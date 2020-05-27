Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, позитивна динаміка Києва

У Збройних силах України зафіксували третю смерть від коронавірусу. Київ демонструє позитивну динаміку боротьби з інфекцією. Макси можуть бути небезпечні для малих дітей. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 травня.

Новини про коронавірус в Україні 27 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 27 травня в Україні на COVID-19 захворіли 21 905 людей.

За останню добу зафіксовано 321 новий випадок інфікування коронавірусною інфекцією

7995 людей одужали після інфікування коронавірусом. Серед них 420 осіб за попередню добу.

За весь час зафіксовано 658 летальних випадків. За минулу добу – 14 осіб померли.

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Головне про поширення коронавірусу

У Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Сумській, Донецькій областях за добу не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Сім областей України й надалі не готові до послаблення карантину: Волинська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька.

Лідером за кількістю інфікованих і надалі залишається Чернівецька область – 3 144 випадків. Далі йдуть місто Київ (2 739 випадків) та Рівненська область (1 514 випадків).

Від початку епідемії коронавірусу інфекцію виявили у 4241 медпрацівника. Всього одужало близько 2 тисячі медиків.

У Збройних Силах України зафіксували третій летальний випадок від коронавірусу. Помер військовослужбовець на Львівщині. Він занедужав ще 11 травня, однак лікувався вдома. 18 травня військовому значно погіршало і його госпіталізували. 26 травня він помер.



Станом на 27 травня на COVID-19 інфіковані 57 військових. Чотири нових випадки виявили за останню добу. До цього успішно подолали хворобу 102 особи.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область – 932;

Волинська область – 814;

Дніпропетровська область – 905;

Донецька область – 155;

Житомирська область – 660;

Закарпатська область – 1 104;

Запорізька область – 420;

Івано-Франківська область – 1 327;

Кіровоградська область – 489;

місто Київ – 2 739;

Київська область – 1 474;

Львівська область – 1 443;

Луганська область – 45;

Миколаївська область – 281;

Одеська область – 853;

Полтавська область – 267;

Рівненська область – 1 514;

Сумська область – 166;

Тернопільська область – 1 126;

Харківська область – 959;

Херсонська область – 177;

Хмельницька область – 381;

Чернівецька область – 3 144;

Черкаська область – 393;

Чернігівська область – 137.

Головні новини про коронавірус в Україні за 27 травня

Уряд розробив програму виходу з кризи

На засіданні Кабінету Міністрів України 27 травня була представлена стратегії виходу із карантинної кризи. При цьому влада готова до публічного обговорення, перш ніж його затверджувати. Програма передбачає близько 230 заходів. Багато з них уже нібито впроваджені.

Відновлення залізничного сполучення

Після послаблення карантину, Укрзалізниця запустила і поїзди – п'ять Інтерсіті+ та дев'ять нічних поїздів. Вони поїдуть з 1 червня.

Інтерсіті+

№721/722 Київ – Харків,

№726/725 Київ – Харків,

№763/764 Київ – Одеса,

№711/712 Київ – Костянтинівка,

№740/739 Київ – Кривий Ріг.

Нічні поїзди

№8/7 Одеса – Харків,

№20/19 Лисичанськ – Київ,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№63/64 Харків – Київ,

№105/106 Київ – Одеса,

№791/792 Київ – Кременчук,

№81/82 Харків – Новоолексіївка,

№125/126 Київ – Костянтинівка,

№10/9 Київ – Маріуполь.

Окрім того, квитки на поїзда тепер можна буде купити за 90 днів до відправлення, а не 45-60 днів, як було до цього.

Позитивна динаміка Києва

За попередню добу в Києві вилікувалося від коронавірусу більше людей, аніж зафіксували нових випадків – 44 проти 29 осіб.

З початку пандемії у столиці зареєстрували 2 739 пацієнтів з COVID-19. 442 людини одужали, але 64 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Відновлення роботи ТРЦ в Києві

З суботи, 30 травня, в Києві відновлюють роботу торгово-розважальні центри. Також знову можуть запрацювати готелі. Щоправда, хостели й надалі залишаються закритими.

Також варто додати, що хоча і ТРЦ відкриють, але це не стосується розважальних зон.

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Обмеження в київському метро

Київський метрополітен відновив роботу після послаблення карантину. Але деякі обмеження на роботу підземки ще залишаються. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що вхід у метрополітен в час пік можуть обмежувати.



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Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні

У інфекційній лікарні Харкова COVID-19 підхопили вже 27 медпрацівників із 245. Одна з причин спалаху хвороби серед лікарів – неправильно організований чиновниками розподіл пацієнтів, вважають медики. Інфекційна лікарня за час епідемії була завантажена на понад 100%. У закладі є усього 200 ліжок, а госпіталізували сюди більшу кількість хворих. Зараз майже усі місця в лікарні зайняті пацієнтами з коронавірусом.

Матеріали про коронавірус на сайті 24 каналу

Інститут масової інформації (ІМІ), який проводить моніторинг стану свободи слова, визнав 24 канал найкращим за конструктивні матеріали, які стосуються пандемії коронавірусу COVID-19, за травень 2020 року.

Новини про коронавірус у світі за 26 травня

Загальна інформація та топ-5 країн за кількістю інфікованих

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, станом на 27 травня, усього у світі зафіксовано 5 615 689 інфікованих COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 351 077 людей. Водночас одужали 2 307 901 особи по всьому світу.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 681 418 випадків

Бразилія – 391 222 випадків

Росія – 370 680 випадків

Велика Британія – 266 602 випадків

Іспанія – 236 259 випадків

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Головне про коронавірус у світі

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що новим епіцентром пандемії коронавірусу тепер є Північна та Південна Америки. Загалом на двох материках понад 2,4 мільйона людей хворіли чи хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19, з них понад 143 тисячі померли.

Дослідження про коронавірус

Є люди, які більш уразливі до важкого перебігу коронавірусного захворювання, ніж інші. Відтак вчені припустили, що пояснення слід шукати в спадковості. Британські дослідники довели, що мутація в гені ApoE вдвічі збільшує ризик важкого перебігу COVID-19. Крім того, відомо, що цей ген також має вплив на розвиток деменції.

Носіння медичних масок дітьми у віці до двох років може бути небезпечним для їхнього здоров'я. Відзначається, що у дітей до двох років вузькі дихальні шляхи, і носіння маски може сильно ускладнити дихання і привести до задухи. Крім того, це може створити додаткове навантаження на серце, а в спеку створює додатковий ризик теплового удару.