Новини про коронавірус 26 травня: відкриття спортзалів і басейнів, перший випадок в ООС

У зоні ООС зафіксували перший випадок коронавірусу. Басейни і спортивні зали можуть відкрити вже з 1 червня, а студентам на цю дату варто готуватися до сесії. На підприємстві у Торчині спостерегли спалах коронавірусу. В Іспанії після перерахунку виявилося майже на 2 тисячі смертей від COVID-19 менше, ніж вважалося. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 травня.

Новини про коронавірус в Україні 26 травня

Важливо В Україні підтвердили 21 584 випадків зараження COVID-19: за добу кількість зросла

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 26 травня в Україні зафіксували 21 584 випадків COVID-19.

13 365 людей в Україні на цю добу хворіють на COVID-19 – це кількість активних випадків .

За останні 24 години коронавірус виявили у 259 громадян . Підкреслимо – це найменша кількість від 10 квітня.

Загальна кількість тих, хто одужав – 7 234 осіб .

Упродовж минулого дня внаслідок COVID-19 померли ще 6 людей, а загалом кількість летальних випадків – 623.

Головне про поширення коронавірусу

Чернівецька область залишається регіоном із найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19 в Україні.

На другій позиції, як і впродовж попередніх тижнів, розташований Київ – 2 710 пацієнтів. Серед трійки лідерів також Київська область, де підтвердили 1 458 заражень COVID-19.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 183 медпрацівників, за останню добу захворів аж 71 медик. З них 778 шпиталізовані, решта – на амбулаторному лікуванні.

У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 60 людей. Двоє пацієнтів померли, однак 96 військовим вдалося одужати. Вперше випадок COVID-19 спостерегли у лавах військових, які перебувають в зоні Операції об'єднаних сил.

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Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область – 910 (482 одужали);

Волинська область – 805 (194 одужали);

Дніпропетровська область – 895 (199 одужали);

Донецька область – 155 (73 одужали);

Житомирська область – 647 (312 одужали);

Закарпатська область – 1092 (311 одужали);

Запорізька область – 416 (229 одужали);

Івано-Франківська область – 1306 (673 одужали);

м. Київ – 2710 (393 одужали);

Київська область – 1458 (309 одужали);

Кіровоградська область – 482 (366 одужали);

Луганська область – 44 (34 одужали);

Львівська область – 1405 (295 одужали);

Миколаївська область – 281 (131 одужали);

Одеська область – 842 (138 одужали);

Полтавська область – 267 (240 одужали);

Рівненська область – 1475 (649 одужали);

Сумська область – 166 (123 одужали);

Тернопільська область – 1124 (799 одужали);

Харківська область – 930 (210 одужали);

Херсонська область – 177 (149 одужали);

Хмельницька область – 370 (117 одужали);

Черкаська область – 392 (286 одужали);

Чернівецька область – 3101 (816 одужали);

Чернігівська область – 134 (47 одужали).

Головні новини про коронавірус в Україні за 26 травня

Басейни і спортзали відкриють 1 червня

Найближчим часом, скоріш за все вже з 1 червня в Україні відкриють спортивні зали і басейни. Невдовзі на сайті Міністерства охорони здоров'я будуть розміщенні рекомендації щодо усіх протиепідемічних норм у цих закладах.

Головний санлікар України Віктор Ляшко дав команду власникам спортзалів та басейнів підготуватися до можливого пом'якшення карантину. Заздалегідь це потрібно, щоб привести їх у відповідність до прописаних норм.

Перший випадок коронавірусу в ООС

У правоохоронця зі складу Операції об’єднаних сил виявили коронавірус. Він ніс службу на одному з блокпостів на Донеччині. Зараз поліцейський перебуває в інфекційній лікарні, стан його здоров'я оцінюють як задовільний. Усіх контактних осіб ізолювали та протестували на коронавірус. Приміщення, де вони працювали, дезінфікували.

Детальніше Перший випадок коронавірусу виявили в ООС на Донбасі

Зазначимо, попередні випадки коронавірусу у Збройних силах України спостерігалися серед військових, які були поза зоною ООС. Тому варто наголосити, що це перший такий випадок.

Монастирі вийшли з карантину

У Києво-Печерській лаврі, Іонінському та Свято-Покровському монастирях у Києві зняли карантин. Перед послабленням обмежень у зазначених святинях провели повну дезінфекцію.

