Коронавірус головного мозку, квіти від рукоблуда Киви, "ісконно руская" Сирія – Недиванна сотня
У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 6 березня – у Чернівцях сусіди змусили лікарів ізолювати здорову жінку, а в Росії люди з підозрою на коронавірус вільно гуляють вулицями. Кива ходив по Раді з букетами. Раптовий душевний порив від парламентського рукоблуда не прийняла лише журналістка 24 каналу. У депутата РФ піднялась температура – і він виріши, що без Сирії не було б Росії-матушки.
Також у випуску
Нові міністри.
Хто вони, нові керівники Міністерств оборони і у справах ветеранів? І чому поміняли старих, які і так були ефективні?
Нарешті визнані добровольці.
Перші посвідчення учасників бойових дій видали 11-м героям, які пішли захищати нашу країну у складі добровольчих батальйонів.
Їхав до своїх – і не пустили.
Колишній російський в'язень їхав воювати на Донбас з бойовиками. Бо почув, що в їхні лави із задоволенням беруть зеків.
Ліфт-розмальовка.
Як у Росії поліцейська і секретар суду по п'яні розмалювали ліфт. Цікаво, хто вестиме їхню справу? Колеги по вечірці?
Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.
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