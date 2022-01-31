Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 30 січня, в Україні виявили 22 026 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 2 865 дітей та 337 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 322 людини. На жаль, ще 78 інфікованих померли. Натомість одужали 4 346 пацієнтів.
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Ситуація в регіонах
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом вчора виявили у Львівській та Хмельницькій областях.
Добовий приріст інфікованих по всій Україні:
- Київ – 1 026;
- Вінницька область – 1 070;
- Волинська область – 420;
- Дніпропетровська область – 781;
- Донецька область – 584;
- Житомирська область – 1 576;
- Закарпатська область – 684;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 1 006;
- Київська область – 591;
- Кіровоградська область – 233;
- Луганська область – 130;
- Львівська область – 2 934;
- Миколаївська область – 537;
- Одеська область – 1 412;
- Полтавська область – 291;
- Рівненська область – 823;
- Сумська область – 1 331;
- Тернопільська область – 1 124;
- Харківська область – 1 294;
- Херсонська область – 452;
- Хмельницька область – 2 092;
- Черкаська область – 432;
- Чернівецька область – 870;
- Чернігівська область – 191.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестування населення
За минулу добу в Україні провели 64 072 тести на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 36 354, методом ІФА – 2 756 та 24 962 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загальна картина захворюваності в країні
За весь час пандемії в країні виявили 4 064 495 хворих на коронавірус. 3 622 745 з них вже одужали. Тим часом недуга забрала життя 1 00 203 українців.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні на вихідних падають. Зокрема, 30 січня щеплення отримали всього 20 983 мешканці країни. 6 524 з них отримали першу дозу, а 7 653 – другу. Тим часом 98 людей отримали додаткову дозу, а 6 708 зробили бустер.
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Щеплення проводились 400 мобільними бригадами з імунізації, у 1 766 пунктах щеплення та у 422 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 15 324 675 мешканців України. 15 324 673 з них отримали першу дозу, а 14 619 487 – 2 дози.
Тим часом додаткову дозу зробили 16 695 людей, а бустерну дозу – 339 726 українців. Загалом в країні провели 30 300 581 COVID-щеплення.
Які препарати використовували
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 745 357,
- Coronavac – 4 917 573,
- AstraZeneca – 1 635 113,
- Moderna – 1 518 765
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
Невакцинованих медиків та чиновників відсторонятимуть від роботи
Джерело: МОЗ
Від сьогодні, 31 січня, в Україні набуває чинності наказ МОЗ від 30 листопада 2021 року, який розширює перелік організацій, представники яких мають обов'язково зробити щеплення проти COVID-19. Згідно з ним, обов'язковій вакцинації на період дії карантину додали працівників:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Терміни пікової захворюваності
Джерело: 24 канал
В Україні за тиждень удвічі зросла кількість COVID-випадків. За спостереженнями, від початку зростання захворюваності на коронавірус до піку проходить близько одного місяця. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 31 січня у світі виявили понад 375 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Іспанія та Велика Британія.
Вакцинація проти коронавірусу у світі
Джерело: Bloomberg
Вакцинація стартувала у 184 країнах, останній добовий показник становить 31,7 мільйона доз. Станом на 30 січня зробили понад 10,1 мільярда щеплень проти COVID-19. Темпи вакцинації між регіонами значно відрізняються.
Лідерами за кількістю введених доз є:
- материковий Китай – майже 3 мільярди доз, повністю вакциновано 86,6% населення;
- Індія – 1,7 мільярда доз, повністю вакциновано 51% населення;
- країни Євросоюзу – 825,6 мільйона доз, повністю вакциновано 71,7% населення;
- США – 538 мільйонів доз, повністю вакциновано 63,1% населення;
- Бразилія – 360,5 мільйона доз, повністю вакциновано 70,7% населення.
Німеччина посилила правила в'їзду для українців
Джерело: Deutsche Welle
Влада Німеччини включила Україну до переліку країн із високим ризиком зараження коронавірусом. Тому з 30 січня українські туристи, які прибувають до Німеччини, мають пройти 10-денний карантин. Ця вимога не стосується повністю вакцинованих або тих, хто одужав від COVID-19.
В Алжирі виявили нову мутацію Омікрону
Джерело: Anadolu Agency
В Алжирі зафіксували перший випадок нової мутації штаму Омікрон BA.2. Це нещодавно виявлений субваріант штаму, який швидко поширюється світом.
Більше тут Що відомо про нову мутацію Омікрону: вчені сказали, чи варто хвилюватися
Як субверсія Омікрону може вплинути на пандемію
Джерело: The NYT
Вчені з Імперського коледжу Лондона вважають, що новий варіант BA.2 може значно сповільнити поширення коронавірусу у світі. Водночас варіант BA.2 може викликати спалах захворюваності у всьому світу.