Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Европа разрабатывает план усиления Украины

Так, по словам официальных лиц, планы расходов на военную помощь Украине будут объявлены только после выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разгара споров перед голосованием.

Несколько лидеров ЕС были приглашены в понедельник в Париж, чтобы начать разработку своего ответа после того, как официальные лица США резко заявили, что существует предел того, сколько США готовы сделать,

– указывают в издании.

Отмечается, что разработка плана является срочной, поскольку Трамп спешит закончить войну в Украине. Европейские чиновники обеспокоены тем, что Зеленского могут подтолкнуть к катастрофической сделки, если они не смогут быстро разработать план предоставления ему военной поддержки.

Администрация Трампа сообщила европейцам, что желает достичь прекращения огня между Украиной и Россией до Пасхи. Однако некоторые официальные лица говорят, что такие темпы переговоров являются амбициозными и потенциально нереалистичными.

Созванный Макроном "европейский саммит", вероятно, будет сосредоточен именно на Украине и на том, о каких гарантиях безопасности европейские страны могут договориться немедленно, чтобы Европа не осталась в стороне от переговоров.

Европейское предложение будет сосредоточено на военной подготовке, ускорении помощи, поставках оружия и том, что Европа может предложить для гарантий безопасности.