Києво-Печерська лавра для відвідувачів буде відкрита з 25 травня. Вона працюватиме відповідно до рекомендацій МОЗ, обіцяють у пресслужбі УПЦ МП: мовиться про обов'язкове дотримання дистанції між парафіянами і маски.

ПЛР-тести роблять в харчових лабораторіях

Міністерство охорони здоров'я залучило до проведення ПЛР-тестування на коронавірус лабораторії Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів.

Важливо COVID-19 у Києві: хворих вже понад 2700

Усе через перенавантаженість, з якими референс-лабораторії не пораються. Тому українці по кілька тижнів чекають результатів ПЛР-діагностики, а вірусологічні лабораторії працюють у 3 зміни і без вихідних.

Метро можуть знову закрити

Лише минулої доби – 25 травня у містах-мільйонниках Києві, Дніпрі й Харкові відкрили метро. Проте, рано тішитися тим, хто полюбляє цей вид транспорту: підземку можуть закрити у разі масових порушень карантину.

За дотриманням правил у метро ретельно слідкуватиме МОЗ, аналізуватиме дані про нові випадки і в разі чого – може знову закрити станції.

Вимоги до пасажирів метро:

температура тіла до 37,2, відсутність ознак вірусного захворювання;

наявність засобу індивідуального захисту;

дотримання дистанції – не менше, ніж 1,5 метри. Це стосується черг до кас, терміналів самообслуговування, перебування на платформах та у вестибюлях.

Як не підхопити коронавірус у метро / Інфографіка 24 каналу

Студентам варто готуватися до сесій

З 1 червня у вищих навчальних закладах, найімовірніше, дозволять здавати сесійні іспити, а у закладах професійної освіти – відновлять навчання. Від початку літа це можливо, наголосила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій, однак залежатиме від кожної окремої адміністративної території.

Спалах на заводі у Торчині

На підприємстві, що виробляє майонези та кетчупи, зафіксували спалах коронавірусу. Сталося це на заводі "Волиньхолдинг", що в селищі Торчин Луцького району.

На підприємстві зафіксували 8 випадків COVID-19. Вони зареєстровані:

у Луцьку,

3 в Луцькому районі,

2 в Ківерцівському;

1 в Локачинському районі.

Новини про коронавірус у світі за 26 травня

Загальна інформація та топ-5 країн за кількістю інфікованих

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, станом по обіді 26 травня, усього у світі зафіксовано 5 515 109 інфікованих COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 346 632 людей. Водночас одужали 2 250 207 осіб по всьому світу.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 662 778;

Бразилія – 374 898;

Росія – 362 342;

Велика Британія – 262 547;

Іспанія – 235 400.

Головне про коронавірус у світі

В Іспанії смертей...поменшало

Уряд Іспанії переглянув число загиблих від коронавірусу в країні. Виявилося, що дані зменшилися аж на 2000 осіб. В результаті загальне число зареєстрованих смертей становить 26 834.

Детальніше про випадок Коронавірус в Іспанії: померлих виявилося на 2000 менше

Нова система збору даних дозволила виявляти випадки, які були підраховані двічі і виключати випадки смерті, які помилково приписували коронавірусу.

Новий пік коронавірусу

Новий пік коронавірусу важко спрогнозувати, і він може настати у будь-який момент. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, навіть країнам, які заявили про перемогу над COVID-19, варто бути пильними.

Наразі, підкреслюють науковці ВООЗ, весь світ перебуває в епіцентрі першого піку. Новий пік коронавірусу важко спрогнозувати і він може настати у будь-який момент, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Дослідження про коронавірус

Атака хакерів на лабораторії в Ізраїлі

Про понад 20 тисяч атак, жертвами яких, зокрема, стали лабораторії, повідомили в Ізраїлі. Комп'ютери, на яких зберігали дані з розробки вакцини ізраїльськими вченими, сайти атакували з Туреччини, Північної Африки й Сектора Газа.

Зазначається, що атаки не нанесли значної шкоди ні сайтам ні лабораторіям, де розробляли вакцину від коронавірусу. Крім того зловмисники не намагалися викрасти будь-яку інформацію в процесі атаки.