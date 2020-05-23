Решение уже есть: Польша открывает границы для украинских студентов

В Польше ослабили карантин и открыли границы для въезда иностранных студентов, которые там учатся. В частности, это касается и украинских граждан.

Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Об этом говорится на сайте польского правительства.

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Кто именно сможет въезжать на территорию Польши

Польские чиновники решили расширить список иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина.

В частности, говорится о:

международных автоперевозчиках, которые едут транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки;

учениках и студентах, обучающихся в Польше;

гражданах других стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии для проезда через Польшу транзитом. В то же время они не могут находиться в стране более 12 часов с момента пересечения границы.

Когда в Польше откроют границы?Открыть границы в Польше могут уже с 15 июня. Однако для этого нужно, чтобы эпидемиологическая ситуация оставалась хотя бы на текущем уровне.



К слову, Польша из-за распространения COVID-19 закрыла границы 13 марта.

Обратите внимание! В полночь 16 мая Украина открыла пешеходный пункт пропуска "Шегини"

на границе с Польшей.



Когда страны откроют границы для иностранцев / Инфографика 24 канала