Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Європа розробляє план посилення України

Так, за словами офіційних осіб, плани витрат на військову допомогу Україні будуть оголошені лише після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути розпалу суперечок перед голосуванням.

Декілька лідерів ЄС були запрошені в понеділок до Парижа, щоб розпочати розробку своєї відповіді після того, як офіційні особи США різко заявили, що існує межа того, скільки США готові зробити,

– вказують у виданні.

Зазначається, що розробка плану є терміновою, оскільки Трамп поспішає закінчити війну в Україні. Європейські чиновники стурбовані тим, що Зеленського можуть підштовхнути до катастрофічної угоди, якщо вони не зможуть швидко розробити план надання йому військової підтримки.

Адміністрація Трампа повідомила європейцям, що бажає досягти припинення вогню між Україною та Росією до Великодня. Проте деякі офіційні особи кажуть, що такі темпи переговорів є амбітними та потенційно нереалістичними.

Скликаний Макроном "європейський саміт", ймовірно, буде зосереджений саме на Україні й на тому, про які гарантії безпеки європейські країни можуть домовитися негайно, щоб Європа не залишилася осторонь переговорів.

Європейська пропозиція буде зосереджена на військовій підготовці, прискоренні допомоги, поставках зброї та тому, що Європа може запропонувати для гарантій безпеки.