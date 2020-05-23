Рішення вже є: Польща відкриває кордони для українських студентів

У Польщі послабили карантин та відкрили кордони для в'їзду іноземних студентів, які там навчаються. Зокрема, це стосується й українських громадян.

Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Про це мовиться на сайті польського уряду.

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Хто саме зможе в'їжджати на територію Польщі

Польські урядовці вирішили розширити список іноземців, які можуть в'їжджати в країну під час карантину.

Зокрема, мовиться про:

міжнародних автоперевізників, які їдуть транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів якими здійснюють міжнародні перевезення;

учнів та студентів, які навчаються у Польщі;

громадян інших країн ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії для проїзду Польщею транзитом. Водночас вони не можуть перебувати в країні понад 12 годин з моменту перетину кордону.

Коли в Польщі відкриють кордони? Відкрити кордони у Польщі можуть вже з 15 червня. Однак для цього потрібно, щоб епідеміологічна ситуація залишалася хоча б на поточному рівні.



До слова, Польща через поширення COVID-19 закрила кордони 13 березня.

Зверніть увагу! Опівночі 16 травня Україна відкрила пішохідний пункт пропуску "Шегині"

на кордоні з Польщею.



Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу