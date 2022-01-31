Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 30 січня, в Україні виявили 22 026 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 2 865 дітей та 337 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 322 людини. На жаль, ще 78 інфікованих померли. Натомість одужали 4 346 пацієнтів.

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Ситуація в регіонах

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом вчора виявили у Львівській та Хмельницькій областях.

Добовий приріст інфікованих по всій Україні:

Київ – 1 026;

Вінницька область – 1 070;

Волинська область – 420;

Дніпропетровська область – 781;

Донецька область – 584;

Житомирська область – 1 576;

Закарпатська область – 684;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 1 006;

Київська область – 591;

Кіровоградська область – 233;

Луганська область – 130;

Львівська область – 2 934;

Миколаївська область – 537;

Одеська область – 1 412;

Полтавська область – 291;

Рівненська область – 823;

Сумська область – 1 331;

Тернопільська область – 1 124;

Харківська область – 1 294;

Херсонська область – 452;

Хмельницька область – 2 092;

Черкаська область – 432;

Чернівецька область – 870;

Чернігівська область – 191.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

За минулу добу в Україні провели 64 072 тести на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 36 354, методом ІФА – 2 756 та 24 962 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в країні виявили 4 064 495 хворих на коронавірус. 3 622 745 з них вже одужали. Тим часом недуга забрала життя 1 00 203 українців.

Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 18 045 688 ПЛР-тестувань для виявлення коронавірусу.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні на вихідних падають. Зокрема, 30 січня щеплення отримали всього 20 983 мешканці країни. 6 524 з них отримали першу дозу, а 7 653 – другу. Тим часом 98 людей отримали додаткову дозу, а 6 708 зробили бустер.

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Щеплення проводились 400 мобільними бригадами з імунізації, у 1 766 пунктах щеплення та у 422 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 15 324 675 мешканців України. 15 324 673 з них отримали першу дозу, а 14 619 487 – 2 дози.

Тим часом додаткову дозу зробили 16 695 людей, а бустерну дозу – 339 726 українців. Загалом в країні провели 30 300 581 COVID-щеплення.

Які препарати використовували

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 745 357,

Coronavac – 4 917 573,

AstraZeneca – 1 635 113,

Moderna – 1 518 765

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Невакцинованих медиків та чиновників відсторонятимуть від роботи

Джерело: МОЗ

Від сьогодні, 31 січня, в Україні набуває чинності наказ МОЗ від 30 листопада 2021 року, який розширює перелік організацій, представники яких мають обов'язково зробити щеплення проти COVID-19. Згідно з ним, обов'язковій вакцинації на період дії карантину додали працівників:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Зверніть увагу! працівників цих установ, які не зробили принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Терміни пікової захворюваності

Джерело: 24 канал

В Україні за тиждень удвічі зросла кількість COVID-випадків. За спостереженнями, від початку зростання захворюваності на коронавірус до піку проходить близько одного місяця. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 31 січня у світі виявили понад 375 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Іспанія та Велика Британія.

Вакцинація проти коронавірусу у світі

Джерело: Bloomberg

Вакцинація стартувала у 184 країнах, останній добовий показник становить 31,7 мільйона доз. Станом на 30 січня зробили понад 10,1 мільярда щеплень проти COVID-19. Темпи вакцинації між регіонами значно відрізняються.

Лідерами за кількістю введених доз є:

материковий Китай – майже 3 мільярди доз, повністю вакциновано 86,6% населення;

Індія – 1,7 мільярда доз, повністю вакциновано 51% населення;

країни Євросоюзу – 825,6 мільйона доз, повністю вакциновано 71,7% населення;

США – 538 мільйонів доз, повністю вакциновано 63,1% населення;

Бразилія – 360,5 мільйона доз, повністю вакциновано 70,7% населення.

Німеччина посилила правила в'їзду для українців

Джерело: Deutsche Welle

Влада Німеччини включила Україну до переліку країн із високим ризиком зараження коронавірусом. Тому з 30 січня українські туристи, які прибувають до Німеччини, мають пройти 10-денний карантин. Ця вимога не стосується повністю вакцинованих або тих, хто одужав від COVID-19.

В Алжирі виявили нову мутацію Омікрону

Джерело: Anadolu Agency

В Алжирі зафіксували перший випадок нової мутації штаму Омікрон BA.2. Це нещодавно виявлений субваріант штаму, який швидко поширюється світом.

Більше тут Що відомо про нову мутацію Омікрону: вчені сказали, чи варто хвилюватися

Як субверсія Омікрону може вплинути на пандемію

Джерело: The NYT

Вчені з Імперського коледжу Лондона вважають, що новий варіант BA.2 може значно сповільнити поширення коронавірусу у світі. Водночас варіант BA.2 може викликати спалах захворюваності у всьому світу.