Новости коронавирус 27 мая: смерть военного, положительная динамика Киева

В Вооруженных силах Украины зафиксировали третью смерть от коронавируса. Киев демонстрирует положительную динамику борьбы с инфекцией. Макси могут быть опасны для маленьких детей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 27 мая.

Новости про коронавирус в Украине 27 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 27 мая в Украине COVID-19 заболели 21 905 человек.

За последние сутки зафиксирован 321 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией

7995 людей выздоровели после инфицирования коронавирусом. Среди них 420 человек за предыдущие сутки.

За все время зафиксировано 658 летальных случаев. За минувшие сутки – 14 человек умерли.

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Главное о распространении коронавируса

В Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой областях за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровненская и Черновицкая.

Лидером по количеству инфицированных и в дальнейшем остается Черновицкая область – 3 144 случаев. Далее идут город Киев (2 739 случаев) и Ровненская область (1 514 случаев).

С начала эпидемии коронавируса инфекцию обнаружили у 4241 медработника. Всего выздоровели около 2 тысяч медиков.

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали третий летальный случай от коронавируса. Умер военнослужащий на Львовщине. Он заболел еще 11 мая, однако лечился дома. 18 мая военному стало значительно хуже и его госпитализировали. 26 мая он умер.



По состоянию на 27 мая COVID-19 инфицированы 57 военных. Четыре новых случая обнаружили за последние сутки. До этого успешно преодолели болезнь 102 человека.

Распространения коронавируса в Украине по областям:

Винницкая область – 932;

Волынская область – 814;

Днепропетровская область – 905;

Донецкая область – 155;

Житомирская область – 660;

Закарпатская область – 1 104;

Запорожская область – 420;

Ивано-Франковская область – 1 327;

Кировоградская область – 489;

город Киев – 2 739;

Киевская область – 1 474;

Львовская область – 1 443;

Луганская область – 45;

Николаевская область – 281;

Одесская область – 853;

Полтавская область – 267;

Ровненская область – 1 514;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1 126;

Харьковская область – 959;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 381;

Черновицкая область – 3 144;

Черкасская область – 393;

Черниговская область – 137.

Главные новости коронавируса в Украине за 27 мая

Правительство разработало программу выхода из кризиса

На заседании Кабинета Министров Украины 27 мая была представлена стратегии выхода из карантинного кризиса. При этом власть готова к публичному обсуждению, прежде чем его утверждать. Программа предусматривает около 230 мероприятий. Многие из них уже якобы внедрены.

Восстановление железнодорожного сообщения

После ослабление карантина, Укрзализныця запустила и поезда – пять Интерсити+ и девять ночных поездов. Они поедут с 1 июня.

Интерсити+

№721/722 Киев – Харьков,

№726/725 Киев – Харьков,

№763/764 Киев – Одесса,

№711/712 Киев – Константиновка,

№740/739 Киев – Кривой Рог.

Ночные поезда

№8/7 Одесса – Харьков,

№20/19 Лисичанск – Киев,

№53/54 Днепр – Одесса,

№63/64 Харьков – Киев,

№105/106 Киев – Одесса,

№791/792 Киев – Кременчуг,

№81/82 Харьков – Новоалексеевка,

№125/126 Киев – Константиновка,

№10/9 Киев – Мариуполь.

Кроме того, билеты на поезда теперь можно будет купить за 90 дней до отправления, а не 45-60 дней, как было до этого.

Положительная динамика Киева

За предыдущие сутки в Киеве излечились от коронавируса больше людей, чем зафиксировали новых случаев – 44 против 29 человек.

С начала пандемии в столице зарегистрировали 2 739 пациентов с COVID-19. 442 человека выздоровели, но 64 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Восстановление работы ТРЦ в Киеве

С субботы, 30 мая, в Киеве возобновляют работу торгово-развлекательные центры. Также снова могут заработать отели. Правда, хостелы и в дальнейшем остаются закрытыми.

Также стоит добавить, что хотя и ТРЦ откроют, но это не касается развлекательных зон.

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Ограничения в киевском метро

Киевский метрополитен возобновил работу после ослабления карантина. Но некоторые ограничения на работу подземки еще остаются. Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что вход в метрополитен в час пик могут ограничивать.



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Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице

В инфекционной больнице Харькова COVID-19 подхватили уже 27 медработников из 245. Одна из причин вспышки болезни среди врачей – неправильно организованное чиновниками распределение пациентов, считают медики. Инфекционная больница за время эпидемии была загружена более чем на 100%. В заведении есть всего 200 коек, а госпитализировали сюда большее количество больных. Сейчас почти все места в больнице заняты пациентами с коронавирусом.

Материалы про коронавирус на сайте 24 канала

Институт массовой информации (ИМИ), который проводит мониторинг состояния свободы слова, признал 24 канал лучшим за конструктивные материалы, касающиеся пандемии коронавируса COVID-19, за май 2020 года.

Новости коронавируса в мире за 26 мая

Общая информация и топ-5 стран по количеству инфицированных

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 27 мая, всего в мире зафиксировано 5 615 689 инфицированных COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 351 077 человек. В то же время выздоровели 2 307 901 лица по всему миру.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 681 418 случаев

Бразилия – 391 222 случаев

Россия – 370 680 случаев

Великобритания – 266 602 случаев

Испания – 236 259 случаев

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Главное про коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что новым эпицентром пандемии коронавируса теперь является Северная и Южная Америки. Всего на двух материках более 2,4 миллиона человек болели или болеют коронавирусной болезнью COVID-19, из них более 143 тысяч умерли.

Исследование о коронавирусе

Есть люди, которые более уязвимы к тяжелому течению коронавирусного заболевания, чем другие. Поэтому ученые предположили, что объяснения следует искать в наследственности. Британские исследователи доказали, что мутация в гене ApoE вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19. Кроме того, известно, что этот ген также имеет влияние на развитие деменции.

Ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья. Отмечается, что у детей до двух лет узкие дыхательные пути, и ношение маски может сильно затруднить дыхание и привести к удушью. Кроме того, это может создать дополнительную нагрузку на сердце, а в жару создает дополнительный риск теплового удара.