Новости коронавируса 26 мая: открытие спортзалов и бассейнов, первый случай в ООС
В зоне ООС зафиксировали первый случай коронавируса. Бассейны и спортивные залы могут открыть уже с 1 июня, а студентам на эту дату стоит готовиться к сессии. На предприятии в Торчине наблюдалась вспышка коронавируса. В Испании после пересчета оказалось почти на 2 тысячи смертей от COVID-19 меньше, чем считалось. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 мая.
Новости о коронавирусе в Украине 26 мая
Важно В Украине подтвердили 21 584 случаев заражения COVID-19: за сутки количество возросло
Статистика распространения коронавируса в Украине
- По состоянию на 26 мая в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19.
- 13 365 человек в Украине на эту сутки болеют COVID-19 – это количество активных случаев.
- За последние 24 часа коронавирус обнаружили в 259 граждан. Подчеркнем – это наименьшее количество с 10 апреля.
- Общее количество тех, кто выздоровел – 7 234 человек.
- В течение прошлого дня в результате COVID-19 умерли еще 6 человек, а в целом количество летальных случаев – 623.
Главное о распространении коронавируса
- Черновицкая область остается регионом с наибольшим количеством подтвержденных случаев COVID-19 в Украине.
- На второй позиции, как и в течение предыдущих недель, расположен Киев – 2 710 пациентов. Среди тройки лидеров также Киевская область, где подтвердили 1 458 заражений COVID-19.
- С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 183 медработников, за последние сутки заболел аж 71 медик. Из них 778 госпитализированы, остальные – на амбулаторном лечении.
- В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 60 человек. Двое пациентов умерли, однако 96 военным удалось выздороветь. Впервые случай COVID-19 наблюдали в рядах военных, находящихся в зоне Операции объединенных сил.
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Распространения коронавирус в Украине по областям:
- Винницкая область – 910 (482 выздоровели);
- Волынская область – 805 (194 выздоровели);
- Днепропетровская область – 895 (199 выздоровели);
- Донецкая область – 155 (73 выздоровели);
- Житомирская область – 647 (312 выздоровели);
- Закарпатская область – 1092 (311 выздоровели);
- Запорожская область – 416 (229 выздоровели);
- Ивано-Франковская область – 1306 (673 выздоровели);
- г. Киев – 2710 (393 выздоровели);
- Киевская область – 1458 (309 выздоровели);
- Кировоградская область – 482 (366 выздоровели);
- Луганская область – 44 (34 выздоровели);
- Львовская область – 1405 (295 выздоровели);
- Николаевская область – 281 (131 выздоровели);
- Одесская область – 842 (138 выздоровели);
- Полтавская область – 267 (240 выздоровели);
- Ровенская область – 1475 (649 выздоровели);
- Сумская область – 166 (123 выздоровели);
- Тернопольская область – 1124 (799 выздоровели);
- Харьковская область – 930 (210 выздоровели);
- Херсонская область – 177 (149 выздоровели);
- Хмельницкая область – 370 (117 выздоровели);
- Черкасская область – 392 (286 выздоровели);
- Черновицкая область – 3101 (816 выздоровели);
- Черниговская область – 134 (47 выздоровели).
Главные новости коронавирус в Украине за 26 мая
Бассейны и спортзалы откроют 1 июня
В ближайшее время, скорее всего уже с 1 июня, в Украине откроют спортивные залы и бассейны. Вскоре на сайте Министерства здравоохранения будут размещены рекомендации по всем противоэпидемическим нормам в этих заведениях.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко дал команду владельцам спортзалов и бассейнов подготовиться к возможному смягчению карантина. Заранее это нужно, чтобы привести их в соответствие прописанных норм.
Первый случай коронавируса в ООС
У правоохранителя из состава Операции объединенных сил обнаружили коронавирус. Он нес службу на одном из блокпостов на Донетчине. Сейчас полицейский находится в инфекционной больнице, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное. Всех контактных лиц изолировали и протестировали на коронавирус. Помещение, где они работали, дезинфицировали.
