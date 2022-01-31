Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 30 січня, в Україні виявили 22 026 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 2 865 дітей та 337 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 322 людини. На жаль, ще 78 інфікованих померли. Натомість одужали 4 346 пацієнтів.

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Ситуація в регіонах

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом вчора виявили у Львівській та Хмельницькій областях.

Добовий приріст інфікованих по всій Україні:

  • Київ – 1 026;
  • Вінницька область – 1 070;
  • Волинська область – 420;
  • Дніпропетровська область – 781;
  • Донецька область – 584;
  • Житомирська область – 1 576;
  • Закарпатська область – 684;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 1 006;
  • Київська область – 591;
  • Кіровоградська область – 233;
  • Луганська область – 130;
  • Львівська область – 2 934;
  • Миколаївська область – 537;
  • Одеська область – 1 412;
  • Полтавська область – 291;
  • Рівненська область – 823;
  • Сумська область – 1 331;
  • Тернопільська область – 1 124;
  • Харківська область – 1 294;
  • Херсонська область – 452;
  • Хмельницька область – 2 092;
  • Черкаська область – 432;
  • Чернівецька область – 870;
  • Чернігівська область – 191.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

За минулу добу в Україні провели 64 072 тести на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 36 354, методом ІФА – 2 756 та 24 962 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в країні виявили 4 064 495 хворих на коронавірус. 3 622 745 з них вже одужали. Тим часом недуга забрала життя 1 00 203 українців.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні на вихідних падають. Зокрема, 30 січня щеплення отримали всього 20 983 мешканці країни. 6 524 з них отримали першу дозу, а 7 653 – другу. Тим часом 98 людей отримали додаткову дозу, а 6 708 зробили бустер.

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Щеплення проводились 400 мобільними бригадами з імунізації, у 1 766 пунктах щеплення та у 422 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 15 324 675 мешканців України. 15 324 673 з них отримали першу дозу, а 14 619 487 – 2 дози.

Тим часом додаткову дозу зробили 16 695 людей, а бустерну дозу – 339 726 українців. Загалом в країні провели 30 300 581 COVID-щеплення.

Які препарати використовували

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 745 357,
  • Coronavac – 4 917 573,
  • AstraZeneca – 1 635 113,
  • Moderna – 1 518 765
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Додаткова доза вакцини
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Бустерна доза
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Невакцинованих медиків та чиновників відсторонятимуть від роботи

Джерело: МОЗ

Від сьогодні, 31 січня, в Україні набуває чинності наказ МОЗ від 30 листопада 2021 року, який розширює перелік організацій, представники яких мають обов'язково зробити щеплення проти COVID-19. Згідно з ним, обов'язковій вакцинації на період дії карантину додали працівників:

  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Терміни пікової захворюваності

Джерело: 24 канал

В Україні за тиждень удвічі зросла кількість COVID-випадків. За спостереженнями, від початку зростання захворюваності на коронавірус до піку проходить близько одного місяця. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 31 січня у світі виявили понад 375 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Іспанія та Велика Британія.

Вакцинація проти коронавірусу у світі

Джерело: Bloomberg

Вакцинація стартувала у 184 країнах, останній добовий показник становить 31,7 мільйона доз. Станом на 30 січня зробили понад 10,1 мільярда щеплень проти COVID-19. Темпи вакцинації між регіонами значно відрізняються.

Лідерами за кількістю введених доз є:

  • материковий Китай – майже 3 мільярди доз, повністю вакциновано 86,6% населення;
  • Індія – 1,7 мільярда доз, повністю вакциновано 51% населення;
  • країни Євросоюзу – 825,6 мільйона доз, повністю вакциновано 71,7% населення;
  • США – 538 мільйонів доз, повністю вакциновано 63,1% населення;
  • Бразилія – 360,5 мільйона доз, повністю вакциновано 70,7% населення.

Німеччина посилила правила в'їзду для українців

Джерело: Deutsche Welle

Влада Німеччини включила Україну до переліку країн із високим ризиком зараження коронавірусом. Тому з 30 січня українські туристи, які прибувають до Німеччини, мають пройти 10-денний карантин. Ця вимога не стосується повністю вакцинованих або тих, хто одужав від COVID-19.

В Алжирі виявили нову мутацію Омікрону

Джерело: Anadolu Agency

В Алжирі зафіксували перший випадок нової мутації штаму Омікрон BA.2. Це нещодавно виявлений субваріант штаму, який швидко поширюється світом.

Більше тут Що відомо про нову мутацію Омікрону: вчені сказали, чи варто хвилюватися

Як субверсія Омікрону може вплинути на пандемію

Джерело: The NYT

Вчені з Імперського коледжу Лондона вважають, що новий варіант BA.2 може значно сповільнити поширення коронавірусу у світі. Водночас варіант BA.2 може викликати спалах захворюваності у всьому світу.

Що відомо про новий варіант Омікрону

Наразі BA.2 виявили у близько 50 країнах світу та 17 штатах США. Попередні дані свідчать про те, що він може поширюватися легше, ніж Омікрон. Вчені вважають, що поки що рано говорити, чи дає цей підваріант приводи для занепокоєння. А ВООЗ досі не знайшла жодних підстав позначати цей підваріант як такий, "що викликає занепокоєння" або навіть інтерес". Поки вони відстежують, чи спричиняє цей BA.2 більш важке захворювання.