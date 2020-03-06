Коронавірус головного мозку, квіти від рукоблуда Киви, "ісконно руская" Сирія – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 6 березня – у Чернівцях сусіди змусили лікарів ізолювати здорову жінку, а в Росії люди з підозрою на коронавірус вільно гуляють вулицями. Кива ходив по Раді з букетами. Раптовий душевний порив від парламентського рукоблуда не прийняла лише журналістка 24 каналу. У депутата РФ піднялась температура – і він виріши, що без Сирії не було б Росії-матушки.

Також у випуску

Нові міністри.

Хто вони, нові керівники Міністерств оборони і у справах ветеранів? І чому поміняли старих, які і так були ефективні?

Нарешті визнані добровольці.

Перші посвідчення учасників бойових дій видали 11-м героям, які пішли захищати нашу країну у складі добровольчих батальйонів.

Їхав до своїх – і не пустили.

Колишній російський в'язень їхав воювати на Донбас з бойовиками. Бо почув, що в їхні лави із задоволенням беруть зеків.

Ліфт-розмальовка.

Як у Росії поліцейська і секретар суду по п'яні розмалювали ліфт. Цікаво, хто вестиме їхню справу? Колеги по вечірці?

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.