Подробнее Первый случай коронавируса обнаружили в ООС на Донбассе
Отметим, предыдущие случаи коронавируса в Вооруженных силах Украины наблюдались среди военных, которые были вне зоны ООС. Поэтому стоит отметить, что это первый такой случай.
Монастыри вышли из карантина
В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях в Киеве сняли карантин. Перед ослаблением ограничений в указанных святынях провели полную дезинфекцию.
Киево-Печерская лавра для посетителей будет открыта с 25 мая. Она будет работать согласно рекомендациям Минздрава, обещают в пресс-службе УПЦ МП: говорится об обязательном соблюдении дистанции между прихожанами и масках.
ПЦР-тесты делают в пищевых лабораториях
Министерство здравоохранения привлекло к проведению ПЦР-тестирования на коронавирус лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
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Все из-за перегруженности, по причине которой референс-лаборатории не справляются. Поэтому украинцы по несколько недель ждут результаты ПЦР-диагностики, а вирусологические лаборатории работают в 3 смены и без выходных.
Метро могут снова закрыть
Только за прошедшие сутки – 25 мая в городах-миллионниках Киеве, Днепре и Харькове открыли метро. Однако, рано радоваться тем, кто любит этот вид транспорта: подземку могут закрыть в случае массовых нарушений карантина.
За соблюдением правил в метро будет тщательно следить Минздрав, анализировать данные о новых заболеваниях и в случае чего – может снова закрыть станции.
Требования к пассажирам метро:
- температура тела до 37,2, отсутствие признаков вирусного заболевания;
- наличие средства индивидуальной защиты;
- соблюдение дистанции - не менее, чем 1,5 метра. Это касается очередей в кассы, терминалов самообслуживания, нахождения на платформах и в вестибюлях.
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Студентам стоит готовиться к сессиям
С 1 июня в высших учебных заведениях, скорее всего, разрешат сдавать сессионные экзамены, а в учреждениях профессионального образования – возобновят обучение. С начала лета это возможно, отметила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий, однако будет зависеть от каждой отдельной административной территории.
Вспышка на заводе в Торчине
На предприятии, производящем майонезы и кетчупы, зафиксировали вспышку коронавируса. Произошло это на заводе "Волыньхолдинг", что в поселке Торчин Луцкого района.
На предприятии зафиксировали 8 случаев COVID-19. Они зарегистрированы:
- в Луцке,
- 3 в Луцком районе,
- 2 в Киверцовском;
- 1 в Локачинском районе.
Новости коронавирус в мире за 26 мая
Общая информация и топ-5 стран по количеству инфицированных
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию после на 26 мая, всего в мире зафиксировано 5 515 109 инфицированных COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 346 632 человек. В то же время выздоровели 2 250 207 человек по всему миру.
Топ-5 стран по количеству инфицированных
- США – 1 662 778;
- Бразилия – 374 898;
- Россия – 362 342;
- Великобритания – 262 547;
- Испания – 235 400.
Главное про коронавирус в мире
В Испании смертей… стало меньше
Правительство Испании пересмотрело число погибших от коронавируса в стране. Оказалось, что данные уменьшились аж на 2000 человек. В результате общее число зарегистрированных смертей составляет 26 834.
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Новая система сбора данных позволила выявлять случаи, которые были подсчитаны дважды и исключать случаи смерти, которые ошибочно приписывали коронавирус.
Новый пик коронавируса
Сейчас, подчеркивают ученые ВОЗ, весь мир находится в эпицентре первого пика. Новый пик коронавируса трудно спрогнозировать и он может наступить в любой момент, считают во Всемирной организации здравоохранения. Даже странам, которые заявили о победе над COVID-19, стоит быть бдительными.
Исследование по коронавирусу
Атака хакеров на лаборатории в Израиле
О более 20 тысяч атак, жертвами которых, в частности, стали лаборатории, сообщили в Израиле. Компьютеры, на которых хранили данные по разработке вакцины израильскими учеными, сайты атаковали из Турции, Северной Африки и Сектора Газа.
Отмечается, что атаки не нанесли значительного вреда ни сайтам, ни лабораториям, где разрабатывали вакцину от коронавируса. Кроме того, злоумышленники не пытались похитить какую-либо информацию в процессе атаки.