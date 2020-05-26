Новости коронавируса 26 мая: открытие спортзалов и бассейнов, первый случай в ООС

В зоне ООС зафиксировали первый случай коронавируса. Бассейны и спортивные залы могут открыть уже с 1 июня, а студентам на эту дату стоит готовиться к сессии. На предприятии в Торчине наблюдалась вспышка коронавируса. В Испании после пересчета оказалось почти на 2 тысячи смертей от COVID-19 меньше, чем считалось. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 26 мая

Важно В Украине подтвердили 21 584 случаев заражения COVID-19: за сутки количество возросло

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 26 мая в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19.

COVID-19. 13 365 человек в Украине на эту сутки болеют COVID-19 – это количество активных случаев.

человек в Украине на эту сутки болеют COVID-19 – это За последние 24 часа коронавирус обнаружили в 259 граждан . Подчеркнем – это наименьшее количество с 10 апреля.

. Подчеркнем – это наименьшее количество с 10 апреля. Общее количество тех, кто выздоровел – 7 234 человек.

В течение прошлого дня в результате COVID-19 умерли еще 6 человек, а в целом количество летальных случаев – 623.

Главное о распространении коронавируса

Черновицкая область остается регионом с наибольшим количеством подтвержденных случаев COVID-19 в Украине.

На второй позиции, как и в течение предыдущих недель, расположен Киев – 2 710 пациентов. Среди тройки лидеров также Киевская область, где подтвердили 1 458 заражений COVID-19.

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 183 медработников, за последние сутки заболел аж 71 медик. Из них 778 госпитализированы, остальные – на амбулаторном лечении.

В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 60 человек. Двое пациентов умерли, однако 96 военным удалось выздороветь. Впервые случай COVID-19 наблюдали в рядах военных, находящихся в зоне Операции объединенных сил.

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Распространения коронавирус в Украине по областям:

Винницкая область – 910 (482 выздоровели);

Волынская область – 805 (194 выздоровели);

Днепропетровская область – 895 (199 выздоровели);

Донецкая область – 155 (73 выздоровели);

Житомирская область – 647 (312 выздоровели);

Закарпатская область – 1092 (311 выздоровели);

Запорожская область – 416 (229 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 1306 (673 выздоровели);

г. Киев – 2710 (393 выздоровели);

Киевская область – 1458 (309 выздоровели);

Кировоградская область – 482 (366 выздоровели);

Луганская область – 44 (34 выздоровели);

Львовская область – 1405 (295 выздоровели);

Николаевская область – 281 (131 выздоровели);

Одесская область – 842 (138 выздоровели);

Полтавская область – 267 (240 выздоровели);

Ровенская область – 1475 (649 выздоровели);

Сумская область – 166 (123 выздоровели);

Тернопольская область – 1124 (799 выздоровели);

Харьковская область – 930 (210 выздоровели);

Херсонская область – 177 (149 выздоровели);

Хмельницкая область – 370 (117 выздоровели);

Черкасская область – 392 (286 выздоровели);

Черновицкая область – 3101 (816 выздоровели);

Черниговская область – 134 (47 выздоровели).

Главные новости коронавирус в Украине за 26 мая

Бассейны и спортзалы откроют 1 июня

В ближайшее время, скорее всего уже с 1 июня, в Украине откроют спортивные залы и бассейны. Вскоре на сайте Министерства здравоохранения будут размещены рекомендации по всем противоэпидемическим нормам в этих заведениях.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко дал команду владельцам спортзалов и бассейнов подготовиться к возможному смягчению карантина. Заранее это нужно, чтобы привести их в соответствие прописанных норм.

Первый случай коронавируса в ООС

У правоохранителя из состава Операции объединенных сил обнаружили коронавирус. Он нес службу на одном из блокпостов на Донетчине. Сейчас полицейский находится в инфекционной больнице, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное. Всех контактных лиц изолировали и протестировали на коронавирус. Помещение, где они работали, дезинфицировали.

Подробнее Первый случай коронавируса обнаружили в ООС на Донбассе

Отметим, предыдущие случаи коронавируса в Вооруженных силах Украины наблюдались среди военных, которые были вне зоны ООС. Поэтому стоит отметить, что это первый такой случай.

