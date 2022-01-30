Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні протягом минулої доби, 29 січня, зафіксували 24 508 нових випадків зараження COVID-19. Після триденного зростання показники інфікування пішли на спад. До лікарень госпіталізували 3 692 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 94 пацієнти. Натомість видужали – 3 145 людей.
Днем раніше Рекордний приріст в Україні, хто потрапляє в лікарні з Омікроном
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 1058;
- Вінницька область – 986;
- Волинська область – 395;
- Дніпропетровська область – 688;
- Донецька область – 643;
- Житомирська область – 2013;
- Закарпатська область – 439;
- Запорізька область – 394;
- Івано-Франківська область – 1664;
- Київська область – 644;
- Кіровоградська область – 214;
- Луганська область – 264;
- Львівська область – 3043;
- Миколаївська область – 486;
- Одеська область – 1175;
- Полтавська область – 306;
- Рівненська область – 1172;
- Сумська область – 1502;
- Тернопільська область – 884;
- Харківська область – 1722;
- Херсонська область – 448;
- Хмельницька область – 1883;
- Черкаська область – 541;
- Чернівецька область – 924;
- Чернігівська область – 968.
Скільки проведено тестів на коронавірус
В Україні 29 січня здійснили 112 736 тестів для виявлення COVID-19. Зокрема 66 908 досліджень методом ПЛР, а 3 322 – методом ІФА та 42 506 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Ба більше, з початку пандемії в Україні провели 17 942 426 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинації в Україні сповільнились: за добу 34 тисячі щеплень
Джерело: МОЗ
В Україні упродовж минулої доби, 29 січня, зробили 34 202 щеплення проти коронавірусу. Тоді як, ще 28 січня було здійснено понад 78 тисяч щеплень. Зокрема, першу дозу отримали 12 092 людини, а другу дозу – 11 400. Крім того, додаткову дозу отримали 235 людей, а бустерну – 10 475.
Для імунізації використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 25 953 щеплення,
- Sinovac (CoronaVac) – 4 872,
- Moderna – 2 697,
- AstraZeneca – 680.
МОЗ змінило карантину карту: у помаранчеву зону перевели одну область, іншу – вивели
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на 30 січня більшість регіонів у помаранчевій зоні карантинних обмежень. Зокрема, 16 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки, у жовтій – 8 та найменше у червоній – 2 області.
Показники захворюваності
Карантинна карта України / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 30 січня у світі виявили понад 372 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.
В Росії рекорд захворюваності на COVID-19
Джерело: СтопКоронавірус РФ
Станом на 30 січня в Росії десятий день поспіль фіксують максимальну кількість випадків COVID-19. Так, за останню добу захворіли понад 121 тисяча людей, лише 24 030 випадків захворювання зафіксували в Москві.
Всього в країні за час пандемії офіційно зареєстровано понад 11 мільйонів випадків захворювання, понад 330 тисяч померлих. Водночас 10 мільйонів людей видужали від коронавірусу.
Нагадаємо, що в Росії повільні темпи вакцинації проти коронавірусу, причина – недовіра до вакцин, адже щеплення у РФ проводять лише вітчизняними препаратами, зокрема "Супутник V", "ЕпіВакКорона".
У світі провели 10 мільярдів COVID-щеплень
Джерело: Bloomberg
У світі станом на 30 січня зробили понад 10,1 мільярда щеплень проти COVID-19. Вакцинація стартувала у 184 країнах, останній добовий показник становить 31,7 мільйона доз.
Лідерами за кількістю введених доз є:
- материковий Китай – майже 3 мільярди доз, повністю вакциновано 86,6% населення;
- Індія – 1,7 мільярда доз, повністю вакциновано 51% населення;
- країни Євросоюзу – 825,6 мільйона доз, повністю вакциновано 71,7% населення;
- США – 538 мільйонів доз, повністю вакциновано 63,1% населення;
- Бразилія – 360,5 мільйона доз, повністю вакциновано 70,7% населення.
За даними агенції, на 100 людей у всьому світі ввели 128 доз вакцини. Водночас розподіл вакцин між країнами був нерівномірним. Зокрема, регіони з найвищими доходами вакцинують у 10 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.
Масові протести в Канаді: Трюдо з сім’єю переїхав у "секретну локацію"
Джерело: CBC
У канадській Оттаві проходять масові протести тих, хто виступають проти карантинних обмежень. На тлі цього Джастін Трюдо із сім'єю залишив свою резиденцію.
Масові протести противників карантинних обмежень проходять на Парламентському пагорбі в Оттаві – приблизно за чотири кілометри від резиденції канадського прем'єр-міністра.
У Канаді проходять масові протести / Фото CBC
Греція продовжує обмеження на в'їзд для іноземних туристів
Джерело: Travel.gov.gr
Влада Греції вирішила продовжити чинні обмеження на в'їзд. Все через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Так, приїжджати до країни, як і раніше, можна лише з негативним результатом ПЛР або експрес-тесту. Це стосується всіх мандрівників, зокрема, вакцинованих. Правила діятимуть щонайменше до 7 лютого 2022 року.
Дослідження про коронавірус
Причина задишки після від COVID-19 – мікроскопічні ушкодження легенів
Джерело: The Guardian
Результати перших етапів дослідження за участю 36 пацієнтів довели ймовірність того, що COVID-19 може спричинити мікроскопічні ушкодження легень, які звичайні тести не здатні виявити.
Задишка є симптомом у більшості пацієнтів з тривалим періодом хвороби, але поки не було зрозуміло, чи це пов'язано з іншими факторами, такими як зміна характеру дихання, втома або щось інше.
Це перше дослідження, яке показало аномалії легенів у людей із тривалим перебігом COVID-19, що скаржаться на задишку. Тобто, що вірус викликає стійкі аномалії у мікроструктурі легень або у легеневій судинній мережі,
– сказала доктора Емілі Фрейзер, авторка дослідження.
Автори наголосили, що потрібно продовжувати роботу, аби зрозуміти, як виявлені відхилення пов'язані з задишкою.
"Кокон вакцинації" – як захистити дітей від коронавірусу
Джерело: CNN
Ізраїльські вчені виявили, що зменшити ризик зараження коронавірусом для нещеплених дітей допомагає вакцинація членів їхньої сім’ї та оточення – це так званий кокон вакцинації.
Діти, які жили в сім’ї з обома вакцинованими батьками, хворіли на COVID-19 на 71% рідше, якщо порівняти із сім'ями, у яких батьки нещеплені.
У період, коли в Ізраїлі поширився штам Дельта, ризик дітей захворіти був менший на 58%.
Зокрема, у сім'ях, де один із батьків вакцинований, діти мали на 26% нижчий ризик зараження коронавірусом, коли домінував варіант Альфа. І відповідно, під час поширення штаму Дельта ризик дітей заразитися був менший на 21%.