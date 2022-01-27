Новини про коронавірус в Україні 27 січня

Рекорд нових хворих: понад 32 тисячі українців захворіли на COVID лише за добу

Джерело: МОЗ

Вчора в Україні виявили 32 393 випадків зараження коронавірусом. Такі високі показники зафіксували вперше за увесь час пандемії. Відомо, що серед нових пацієнтів – 4 847 дітей та 797 медиків. На жаль, хвороба забрала життя ще 154 людини. Водночас одужали 5 237 інфікованих.

​Важливо Вакцинація трьома дозами захищає від тяжких наслідків Омікрону

Показник госпіталізацій стабільний вже другий день поспіль – наразі у лікарнях із інфекцією перебуває 3 016 осіб.

Попередній максимум нових випадків за добу був 3 листопада, тоді в Україні зафіксували 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.

Київ – 2012;

Вінницька область – 1512;

Волинська область – 544;

Дніпропетровська область – 1270;

Донецька область – 1348;

Житомирська область – 2467;

Закарпатська область – 855;

Запорізька область – 523;

Івано-Франківська область – 2862;

Київська область – 980;

Кіровоградська область – 186;

Луганська область – 513;

Львівська область – 2696;

Миколаївська область – 616;

Одеська область – 1939;

Полтавська область – 903;

Рівненська область – 1424;

Сумська область – 1909;

Тернопільська область – 1597;

Харківська область – 1593;

Херсонська область – 670;

Хмельницька область – 1 391;

Черкаська область – 700;

Чернівецька область – 1 085;

Чернігівська область – 798.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як діагностували коронавірус за добу

За цей час в Україні провели 164 734 тестувань на коронавірус трьома методами. Зокрема здійснили 94 996 досліджень методом ПЛР та 7 288 досліджень методом ІФА. Окрім цього, в країні використали ще 62 450 експрес-тестів на антиген.

Скільки всього українців захворіло на COVID-19 Станом на 27 січня в Україні виявили 3 946 202 хворих на COVID-19. 3 601 952 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 738 українців. Усього провели 17 756 198 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

За увесь час пандемії в Україні зробили 30 мільйонів щеплень: свіжа статистика

Джерело: МОЗ

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Загалом в країні провели 30 085 734 щеплення. Загалом щепили 15 250 202 людини, з них:

отримали першу дозу – 15 250 200 людей;

дві дози – 14 549 494 людини;

додаткову дозу – 14 921 людина;

бустерну – 271 119 людей.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Ще одна область України – у червоній зоні карантину

Джерело: Рівненська ОДА

Відсьогодні, 27 січня, Рівненська область перейшла до червоної зони карантину. Упродовж доби в регіоні виявили 1 424 випадки захворювання на коронавірус. Таке рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як довго триватимуть обмеження – наразі невідомо.

Увага! Ще 21 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні найімовірнішими претендентами на перехід на червоний рівень епіднебезпеки є Рівненська та Чернівецька області.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Омікрон набирає обертів: у Держпродспоживслужбі розповіли, на які додаткові обмеження чекати

Джерело: 24 канал

Попри стрімке розповсюдження штаму коронавірусу Омікрон, у Києві не планують вводити жорсткі карантинні обмеження. Водночас контроль за установами з дитячими та підлітковими колективами посилять. Про це заявив очільник столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан. Він наголосив, що наразі влада столиці зосередиться на організації суворого контролю таких закладів, як: дитсадків, шкіл, вишів та гуртожитків.

До теми Пандемія Омікрону: в Китаї посилюють жорсткий карантин, а в Нідерландах відкривають бари

Новини про коронавірус у світі 27 січня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 27 січня у світі виявили понад 362 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.

Одразу після Pfizer: Moderna проводить клінічні випробування вакцини від Омікрону

Джерело: Moderna Inc

Американська компанія Moderna повідомила, що почала клінічні випробування бустерної дози вакцини. Її розробили спеціально для боротьби зі штамом коронавірусу Омікрон. Компанія уже розпочала другу фазу випробувань. Бустер, спеціально спрямований на Омікрон, буде оцінюватися як третя і четверта дози.

Вчені з Уханя попередили про небезпеку нового коронавірусу в ПАР

Джерело: bioRxiv

Науковці з Уханя знайшли новий варіант коронавірусу, який назвали NeoCoV. Наразі його виявили лише у кажанів. Утім вони попередили, що існує високий ризик, що він проникне у людську популяцію – річ у тім, що коронавірус NeoCoV має схожі принципи проникнення в клітини з SARS-CoV-2. Тож новий варіант потенційно може нести небезпеку для людини.

Дослідження коронавірусу

У кого найімовірніше розвинеться постковід після хвороби

Джерело: MedicalXpress

Вчені виявили, що пацієнти з тривалим коронавірусом також виробляли менше антитіл IgM та IgG3 протягом перебігу інфекції, ніж у пацієнтів із легкими інфекціями. Рівень антитіл у інфікованих пацієнтів, у яких не розвинувся постковід, зростав із зараженням. Дослідники помітили, що інші фактори ризику також відіграють роль – наприклад, пацієнти з астмою та люди старшого віку мають тенденцію до розвитку тривалого ковіду.

Який ризик заразитись Омікроном, якщо вже хворіли на коронавірус

Джерело: MedicalXpress

Майже дві третини людей, у яких у січні був позитивний тест на COVID-19, раніше вже хворіли на коронавірус. Автори дослідження зауважили, що раніше перенесений коронавірус пов'язаний з високим ризиком повторного зараження штамом Омікроном.