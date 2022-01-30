Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине в течение минувших суток, 29 января, зафиксировали 24 508 новых случаев заражения COVID-19. После трехдневного роста показатели инфицирования пошли на спад. В больницы госпитализировали 3 692 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 94 пациента. При этом выздоровели – 3 145 человек.
Днем ранее Рекордный прирост в Украине, кто попадает в больницы с Омикроном
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 1058;
- Винницкая область – 986;
- Волынская область – 395;
- Днепропетровская область – 688;
- Донецкая область – 643;
- Житомирская область – 2013;
- Закарпатская область – 439;
- Запорожская область – 394;
- Ивано-Франковская область – 1664;
- Киевская область – 644;
- Кировоградская область – 214;
- Луганская область – 264;
- Львовская область – 3043;
- Николаевская область – 486;
- Одесская область – 1175;
- Полтавская область – 306;
- Ровенская область – 1172;
- Сумская область – 1502;
- Тернопольская область – 884;
- Харьковская область – 1722;
- Херсонская область – 448;
- Хмельницкая область – 1883;
- Черкасская область – 541;
- Черновицкая область – 924;
- Черниговская область – 968.
Сколько проведено тестов на коронавирус
В Украине 29 января осуществили 112 736 тестов для выявления COVID-19. В частности 66 908 исследований методом ПЦР, а 3 322 – методом ИФА и 42 506 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
Более того, с начала пандемии в Украине провели 17 942 426 ПЦР-тестирований для диагностики COVID-19.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал
Темпы вакцинации в Украине замедлились: за сутки 34 тысячи прививок
Источник: Минздрав
В Украине за прошедшие сутки, 29 января, сделали 34 202 прививки против коронавируса. Тогда как, еще 28 января было совершено более 78 тысяч прививок. В частности, первую дозу получили 12 092 человека, а вторую дозу – 11 400. Кроме того, дополнительную дозу получили 235 человек, а бустерную – 10 475.
Для иммунизации использовали четыре препарата:
- Pfizer (Comirnaty) – 25 953 прививки,
- Sinovac (CoronaVac) – 4 872,
- Moderna – 2 697,
- AstraZeneca – 680.
Минздрав изменил карантинную карту: в оранжевую зону перевели одну область, другую – вывели
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на 30 января большинство регионов в оранжевой зоне карантинных ограничений. В частности, 16 областей соответствуют показателям оранжевого уровня эпиднебезопасности, в желтой – 8 и меньше всего в красной – 2 области.
Показатели заболеваемости
В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 756 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.
Также превышен уровень госпитализаций — в девяти регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения. В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Карантинная карта Украины / Инфографика Минздрав
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 30 января в мире обнаружили более 372 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.
В России рекорд заболеваемости COVID-19
Источник: СтопКоронавирус РФ
По состоянию на 30 января в России десятый день подряд фиксируют максимальное число случаев COVID-19. Так, за последние сутки заболели свыше 121 тысяч человек, только 24 030 случаев заболевания зафиксировали в Москве.
Всего в стране за время пандемии официально зарегистрировано более 11 миллионов случаев заболевания, более 330 тысяч умерших. В то же время 10 миллионов человек выздоровели от коронавируса.
Напомним, что в России медленные темпы вакцинации против коронавируса, причина – недоверие к вакцинам, ведь прививки в РФ проводят только отечественными препаратами, в частности "Спутник V", "ЭпиВакКорона".
В мире провели 10 миллиардов COVID – прививок
Источник: Bloomberg
В мире по состоянию на 30 января сделали более 10,1 миллиарда прививок против COVID-19. Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составляет 31,7 миллиона доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
- материковый Китай – почти 3 миллиарда доз, полностью вакцинировано 86,6% населения;
- Индия – 1,7 миллиарда доз, полностью вакцинировано 51% населения;
- страны Евросоюза – 825,6 миллиона доз, полностью вакцинировано 71,7% населения;
- США – 538 миллионов доз, полностью вакцинировано 63,1% населения;
- Бразилия – 360,5 миллиона доз, полностью вакцинировано 70,7% населения.
По данным агентства, на 100 человек во всем мире ввели 128 доз вакцины. В то же время распределение вакцин между странами было неравномерным. В частности, регионы с самыми высокими доходами вакцинируют в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
Массовые протесты в Канаде: Трюдо с семьей переехал в "секретную локацию"
Источник: CBC
В канадской Оттаве проходят массовые протесты тех, кто выступают против карантинных ограничений. На фоне этого Джастин Трюдо с семьей покинул свою резиденцию.
Массовые протесты противников карантинных ограничений проходят на Парламентском холме в Оттаве – примерно в четырех километрах от резиденции канадского премьер-министра.
В Канаде проходят массовые протесты / Фото CBC
Греция продолжает ограничения на въезд для иностранных туристов
Источник: Travel.gov.gr
Власти Греции решили продлить действующие ограничения на въезд. Все из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
Так, приезжать в страну, как и раньше, можно лишь с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста. Это касается всех путешественников, в частности, вакцинированных. Правила будут действовать минимум до 7 февраля 2022 года.
Исследование коронавируса
Причина одышки после от COVID-19 – микроскопические повреждения легких
Источник: The Guardian
Результаты первых этапов исследования с участием 36 пациентов доказали вероятность того, что COVID-19 может вызвать микроскопические повреждения легких, которые обычные тесты не способны обнаружить.
Одышка является симптомом у большинства пациентов с длительным периодом болезни, но пока не было понятно, связано ли это с другими факторами, такими как изменение характера дыхания, усталость или что-то другое.
Это первое исследование, которое показало аномалии легких у людей с длительным течением COVID-19, которые жалуются на одышку. То есть, вирус вызывает устойчивые аномалии в микроструктуре легких или в легочной сосудистой сети,
– сказала доктора Эмили Фрейзер, автор исследования.
Авторы отметили, что нужно продолжать работу, чтобы понять, как выявленные отклонения связаны с одышкой.
"Кокон вакцинации" – как защитить детей от коронавируса
Источник: CNN
Израильские ученые обнаружили, что уменьшить риск заражения коронавирусом для непривитых детей помогает вакцинация членов их семьи и окружения – это так называемый кокон вакцинации.
Дети, которые жили в семье с обоими вакцинированными родителями, болели COVID-19 на 71% реже, если сравнить с семьями, в которых родители не привитые.
В период, когда в Израиле распространился штамм Дельта, риск детей заболеть был меньше на 58%.
В частности, в семьях, где один из родителей вакцинирован, дети имели на 26% более низкий риск заражения коронавирусом, когда доминировал вариант Альфа. И соответственно, во время распространения штамма Дельта риск детей заразиться был меньше на 21%.