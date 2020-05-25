Польща скасовує масковий режим: які ще послаблення чекають громадян
Уряд Польщі вже незабаром пом'якшить карантинні обмеження у країни. Громадянам планують дозволити перебувати на вулиці без масок, відвідувати фітнесзали і, ймовірно, кінотеатри.
Пом'якшити карантин у Польщі можуть найближчими днями. Про це повідомляє RMF24.pl.
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Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський зауважив, що масковий режим дозволять скасувати лише у тих регіонах, де кількість хворих на коронавірус не надто велика.
Думаю, що сьогодні чи завтра спільно з прем’єр-міністром ми про це повідомимо. У нас є три воєводства, де рівень інфікування становить одиницю або більше. Цілком можливо, що вам доведеться продовжувати носити маски. В інших провінціях цей показник нижче одного, що означає, що кількість інфекції падає,
– заявив Шумовський.
Що ще дозволять у Польщі з 1 червня
- У Польщі також від 1 червня можуть дозволити знову активно займатися спортом. Очікується, що від першого літнього місяця відновлять роботу тренажерні зали та фітнесклуби. Але в них все ж потрібно буде дотримуватися певних обмежень. Зокрема, в приміщеннях не можна буде користуватися душовими кабінками, а після виконання кожної вправи клієнти повинні будуть дезінфікувати обладнання. Крім того, кількість відвідувачів теж буде обмежена.
- Також розглядається можливість відновлення роботи кінотеатрів. У разі, якщо уряд ухвалить позитивне рішення, то в залах дозволять займати лише кожне друге місце.
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Коронавірус у Польщі: головне
- Станом на 25 травня у Польщі зафіксували 21 631 випадок коронавірусу, з них 1 007 людей померли, ще 9 276 хворих одужали.
- 4 травня в Польщі почали працювати торгово-розважальні центри та готелі. Проте до їх роботи встановили вимоги.
- Також з 4 травня відчинились для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки. Проте рішення щодо них ухвалюють місцеві органи санітарного контролю.
- Відкрити кордони у Польщі можуть вже з 15 червня. Однак для цього потрібно, щоб епідеміологічна ситуація залишалася хоча б на поточному рівні.