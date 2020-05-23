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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Рішення вже є: Польща відкриває кордони для українських студентів

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Польща відкрила в'їзд для українських студентів
Польща відкриває кордони для іноземних студентів / EPA

У Польщі послабили карантин та відкрили кордони для в'їзду іноземних студентів, які там навчаються. Зокрема, це стосується й українських громадян.

Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Про це мовиться на сайті польського уряду.

До теми Польща відмовилася від карантину для сезонних працівників з України

Хто саме зможе в'їжджати на територію Польщі

Польські урядовці вирішили розширити список іноземців, які можуть в'їжджати в країну під час карантину.

Зокрема, мовиться про:

  • міжнародних автоперевізників, які їдуть транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів якими здійснюють міжнародні перевезення;
  • учнів та студентів, які навчаються у Польщі;
  • громадян інших країн ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії для проїзду Польщею транзитом. Водночас вони не можуть перебувати в країні понад 12 годин з моменту перетину кордону.

Коли в Польщі відкриють кордони? Відкрити кордони у Польщі можуть вже з 15 червня. Однак для цього потрібно, щоб епідеміологічна ситуація залишалася хоча б на поточному рівні.

До слова, Польща через поширення COVID-19 закрила кордони 13 березня.

Зверніть увагу! Опівночі 16 травня Україна відкрила пішохідний пункт пропуску "Шегині"
на кордоні з Польщею.

коли відкриють кордони

Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини освіти Освіта за кордоном Освіта Держприкордонслужба Студенти Коронавірус COVID-19 Новини Польщі Новини України Новини політики
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