Монастыри вышли из карантина

В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях в Киеве сняли карантин. Перед ослаблением ограничений в указанных святынях провели полную дезинфекцию.

Киево-Печерская лавра для посетителей будет открыта с 25 мая. Она будет работать согласно рекомендациям Минздрава, обещают в пресс-службе УПЦ МП: говорится об обязательном соблюдении дистанции между прихожанами и масках.

ПЦР-тесты делают в пищевых лабораториях

Министерство здравоохранения привлекло к проведению ПЦР-тестирования на коронавирус лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

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Все из-за перегруженности, по причине которой референс-лаборатории не справляются. Поэтому украинцы по несколько недель ждут результаты ПЦР-диагностики, а вирусологические лаборатории работают в 3 смены и без выходных.

Метро могут снова закрыть

Только за прошедшие сутки – 25 мая в городах-миллионниках Киеве, Днепре и Харькове открыли метро. Однако, рано радоваться тем, кто любит этот вид транспорта: подземку могут закрыть в случае массовых нарушений карантина.

За соблюдением правил в метро будет тщательно следить Минздрав, анализировать данные о новых заболеваниях и в случае чего – может снова закрыть станции.

Требования к пассажирам метро:

температура тела до 37,2, отсутствие признаков вирусного заболевания;

наличие средства индивидуальной защиты;

соблюдение дистанции - не менее, чем 1,5 метра. Это касается очередей в кассы, терминалов самообслуживания, нахождения на платформах и в вестибюлях.

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Студентам стоит готовиться к сессиям

С 1 июня в высших учебных заведениях, скорее всего, разрешат сдавать сессионные экзамены, а в учреждениях профессионального образования – возобновят обучение. С начала лета это возможно, отметила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, однако будет зависеть от каждой отдельной административной территории.

Вспышка на заводе в Торчине

На предприятии, производящем майонезы и кетчупы, зафиксировали вспышку коронавируса. Произошло это на заводе "Волыньхолдинг", что в поселке Торчин Луцкого района.

На предприятии зафиксировали 8 случаев COVID-19. Они зарегистрированы:

в Луцке,

3 в Луцком районе,

2 в Киверцовском;

1 в Локачинском районе.

Новости коронавирус в мире за 26 мая

Общая информация и топ-5 стран по количеству инфицированных

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию после на 26 мая, всего в мире зафиксировано 5 515 109 инфицированных COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 346 632 человек. В то же время выздоровели 2 250 207 человек по всему миру.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 662 778;

Бразилия – 374 898;

Россия – 362 342;

Великобритания – 262 547;

Испания – 235 400.

Главное про коронавирус в мире

В Испании смертей… стало меньше

Правительство Испании пересмотрело число погибших от коронавируса в стране. Оказалось, что данные уменьшились аж на 2000 человек. В результате общее число зарегистрированных смертей составляет 26 834.

Подробнее о случае Коронавирус в Испании: умерших оказалось на 2000 меньше

Новая система сбора данных позволила выявлять случаи, которые были подсчитаны дважды и исключать случаи смерти, которые ошибочно приписывали коронавирус.

Новый пик коронавируса

Сейчас, подчеркивают ученые ВОЗ, весь мир находится в эпицентре первого пика. Новый пик коронавируса трудно спрогнозировать и он может наступить в любой момент, считают во Всемирной организации здравоохранения. Даже странам, которые заявили о победе над COVID-19, стоит быть бдительными.

Исследование по коронавирусу

Атака хакеров на лаборатории в Израиле

О более 20 тысяч атак, жертвами которых, в частности, стали лаборатории, сообщили в Израиле. Компьютеры, на которых хранили данные по разработке вакцины израильскими учеными, сайты атаковали из Турции, Северной Африки и Сектора Газа.

Отмечается, что атаки не нанесли значительного вреда ни сайтам, ни лабораториям, где разрабатывали вакцину от коронавируса. Кроме того, злоумышленники не пытались похитить какую-либо информацию в процессе атаки.