Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Решение уже есть: Польша открывает границы для украинских студентов

- Читати новину українською
Польша открыла въезд для украинских студентов
Польша открывает границы для иностранных студентов / EPA

В Польше ослабили карантин и открыли границы для въезда иностранных студентов, которые там учатся. В частности, это касается и украинских граждан.

Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Об этом говорится на сайте польского правительства.

К теме Польша отказалась от карантина для сезонных работников из Украины

Кто именно сможет въезжать на территорию Польши

Польские чиновники решили расширить список иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина.

В частности, говорится о:

  • международных автоперевозчиках, которые едут транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки;
  • учениках и студентах, обучающихся в Польше;
  • гражданах других стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии для проезда через Польшу транзитом. В то же время они не могут находиться в стране более 12 часов с момента пересечения границы.

Когда в Польше откроют границы?Открыть границы в Польше могут уже с 15 июня. Однако для этого нужно, чтобы эпидемиологическая ситуация оставалась хотя бы на текущем уровне.

К слову, Польша из-за распространения COVID-19 закрыла границы 13 марта.

Обратите внимание! В полночь 16 мая Украина открыла пешеходный пункт пропуска "Шегини"
на границе с Польшей.

коли відкриють кордони

Когда страны откроют границы для иностранцев / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости учебы Образование за рубежом Учеба Госпогранслужба Студенты Коронавирус COVID-19 Новости Польши Новости Украины Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Незаконно обыскали помещение юриста, который якобы мог удалить доказательства убийства Шеремета
сегодня , 19:41 Незаконно обыскали помещение юриста, который якобы мог удалить доказательства убийства Шеремета
Ірина Шиба
Почему морская пехота – элита ВСУ: Зеленский и командование поздравили морпехов с праздником
сегодня , 18:10 Почему морская пехота – элита ВСУ: Зеленский и командование поздравили морпехов с праздником
Андрій Шляхтін
Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
22 мая , 16:39 Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
Ростислав Струтинський