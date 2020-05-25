Польша отменяет масочный режим: какие еще ослабления ждут граждан

Правительство Польши уже вскоре смягчит карантин в стране. Гражданам планируют разрешить находиться на улице без масок, посещать фитнес-залы и, вероятно, кинотеатры.

Смягчить карантин в Польше могут в ближайшие дни. Об этом сообщает RMF24.pl.

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Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заметил, что масочный режим позволят отменить только в тех регионах, где количество больных коронавирусом не слишком велико.

Думаю, что сегодня или завтра совместно с премьер-министром мы об этом сообщим. У нас есть три воеводства, где уровень инфицирования составляет единицу или более. Вполне возможно, что вам придется продолжать носить маски. В других провинциях этот показатель ниже одного, что означает, что количество инфецированных падает,

– заявил Шумовский.

Что еще разрешат в Польше с 1 июня

В Польше также с 1 июня могут позволить вновь активно заниматься спортом. Ожидается, что с первого летнего месяца возобновят работу тренажерные залы и фитнес-клуб . Но в них все же нужно будет придерживаться определенных ограничений. В частности, в помещениях нельзя будет пользоваться душевыми кабинками, а после выполнения каждого упражнения клиенты должны будут дезинфицировать оборудование. Кроме того, количество посетителей тоже будет ограничено.

. Но в них все же нужно будет придерживаться определенных ограничений. В частности, в помещениях нельзя будет пользоваться душевыми кабинками, а после выполнения каждого упражнения клиенты должны будут дезинфицировать оборудование. Кроме того, количество посетителей тоже будет ограничено. Также рассматривается возможность возобновления работы кинотеатров. В случае, если правительство примет положительное решение, то в залах разрешат занимать лишь каждое второе место.

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