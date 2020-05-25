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Польша отменяет масочный режим: какие еще ослабления ждут граждан

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Ослабление карантина: Польша отменяет масочный режим с 1 июня
Ослабление карантина в Польше / Unsplash

Правительство Польши уже вскоре смягчит карантин в стране. Гражданам планируют разрешить находиться на улице без масок, посещать фитнес-залы и, вероятно, кинотеатры.

Смягчить карантин в Польше могут в ближайшие дни. Об этом сообщает RMF24.pl.

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Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заметил, что масочный режим позволят отменить только в тех регионах, где количество больных коронавирусом не слишком велико.

Думаю, что сегодня или завтра совместно с премьер-министром мы об этом сообщим. У нас есть три воеводства, где уровень инфицирования составляет единицу или более. Вполне возможно, что вам придется продолжать носить маски. В других провинциях этот показатель ниже одного, что означает, что количество инфецированных падает,
– заявил Шумовский.

Что еще разрешат в Польше с 1 июня

  • В Польше также с 1 июня могут позволить вновь активно заниматься спортом. Ожидается, что с первого летнего месяца возобновят работу тренажерные залы и фитнес-клуб. Но в них все же нужно будет придерживаться определенных ограничений. В частности, в помещениях нельзя будет пользоваться душевыми кабинками, а после выполнения каждого упражнения клиенты должны будут дезинфицировать оборудование. Кроме того, количество посетителей тоже будет ограничено.
  • Также рассматривается возможность возобновления работы кинотеатров. В случае, если правительство примет положительное решение, то в залах разрешат занимать лишь каждое второе место.

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Коронавирус в Польше: главное

  • По состоянию на 25 мая в Польше зафиксировали 21 631 случай коронавируса, из них 1 007 человек умерли, еще 9 276 больных выздоровели.
  • 4 мая в Польше начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Однако к их работе установили требования.
  • Также с 4 мая открылась для посетителей книжные магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решения по ним принимают местные органы санитарного контроля.
  • Открыть границы в Польше могут уже с 15 июня. Однако для этого нужно, чтобы эпидемиологическая ситуация оставалась хотя бы на текущем уровне.
Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Польши
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