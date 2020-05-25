Польща скасовує масковий режим: які ще послаблення чекають громадян

Уряд Польщі вже незабаром пом'якшить карантинні обмеження у країни. Громадянам планують дозволити перебувати на вулиці без масок, відвідувати фітнесзали і, ймовірно, кінотеатри.

Пом'якшити карантин у Польщі можуть найближчими днями. Про це повідомляє RMF24.pl.

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Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський зауважив, що масковий режим дозволять скасувати лише у тих регіонах, де кількість хворих на коронавірус не надто велика.

Думаю, що сьогодні чи завтра спільно з прем’єр-міністром ми про це повідомимо. У нас є три воєводства, де рівень інфікування становить одиницю або більше. Цілком можливо, що вам доведеться продовжувати носити маски. В інших провінціях цей показник нижче одного, що означає, що кількість інфекції падає,

– заявив Шумовський.

Що ще дозволять у Польщі з 1 червня

У Польщі також від 1 червня можуть дозволити знову активно займатися спортом. Очікується, що від першого літнього місяця відновлять роботу тренажерні зали та фітнесклуби . Але в них все ж потрібно буде дотримуватися певних обмежень. Зокрема, в приміщеннях не можна буде користуватися душовими кабінками, а після виконання кожної вправи клієнти повинні будуть дезінфікувати обладнання. Крім того, кількість відвідувачів теж буде обмежена.

та . Але в них все ж потрібно буде дотримуватися певних обмежень. Зокрема, в приміщеннях не можна буде користуватися душовими кабінками, а після виконання кожної вправи клієнти повинні будуть дезінфікувати обладнання. Крім того, кількість відвідувачів теж буде обмежена. Також розглядається можливість відновлення роботи кінотеатрів. У разі, якщо уряд ухвалить позитивне рішення, то в залах дозволять займати лише кожне друге місце.

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