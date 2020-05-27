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Новости коронавирус 27 мая: смерть военного, положительная динамика Киева

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Коронавирус в мире, Украина 27 мая 2020 – статистика, новости
Новости про коронавирус 27 мая / https://unsplash.com/

В Вооруженных силах Украины зафиксировали третью смерть от коронавируса. Киев демонстрирует положительную динамику борьбы с инфекцией. Макси могут быть опасны для маленьких детей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 мая.

Новости про коронавирус в Украине 27 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

  • По состоянию на 27 мая в Украине COVID-19 заболели 21 905 человек.
  • За последние сутки зафиксирован 321 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией
  • 7995 людей выздоровели после инфицирования коронавирусом. Среди них 420 человек за предыдущие сутки.
  • За все время зафиксировано 658 летальных случаев. За минувшие сутки – 14 человек умерли.

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Главное о распространении коронавируса

  • В Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой областях за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
  • Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровненская и Черновицкая.
  • Лидером по количеству инфицированных и в дальнейшем остается Черновицкая область – 3 144 случаев. Далее идут город Киев (2 739 случаев) и Ровненская область (1 514 случаев).
  • С начала эпидемии коронавируса инфекцию обнаружили у 4241 медработника. Всего выздоровели около 2 тысяч медиков.
  • В Вооруженных Силах Украины зафиксировали третий летальный случай от коронавируса. Умер военнослужащий на Львовщине. Он заболел еще 11 мая, однако лечился дома. 18 мая военному стало значительно хуже и его госпитализировали. 26 мая он умер.
     

По состоянию на 27 мая COVID-19 инфицированы 57 военных. Четыре новых случая обнаружили за последние сутки. До этого успешно преодолели болезнь 102 человека.

Распространения коронавируса в Украине по областям:

  • Винницкая область – 932;
  • Волынская область – 814;
  • Днепропетровская область – 905;
  • Донецкая область – 155;
  • Житомирская область – 660;
  • Закарпатская область – 1 104;
  • Запорожская область – 420;
  • Ивано-Франковская область – 1 327;
  • Кировоградская область – 489;
  • город Киев – 2 739;
  • Киевская область – 1 474;
  • Львовская область – 1 443;
  • Луганская область – 45;
  • Николаевская область – 281;
  • Одесская область – 853;
  • Полтавская область – 267;
  • Ровненская область – 1 514;
  • Сумская область – 166;
  • Тернопольская область – 1 126;
  • Харьковская область – 959;
  • Херсонская область – 177;
  • Хмельницкая область – 381;
  • Черновицкая область – 3 144;
  • Черкасская область – 393;
  • Черниговская область – 137.

Главные новости коронавируса в Украине за 27 мая

Правительство разработало программу выхода из кризиса

На заседании Кабинета Министров Украины 27 мая была представлена стратегии выхода из карантинного кризиса. При этом власть готова к публичному обсуждению, прежде чем его утверждать. Программа предусматривает около 230 мероприятий. Многие из них уже якобы внедрены.

Восстановление железнодорожного сообщения

После ослабление карантина, Укрзализныця запустила и поезда – пять Интерсити+ и девять ночных поездов. Они поедут с 1 июня.

Интерсити+

  • №721/722 Киев – Харьков,
  • №726/725 Киев – Харьков,
  • №763/764 Киев – Одесса,
  • №711/712 Киев – Константиновка,
  • №740/739 Киев – Кривой Рог.

Ночные поезда

  • №8/7 Одесса – Харьков,
  • №20/19 Лисичанск – Киев,
  • №53/54 Днепр – Одесса,
  • №63/64 Харьков – Киев,
  • №105/106 Киев – Одесса,
  • №791/792 Киев – Кременчуг,
  • №81/82 Харьков – Новоалексеевка,
  • №125/126 Киев – Константиновка,
  • №10/9 Киев – Мариуполь.

Кроме того, билеты на поезда теперь можно будет купить за 90 дней до отправления, а не 45-60 дней, как было до этого.

Положительная динамика Киева

За предыдущие сутки в Киеве излечились от коронавируса больше людей, чем зафиксировали новых случаев – 44 против 29 человек.

С начала пандемии в столице зарегистрировали 2 739 пациентов с COVID-19. 442 человека выздоровели, но 64 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Восстановление работы ТРЦ в Киеве

С субботы, 30 мая, в Киеве возобновляют работу торгово-развлекательные центры. Также снова могут заработать отели. Правда, хостелы и в дальнейшем остаются закрытыми.

Также стоит добавить, что хотя и ТРЦ откроют, но это не касается развлекательных зон.

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Ограничения в киевском метро

Киевский метрополитен возобновил работу после ослабления карантина. Но некоторые ограничения на работу подземки еще остаются. Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что вход в метрополитен в час пик могут ограничивать.

коронавірус у метро
Как не подхватить коронавирус в метро / Инфографика 24 канала

Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице

В инфекционной больнице Харькова COVID-19 подхватили уже 27 медработников из 245. Одна из причин вспышки болезни среди врачей – неправильно организованное чиновниками распределение пациентов, считают медики. Инфекционная больница за время эпидемии была загружена более чем на 100%. В заведении есть всего 200 коек, а госпитализировали сюда большее количество больных. Сейчас почти все места в больнице заняты пациентами с коронавирусом.

Материалы про коронавирус на сайте 24 канала

Институт массовой информации (ИМИ), который проводит мониторинг состояния свободы слова, признал 24 канал лучшим за конструктивные материалы, касающиеся пандемии коронавируса COVID-19, за май 2020 года.

Новости коронавируса в мире за 26 мая

Общая информация и топ-5 стран по количеству инфицированных

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 27 мая, всего в мире зафиксировано 5 615 689 инфицированных COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 351 077 человек. В то же время выздоровели 2 307 901 лица по всему миру.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

  • США – 1 681 418 случаев
  • Бразилия – 391 222 случаев
  • Россия – 370 680 случаев
  • Великобритания – 266 602 случаев
  • Испания – 236 259 случаев

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Главное про коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что новым эпицентром пандемии коронавируса теперь является Северная и Южная Америки. Всего на двух материках более 2,4 миллиона человек болели или болеют коронавирусной болезнью COVID-19, из них более 143 тысяч умерли.

Исследование о коронавирусе

  • Есть люди, которые более уязвимы к тяжелому течению коронавирусного заболевания, чем другие. Поэтому ученые предположили, что объяснения следует искать в наследственности. Британские исследователи доказали, что мутация в гене ApoE вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19. Кроме того, известно, что этот ген также имеет влияние на развитие деменции.
  • Ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья. Отмечается, что у детей до двух лет узкие дыхательные пути, и ношение маски может сильно затруднить дыхание и привести к удушью. Кроме того, это может создать дополнительную нагрузку на сердце, а в жару создает дополнительный риск теплового удара.
  • Ученые опубликовали компьютерную модель распространения коронавируса в вагоне метро. Болезнь может передаваться даже через дыхание, если человек без маски. Ученые предупреждают, что заразиться в общественном транспорте можно при обычном разговоре с больным коронавирусом соседом. Но наибольшую опасность несет чихание – облако инфицированных капель распространяется вплоть до 7 метров.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Коронавирус COVID-19 Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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