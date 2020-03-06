Коронавирус головного мозга, цветы от рукоблуда Кивы, "исконно руская" Сирия – Недиванная сотня
В свежем выпуске программы "Недиванная сотн" за 6 марта – в Черновцах соседи заставили врачей изолировать здоровую женщину, а в России люди с подозрением на коронавирус свободно гуляют по улицам. Кива ходил по Раде с букетами. Внезапный душевный порыв от парламентского рукоблуда не приняла только журналистка 24 канала. У депутата РФ поднялась температура – он решил, что без Сирии не было бы России
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Новые министры.
Кто они, новые руководители министерств обороны и по делам ветеранов? И почему поменяли старых, которые и так были эффективны?
Наконец признаны добровольцы.
Первые удостоверения участников боевых действий выдали 11-м героям, которые пошли защищать нашу страну в составе добровольческих батальонов.
Ехал к своим – и не пустили.
Бывший российский заключенный ехал воевать на Донбасс с боевиками. Потому что услышал, что в их ряды с удовольствием берут зэков.
Лифт-раскраска.
Как в России полицейская и секретарь суда по пьяни разрисовали лифт. Интересно, кто будет вести их дело? Коллеги по вечеринке?
Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.