Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине в течение минувших суток, 29 января, зафиксировали 24 508 новых случаев заражения COVID-19. После трехдневного роста показатели инфицирования пошли на спад. В больницы госпитализировали 3 692 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 94 пациента. При этом выздоровели – 3 145 человек.

Днем ранее Рекордный прирост в Украине, кто попадает в больницы с Омикроном

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 1058;

Винницкая область – 986;

Волынская область – 395;

Днепропетровская область – 688;

Донецкая область – 643;

Житомирская область – 2013;

Закарпатская область – 439;

Запорожская область – 394;

Ивано-Франковская область – 1664;

Киевская область – 644;

Кировоградская область – 214;

Луганская область – 264;

Львовская область – 3043;

Николаевская область – 486;

Одесская область – 1175;

Полтавская область – 306;

Ровенская область – 1172;

Сумская область – 1502;

Тернопольская область – 884;

Харьковская область – 1722;

Херсонская область – 448;

Хмельницкая область – 1883;

Черкасская область – 541;

Черновицкая область – 924;

Черниговская область – 968.

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 выявили 4 042 469 случая заражения. В то же время победили смертельную болезнь 3 618 402, а умерли от осложнений – 100 125.

Сколько проведено тестов на коронавирус

В Украине 29 января осуществили 112 736 тестов для выявления COVID-19. В частности 66 908 исследований методом ПЦР, а 3 322 – методом ИФА и 42 506 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Более того, с начала пандемии в Украине провели 17 942 426 ПЦР-тестирований для диагностики COVID-19.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации в Украине замедлились: за сутки 34 тысячи прививок

Источник: Минздрав

В Украине за прошедшие сутки, 29 января, сделали 34 202 прививки против коронавируса. Тогда как, еще 28 января было совершено более 78 тысяч прививок. В частности, первую дозу получили 12 092 человека, а вторую дозу – 11 400. Кроме того, дополнительную дозу получили 235 человек, а бустерную – 10 475.

Для иммунизации использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 25 953 прививки,

Sinovac (CoronaVac) – 4 872,

Moderna – 2 697,

AstraZeneca – 680.

Общие темпы вакцинации



С начала пандемии в Украине сделали более 30,2 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15,3 миллиона человек, а обе – 14,6 миллиона. Всего дополнительную дозу получили 16 597 человек, а бустерную – 333 018.

Минздрав изменил карантинную карту: в оранжевую зону перевели одну область, другую – вывели

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на 30 января большинство регионов в оранжевой зоне карантинных ограничений. В частности, 16 областей соответствуют показателям оранжевого уровня эпиднебезопасности, в желтой – 8 и меньше всего в красной – 2 области.

Важно! Сегодня Харьковская область, которая еще вчера соответствовала показателям оранжевого уровня эпидбезопасности, перешла в желтый.



При этом в Луганской области наоборот – ситуация ухудшилась, поэтому она перешла из желтой в оранжевую зоны.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 756 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций — в девяти регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения. В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.



Карантинная карта Украины / Инфографика Минздрав

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 30 января в мире обнаружили более 372 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

В России рекорд заболеваемости COVID-19

Источник: СтопКоронавирус РФ

По состоянию на 30 января в России десятый день подряд фиксируют максимальное число случаев COVID-19. Так, за последние сутки заболели свыше 121 тысяч человек, только 24 030 случаев заболевания зафиксировали в Москве.

Всего в стране за время пандемии официально зарегистрировано более 11 миллионов случаев заболевания, более 330 тысяч умерших. В то же время 10 миллионов человек выздоровели от коронавируса.

Напомним, что в России медленные темпы вакцинации против коронавируса, причина – недоверие к вакцинам, ведь прививки в РФ проводят только отечественными препаратами, в частности "Спутник V", "ЭпиВакКорона".

В мире провели 10 миллиардов COVID – прививок

Источник: Bloomberg

В мире по состоянию на 30 января сделали более 10,1 миллиарда прививок против COVID-19. Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составляет 31,7 миллиона доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай – почти 3 миллиарда доз, полностью вакцинировано 86,6% населения;

Индия – 1,7 миллиарда доз, полностью вакцинировано 51% населения;

страны Евросоюза – 825,6 миллиона доз, полностью вакцинировано 71,7% населения;

США – 538 миллионов доз, полностью вакцинировано 63,1% населения;

Бразилия – 360,5 миллиона доз, полностью вакцинировано 70,7% населения.

По данным агентства, на 100 человек во всем мире ввели 128 доз вакцины. В то же время распределение вакцин между странами было неравномерным. В частности, регионы с самыми высокими доходами вакцинируют в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Массовые протесты в Канаде: Трюдо с семьей переехал в "секретную локацию"

Источник: CBC

В канадской Оттаве проходят массовые протесты тех, кто выступают против карантинных ограничений. На фоне этого Джастин Трюдо с семьей покинул свою резиденцию.

Массовые протесты противников карантинных ограничений проходят на Парламентском холме в Оттаве – примерно в четырех километрах от резиденции канадского премьер-министра.

В Канаде проходят массовые протесты / Фото CBC

Греция продолжает ограничения на въезд для иностранных туристов

Источник: Travel.gov.gr

Власти Греции решили продлить действующие ограничения на въезд. Все из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Так, приезжать в страну, как и раньше, можно лишь с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста. Это касается всех путешественников, в частности, вакцинированных. Правила будут действовать минимум до 7 февраля 2022 года.

Исследование коронавируса

Причина одышки после от COVID-19 – микроскопические повреждения легких

Источник: The Guardian

Результаты первых этапов исследования с участием 36 пациентов доказали вероятность того, что COVID-19 может вызвать микроскопические повреждения легких, которые обычные тесты не способны обнаружить.

Одышка является симптомом у большинства пациентов с длительным периодом болезни, но пока не было понятно, связано ли это с другими факторами, такими как изменение характера дыхания, усталость или что-то другое.

Это первое исследование, которое показало аномалии легких у людей с длительным течением COVID-19, которые жалуются на одышку. То есть, вирус вызывает устойчивые аномалии в микроструктуре легких или в легочной сосудистой сети,

– сказала доктора Эмили Фрейзер, автор исследования.

Авторы отметили, что нужно продолжать работу, чтобы понять, как выявленные отклонения связаны с одышкой.

"Кокон вакцинации" – как защитить детей от коронавируса

Источник: CNN

Израильские ученые обнаружили, что уменьшить риск заражения коронавирусом для непривитых детей помогает вакцинация членов их семьи и окружения – это так называемый кокон вакцинации.

Дети, которые жили в семье с обоими вакцинированными родителями, болели COVID-19 на 71% реже, если сравнить с семьями, в которых родители не привитые.

В период, когда в Израиле распространился штамм Дельта, риск детей заболеть был меньше на 58%.

В частности, в семьях, где один из родителей вакцинирован, дети имели на 26% более низкий риск заражения коронавирусом, когда доминировал вариант Альфа. И соответственно, во время распространения штамма Дельта риск детей заразиться был меньше на 21%.

Вывод! Вакцинация родителей обеспечивает значительную защиту для невакцинированных детей в семье.