели 17 756 198 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

За все время пандемии в Украине сделали 30 миллионов прививок: свежая статистика

Источник: Минздрав

Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. Всего в стране провели 30 085 734 прививки. В общей сложности привили 15 250 202 человека, из них:

получили первую дозу – 15 250 200 человек;

две дозы – 14 549 494 человека;

дополнительную дозу – 14 921 человек;

бустерную – 271 119 человек.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Еще одна область Украины – в красной зоне карантина

Источник: Ровненская ОГА

С сегодняшнего дня, 27 января, Ровненская область перешла в красную зону карантина. За сутки в регионе выявили 1 424 случая заболевания коронавирусом. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Как долго будут продолжаться ограничения – пока неизвестно.

Внимание! Еще 21 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине вероятными претендентами на переход на красный уровень эпидемической опасности являются Ровненская и Черновицкая области.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Омикрон набирает обороты: в Госпродпотребслужбе рассказали, каких дополнительных ограничений ждать

Источник: 24 канал

Несмотря на быстрое распространение штамма коронавируса Омикрон, в Киеве не планируют вводить жесткие карантинные ограничения. В то же время, контроль за учреждениями с детскими и подростковыми коллективами усилят. Об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан. Он подчеркнул, что сейчас власти столицы сосредоточатся на организации строгого контроля таких заведений, как: детсады, школы, вузы и общежития.

К теме Пандемия Омикрона: в Китае усиливают жесткий карантин, а в Нидерландах открывают бары

Новости о коронавирусе в мире 27 января

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 27 января в мире выявили более 362 миллионов больных коронавирусом и более 5,6 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней составляют: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

Сразу после Pfizer: Moderna проводит клинические испытания вакцины от Омикрона

Источник: Moderna Inc

Американская компания Moderna сообщила, что приступила к клиническим испытаниям бустерной дозы вакцины. Ее разработали специально для борьбы со штаммом коронавируса Омикрон. Компания уже приступила ко второй фазе испытаний. Бустер, специально направленный на Омикрон, будет оцениваться как третья и четвертая дозы.

Ученые из Уханя предупредили об опасности нового коронавируса в ЮАР

Источник: bioRxiv

Ученые из Уханя обнаружили новый вариант коронавируса, который назвали NeoCoV. На данный момент его обнаружили только у летучих мышей. Впрочем, они предупредили, что существует высокий риск, что он проникнет в человеческую популяцию – дело в том, что коронавирус NeoCoV имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Поэтому новый вариант потенциально может представлять опасность для человека.

Исследование коронавируса

У кого вероятнее всего разовьется постковид после болезни

Источник: MedicalXpress

Ученые обнаружили, что пациенты с длительным коронавирусом также производили меньше антител IgM и IgG3 в течение инфекции, чем пациенты с легкими инфекциями. Уровень антител у инфицированных пациентов, у которых не развился постковид, возрастал с заражением. Исследователи заметили, что другие факторы риска также играют роль – например, пациенты с астмой и пожилые люди имеют тенденцию к развитию длительного ковида.

Какой риск заразиться Омикроном, если уже болели коронавирусом

Источник: MedicalXpress

Почти две трети людей, у которых в январе был положительный тест на COVID-19, раньше уже болели коронавирусом. Авторы исследования отметили, что ранее перенесенный коронавирус связан с высоким риском повторного заражения штаммом Омикрон.