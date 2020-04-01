Коронавирус и дезинформация: как быстро распространяются фейки о новом недуге

Из-за стремительного роста случаев коронавируса в мире быстро распространяются и фейки в отношении него. Почему так произошло и как уберечься от пандемии конспирологии – подробнее читайте в материале 24 канала.

В городе Ухань, откуда распространился COVID-19, постепенно восстанавливается жизнь. Там уже открыли общественные учреждения, возобновил работу транспорт. Впрочем, остались определенные ограничения. Несмотря на то, что власти разрешили въезд в Ухань, температуру измеряют всем, кто приезжает в город.

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Однако не у всех есть повод для радости. Ведь в Ухане за время эпидемии погибло более 3 тысяч человек. В целом на планете жертвами COVID-19 стали уже более 30 тысяч человек. Пандемия коронавируса породила немало непроверенных теорий относительно возможных причин появления опасности.

Тревога перед неизвестным присуща любому независимо от его уровня образования, профессии или социального положения. Не обошла она и американского сенатора Тома Коттона.

Хочу заметить, что в Ухане расположена единственная лаборатория четвертого уровня в Китае, в которой работают с самыми смертельными патогенами, в частности, и с коронавирусом,

– рассказал сенатор.

Это действительно так. В Ухане есть лаборатория, в которой изучали коронавирус SARS – возбудитель эпидемии 2003 года. 5 лет назад ученые опубликовали результаты своих исследований на интернет-платформе научных исследований Nature.

Китайские ученые создали так называемый химерный вирус SARS и протестировали его на мышах и человеческой клетке, чтобы проследить, как адаптируется патоген на пути от животного к человеку. Оказалось, что от этого вируса погибло больше старых мышей, чем молодых.

Это повлекло за собой появление многих домыслов в сети о том, что пандемию COVID-19 спровоцировала утечка вируса из уханьской лаборатории. Но ученые доказали: вирус не могли создать искусственно.

Любые генетические вмешательства оставляют за собой так называемые генетические следы, потому что иначе вы не можете вмешаться в ДНК и там сделать изменения,

– пояснила исполнительный директор Украинского научного клуба Наталья Шульга.

В ДНК нового коронавируса таких изменений не обнаружено. Не мог он попасть к человеку и через систему утилизации лаборатории. Поскольку в учреждениях такого типа есть несколько уровней безопасности и действуют протоколы обезвреживание опасных материалов.

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Наталья Шульга отметила, что даже если эти отходы попадают на свалку, там есть космическая радиация, ультрафиолет, высокая температура, химические факторы, бактерии, которые их съедают. Впрочем, человек все-таки причастен к появлению COVID-19.

Это очередная инфекция, которая возникла в результате деятельности человека... Как результат того, что люди уничтожают дикую природу,

– отметил глава департамента общей и молекулярной патофизиологии в институте Богомольца Виктор Досенко.

Ученые установили: вырубка лесов приводит к появлению новых вирусов. Чтобы обезопасить человечество от очередной пандемии, мы должны научиться рационально использовать природные ресурсы. Зато от пандемии дезинформации спасает критическое мышление.



Что известно о коронавирусе / Инфографика 24 канала